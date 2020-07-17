Seviyorum yeni nesli (Aslı Turanlı)

Tabii ki dize kadar değil, bilekte bağlayıp paçaya döküm verecek bir stille.

Genel olarak kıyafeti beğendim. Hatta ilk gördüğümde yurtdışından bir ünlü sandım diyebilirim.

Çok seviyorum yeni neslin böyle cool giyinmesini ve yurtdışını takip etmesini.

Ama neden maskeleri böyle takıntı haline getirdiler anlayamıyorum.

Kısacası amaç güvenlik, bu konuda gösterişe hiç gerek yok bence.





