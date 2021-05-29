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Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen evleniyor... Düğün tarihi belli oldu!
SEVİNÇ Erbulak evlilik yolunda ilk adımı attı. Oyuncu yaklaşık 1 yıldır beraber olduğu mühendis Volkan Cengen’le aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı.
Erbulak törenden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.
Oyuncu, Cengen’le çekilen karesinin altına esprili bir not da düştü: “Gençler birbirlerini görmüş beğenmiş. Ailemiz büyüdü.” Erbulak’ın oyuncu yeğeni Dağhan Külegeç de “Düğün 21 Haziran’da” dedi.