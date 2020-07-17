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Haber Giriş: 17.07.2020 - 10:59,Son Güncelleme:

Seviyorum yeni nesli (Aslı Turanlı)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Seviyorum yeni nesli (Aslı Turanlı)
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Bu tarz jean üzeri bilekten bağlanan ayakkabılar, dar ve kısa paçalar yerine, bol ve uzun paça jean’lerin üzerinde çok daha güzel duruyor.

Tabii ki dize kadar değil, bilekte bağlayıp paçaya döküm verecek bir stille.

Genel olarak kıyafeti beğendim. Hatta ilk gördüğümde yurtdışından bir ünlü sandım diyebilirim.

Çok seviyorum yeni neslin böyle cool giyinmesini ve yurtdışını takip etmesini.

Ama neden maskeleri böyle takıntı haline getirdiler anlayamıyorum.

Kısacası amaç güvenlik, bu konuda gösterişe hiç gerek yok bence.

Seviyorum yeni nesli (Aslı Turanlı)


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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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