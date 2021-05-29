Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen evleniyor... Düğün tarihi belli oldu!

Erbulak törenden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

Oyuncu, Cengen’le çekilen karesinin altına esprili bir not da düştü: “Gençler birbirlerini görmüş beğenmiş. Ailemiz büyüdü.” Erbulak’ın oyuncu yeğeni Dağhan Külegeç de “Düğün 21 Haziran’da” dedi.

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