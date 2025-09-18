Ünlü oyuncunun setteki en büyük kabusu: Sevişme sahnelerinden korkuyorum... Kocama ihanet gibi geliyor

Haberin Devamı

Bazıları belli türdeki yapımlarda oynamak istemez... Kimi sette çocuklarının da kendisiyle birlikte olmasını arzu eder.

Ama bu kurallar en çok rol arkadaşlarıyla fiziksel yakınlık gerektiren roller için söz konusu olur.

Haydi dümdüz söyleyelim...

Bazı oyuncular sevişme sahnelerinde oynamaktan ya da kamera karşısına çıplak çıkmaktan imtina eder. Kimileri bu konudaki kurallarını yapım şirketleriyle hazırlanan sözleşmelerine bile ekletir...

Daha önce de özellikle kadın yıldızların bu konudaki açıklamalarını bilenler biliyor zaten...

'TENİMİ GÖSTERMEM GEREKEN HER ANDAN KORKUYORUM'

İşte yılların oyuncusu Olivia Colman da sevişme sahneleri konusunda çekinceleri olan ünlülerden biri...

Haberin Devamı

51 yaşındaki Colman son dönemde önemli rollerini Benedict Cumberbatch ile paylaştığı The Roses adlı yapımla gündemde.

Bu kapsamda da Amy Poehler'ın sunduğu GooD Hang With Amy Poehler adlı podcast yayınına konuk oldu.

Poehler, Olivia Colman'a mesleğiyle ilgili onu en çok neyin korkuttuğunu sordu...

Colman da bu soruya "Tenimi göstermek zorunda olduğum her andan korkuyorum... Sanki biriyle sevişiyormuş gibi yapmaktan... Öyle anlarda kendimi sadakatsiz gibi hissediyorum" diye yanıt verdi.

'BUNU YAPMAK İSTEMİYORUM'

Oyuncu, "Kot pantolon giyebileceğimi söyleseler de aramızda bir yastık da olsa bunu yapmak istemiyorum" diye sürdürdü sözlerini.

Konuşma sırasında hem Olivia Colman hem de Amy Poehler, rol gereği bu tür sahnelerde kamera karşısına geçenleri takdir ettiklerini de söylemeden geçemedi.

Tenini gösterdiği sahnelerde oynadığında ihanet ediyormuş gibi hissettiği kocası Ed Sinclair ile 24 yıldır evli Colman… Çiftin üç tane çocuğu ve gerçekten de masal gibi bir aşkı var.

Haberin Devamı

MASAL GİBİ BİR AŞKIN KAHRAMANI

Çift, 2001 yılında evlendi. Ama evlenmeden önceki flört dönemleriyle birlikte tam 32 yıldır birlikteler... O süre içinde de birbirlerinden çok gerekmedikçe ayrılmadılar.

Hatta Colman, bir süre önce katıldığı bir podcast yayınında yanında kocası olmadan uyuyamadığını bile söyledi. Evinden uzun süre ayrı kalmasını gerektiren işleri geri çevirdiğini de ekledi sözlerine.

Olivia Colman o yayında "Eğer yanımda ya da yakınımda Ed yoksa uyuyamıyorum. Onu özlüyorum, çocuklarımı özlüyorum, evimi özlüyorum. Hep onun yanında olmak istiyorum" diye konuştu.

Olivia Colman ile aktör, yazar ve yapımcı Ed Sinclair, Cambridge Üniversitesi'ndeki lisans öğrenimi sırasında tanıştılar. Kelimenin tam anlamıyla da birbirlerine sırılsıklam aşık oldular.

Haberin Devamı

ÜNİVERSİTEDE TANIŞMIŞLAR

Olivia Colman, daha önce The Telegraph'a verdiği röportajda Ed Sinclair'i ilk gördüğü an, aradığı aşkı onda bulacağını hissettiğini söylemişti.

Anlattığına göre o sırada ikisi de 20'li yaşlarındaydı. Colman, bu konuda düşündüklerini de yine aynı röportajda şöyle dile getirmişti: "O yaşta biriyle tanıştığında sorun yoktur. Benim için ise bu durum kelimenin tam anlamıyla şimşek çakması gibiydi."

Olivia Colman ile Ed Sinclair, Cambridge Üniversitesi'nde sahnelenecek olan bir tiyatro oyununda çalışıyorlardı.

İLK BAKIŞTA AŞK

Footlights Dramatic Theater'da perde açacak olan Alan Ayckbourn'un Table Manners adlı oyununda görevliydi ikisi de. Colman'ın anlattığına göre de olup biten "ilk bakışta aşktı."

Haberin Devamı

Böyle bir aşk yakaladıkları için ne kadar şanslı olduklarını şöyle anlatmıştı Colman: " Kocam ve ben çok şanslıydık. Hiç bir şeyimiz yokken tanıştık ve sonra birbirimize aşık olduk."

Colman, kocasını gördüğü ilk anda hemen aklından şu düşünce geçmiş zaten "Bu benim evleneceğim adam!" Gerçekten de çift, 2011 yılında evlendi. Olivia Colman özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayı sevmediği için bu tören ile ilgili ayrıntılar çok fazla bilinmiyor.