Bu aileden sÃ¶z ederken duygulanÄ±yorum demiÅŸti... Bir kez daha muratlarÄ±na erdiler

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Bir dÃ¶nem mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ± kasÄ±p kavuran Spice Girls grubuyla Ã¼nlenen karÄ±sÄ± Victoria Beckham ile birlikte Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en nÃ¼fuzlu Ã§iftlerinden biri oldular.

Bir yandan servetlerine servet katarken diÄŸer yandan da hem Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler hem de dÃ¶rt tane Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ler.

BÄ°R KEZ DAHA MURATLARINA ERDÄ°LER

Beckham Ã§iftinin servetinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok bilinen bir baÅŸka Ã¶zelliÄŸi de Ä°ngiliz kraliyet ailesine olan sempatileri... Zaten David Beckham, bunu kimseden saklamÄ±yor. KarÄ±sÄ±yla birlikte zaman zaman da Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¶nemli etkinliklerine katÄ±lÄ±yor.

Ä°ÅŸte bunlardan biri de dÃ¼n gece gerÃ§ekleÅŸti.

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Kral Charles ile KraliÃ§e Camilla, kÃ¼ltÃ¼r dÃ¼nyasÄ±ndan Ã¼nlÃ¼lerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir akÅŸam yemeÄŸi verdi. Victoria ve David Beckham da o yemeÄŸin konuklarÄ± arasÄ±nda yerlerini aldÄ±.

Charles ile Camilla'nÄ±n Highgrove'da dÃ¼zenlediÄŸi yemeÄŸe usta oyuncu Helen Mirren'Ä±n yanÄ± sÄ±ra bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ oyuncu Stanley Tucci'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu seÃ§kin konuklar katÄ±ldÄ±.

KIYAFETÄ°NÄ° KENDÄ° KOLEKSÄ°YONUNDAN SEÃ‡TÄ°

Victoria Beckham o gece iÃ§in kendi koleksiyonundan beyaz bir kÄ±yafet giydi. DiÄŸer kadÄ±n konuklarÄ±n genellikle renkli giyindiÄŸi gecede Victoria, duru beyaz elbisesiyle dikkat Ã§ekti.

Beckham Ã§ifti gece boyunca Kral Charles ve KraliÃ§e Camilla baÅŸta olmak Ã¼zere diÄŸer konuklarla da sohbet etti.

Beckham Ã§iftinin, Ã¶zellikle de David Beckham'Ä±n Ä°ngiliz kraliyet ailesine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta artÄ±k Kral Charles ile birlikte bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeyen yok.

David Beckham geÃ§tiÄŸimiz ay konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bir de Ã¶dÃ¼l aldÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nda verdiÄŸi rÃ¶portajda Ä°ngiliz kraliyet ailesine ne kadar yakÄ±nlÄ±k duyduÄŸunu bir kez daha ifade etti. AyrÄ±ca kendisini Ã§ok heyecanlandÄ±ran bir geliÅŸmeden de sÃ¶z etti.

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'BU AÄ°LEDEN SÃ–Z EDERKEN DUYGULANIYORUM'

MeraklÄ±larÄ±n bildiÄŸi gibi David Beckham geÃ§en yÄ±l Ä°ngiltere KralÄ± Charles tarafÄ±ndan kurulan eski adÄ± Prince's Trust olan King's Trust adlÄ± vakfÄ±n elÃ§isi olarak seÃ§ildi. Ä°ÅŸte Beckham rÃ¶portajda bu konuya da deÄŸindi.

Ä°ngiliz kraliyet ailesiyle birlikte yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalardan sÃ¶z eden Beckham "Bu aileyle ilgili herhangi bir ÅŸeyden sÃ¶z ederken daima duygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

Beckham "Ben her zaman kraliyet ailesinin bÃ¼yÃ¼k bir destekÃ§isi oldum. AyrÄ±ca kraliyet ailesiyle ilgili her ÅŸeye hayranlÄ±k duyan bir ailede bÃ¼yÃ¼dÃ¼m" dedi.

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Hatta Kral Charles'Ä±n kurduÄŸu vakfÄ±n bir parÃ§asÄ± olmasÄ± kendisine teklif edildiÄŸinde neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Kral, bana vakfÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmamÄ± sÃ¶ylediÄŸinde bÃ¼yÃ¼k onur duydum, kendimi ayrÄ±calÄ±klÄ± hissettim. Hemen anneme telefon ettim."

Beckham'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re annesi Sandra bu haberi alÄ±nca o kadar sevindi ki gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.

David Beckham bu arada Kral Charles'a Ã¶vgÃ¼ler de yaÄŸdÄ±rdÄ±. Onun hakkÄ±nda "Bizim kralÄ±mÄ±z inanÄ±lmaz bir adam. Sadece son beÅŸ ya da 10 yÄ±ldÄ±r deÄŸil on yÄ±llardÄ±r inanÄ±lmaz bir adam" diye konuÅŸtu.

Kral Charles ile ortak meraklarÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlattÄ± David Beckham. Ä°kisinin de arÄ±cÄ±lÄ±kla ilgilendiÄŸini, ikisinin de kÄ±rsal yaÅŸama merak duyduÄŸunu anlattÄ±.



Victoria ve Victoria ve David Beckham , geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n son ayÄ±nda Londra'yÄ± ziyaret eden Katar Emiri ve eÅŸi onuruna verilen yemeÄŸin de konuklarÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±.

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Ama bu onlarÄ±n Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bir etkinliÄŸine ilk katÄ±lÄ±ÅŸÄ± deÄŸildi. Beckham Ã§ifti 2011'de Prens William ile Kate Middleton'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne de davetliydi. Hatta o sÄ±rada Victoria kÄ±zÄ± Harper'a hamileydi.





Beckham Ã§ifti 2018'de de bu kez Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde yer aldÄ±.



David 2003'te, David 2003'te, Victoria Beckham da 2017'de kraliyet niÅŸanÄ±yla Ã¶dÃ¼llendirildi. Åžimdi baÅŸta kendisi olmak Ã¼zere herkesin beklediÄŸi David'in artÄ±k bir ÅŸÃ¶valye unvanÄ± almasÄ±.

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