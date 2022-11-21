Şevval Şahin eski sevgilisi Burak Ateş'le barıştı

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Eski Türkiye Güzeli Şevval Şahin, kürkçü dükkanına geri döndü! Bir süre önce iş insanı Burak Ateş’le flört eden Şahin, sonrasında Murat Kazancıoğlu ile birlikte olmaya başlamıştı. Hatta yaz aylarında yazmıştım; Murat Kazancıoğlu’nun ailesi Şevval Şahin’i istememiş, ona rağmen çift, ailenin Bodrum’daki yazlığında uzunca bir tatil yapmıştı.



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Bu aşk da belli ki miadını doldurmuş; ikili bir süre önce ayrılmaya karar verdi. Şimdi öğrendiğime göre Şevval Şahin, bu ayrılığın ardından eski sevgilisi Burak Ateş’le barışmış. Yeniden birlikte olmaya başlayan sevgililer, hafta sonu Berlin’e giderek barışmalarını kutladı.

Adriyatik’in en yenisi

Cemiyetin ünlü isimleri, Karadağ’daki One&Only Portonovi ve Chenot Espace’ın tanıtım yemeğinde bir araya geldi.



One&Only Portonovi, 238 tekne kapasiteli marinası, helikopter pisti, özel kumsalı ve hizmet kalitesiyle Adriyatik’te yepyeni bir lüks tatil anlayışı sunuyor. Chenot Espace ise misafirlerini detoks ve yenilenmenin dönüştürücü yolculuğuna çıkartıyor.One&Only Portonovi Pazarlama İletişimi Direktörü Milo Radonjic ve Chenot Grubu’nun Bilim ve İşletme Başkanı Dr. George Gaitanos’ın katılımıyla yapılan davet büyük ilgi gördü.

Yeni bir marka

Tasarımcı Funda Gülay Cengiz, markası Lumoths’u görücüye çıkardı. İpek eşarptan öte bir yaşam stili sunan marka, modaseverlere, büyük emekle desenlendirilmiş ipek kumaşlar vasıtasıyla kendi stillerini yaratıcı bir biçimde oluşturmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.



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Geleneksel kara kalem tekniğiyle realistik illüstrasyonların çizim aşamasında her bir desen Funda Gülay Cengiz tarafından elde özenle çizilerek oluşturuluyor.

Ankara’da renkli açılış

Mr. Jade lakaplı iş insanı Özkan Şen, restoran gruplarına bir yenisini daha ekledi. Önceki gün Ankara Beştepe’de görkemli bir açılışla gerçekleşen Mr. Jade Lounge’a iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı.



Avrupa başta olmak üzere birçok yerde yatırımları bulunan Özkan Şen, açılışta açıklamalarda bulunarak, “2023 yılı itibarıyla Türkiye’de 10 tane daha restoran açmayı hedefliyorum. Ve birçok alanda yatırımlarıma da devam edeceğim” dedi.