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Sevgilisini trafik kazasında kaybetmişti... Gülçin Ergül'ün gözyaşları

#Gülçin Ergül#Erdal Şeyda Lafçı#Kaza
Sevgilisini trafik kazasında kaybetmişti... Gülçin Ergülün gözyaşları

4 ay önce Balıkesirde sevgilisi ile birlikte trafik kazası geçiren Gülçin Ergül, muhabirlerle sohbet etti. Konu Erdal Şeyda Lafçı'ya gelince gözyaşlarını tutamadı.

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Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, geçtiğimiz aralık ayında sevgilisi ile trafik kazası geçirmiş, Erdal Şeyla Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Evlilik hazırlığı yaptığı Lafçı'nın ani ölümü ile sarsılan Gülçin Ergül, dün akşam arkadaş grubu ile buluştu.

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Klip yönetmeninin de olduğu grup ile toplantı yaptığını söyleyen Ergül, muhabirlerle sohbet etti.

Ünlü şarkıcı "Arkadaşlarımla buluştum. Bir proje üzerine konuşuyoruz. Klip yönetmenimiz de var, ufak bir toplantı. Hayatını kaybeden erkek arkadşıma ithafen bir şarkı yaptık. Benim hayatım müzikle geçiyor biliyorsunuz. Kendimi en iyi bu şekilde ifade ediyorum. Duygularımı dönüştürdükçe bu beni rahatlatıyor. Acımı hafifletiyor. Paylaşmak da çok güzel bir şey. O yüzden müziğe sarılarak hayatıma devam etmeye özen gösteriyorum. Şarkılar yapıyorum bol bol. Son hazırlıkları yapıyoruz." dedi.

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Sevgilisini trafik kazasında kaybetmişti... Gülçin Ergülün gözyaşları

'AĞLAMAK İSTEMİYORUM'

Konu kaybettiği sevgilisine gelince gözyaşlarını tutamayan Gülçin Ergül "Kabullenmesi çok zor bir durum. Özellikle ilk dönemler. Kendime yeni yeni geliyorum. Böyle bir travmayı atlatabilmek, hem o arabadan çıkabilmemin mucizevi bir şekilde olması... Hem büyük kaybım... Ağlamak istemiyorum." diye konuştu.

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'HEPSİ' TOPLANIYOR MU?

Ergül Hepsi grubunun yeniden bir araya gelip gelmeyeceği sorusuna ise "Şuan öyle bir şey yok" yanıtını verdi.

ACI TESADÜF!

Gülçin Ergül'ün kazadan bir ay önce yayınladığı 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısındaki detay şoke etti.

Sevgilisini trafik kazasında kaybetmişti... Gülçin Ergülün gözyaşları


Genco Ecer'in kaleme aldığı eserin klibinde Gülçin Ergül otomobil kullanırken kaza yapıyor. Kaza anında "Aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok" sözlerini söylemesi dikkat çekti.

 

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