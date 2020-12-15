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Haber Giriş: 15.12.2020 - 08:16 | Son Güncelleme:

Şevval Şahin dövme yaptırdı!

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Şevval Şahin dövme yaptırdı!
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Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bali tatiline devam eden Şevval Şahin önceki gün dövme yaptırdı. 2018 Türkiye Güzeli, parmağına başak burcunun simgesini kazıttırdı.

Pandemi sürecinde verdikleri partilerle gündem olan Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Bali tatiline devam ediyor.

Şevval Şahin dövme yaptırdı

Tatilden karelerini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan ünlü model önceki gün ise dövme yaptırdı.
Şevval Şahin dövme yaptırdı

Parmağına başak burcunun simgesini kazıtan 2018 Türkiye Güzeli, o anları “Başaklar içinden geleni anında yapar” notuyla yayınladı.
Şevval Şahin dövme yaptırdı


 

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