Sevgilisini trafik kazasında kaybetmişti... Gülçin Ergül'ün gözyaşları

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Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, geçtiğimiz aralık ayında sevgilisi ile trafik kazası geçirmiş, Erdal Şeyla Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Evlilik hazırlığı yaptığı Lafçı'nın ani ölümü ile sarsılan Gülçin Ergül, dün akşam arkadaş grubu ile buluştu.

Gözden Kaçmasın Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Erkek arkadaşı hayatını kaybetti Haberi görüntüle

Klip yönetmeninin de olduğu grup ile toplantı yaptığını söyleyen Ergül, muhabirlerle sohbet etti.

Ünlü şarkıcı "Arkadaşlarımla buluştum. Bir proje üzerine konuşuyoruz. Klip yönetmenimiz de var, ufak bir toplantı. Hayatını kaybeden erkek arkadşıma ithafen bir şarkı yaptık. Benim hayatım müzikle geçiyor biliyorsunuz. Kendimi en iyi bu şekilde ifade ediyorum. Duygularımı dönüştürdükçe bu beni rahatlatıyor. Acımı hafifletiyor. Paylaşmak da çok güzel bir şey. O yüzden müziğe sarılarak hayatıma devam etmeye özen gösteriyorum. Şarkılar yapıyorum bol bol. Son hazırlıkları yapıyoruz." dedi.

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Konu kaybettiği sevgilisine gelince gözyaşlarını tutamayan Gülçin Ergül "Kabullenmesi çok zor bir durum. Özellikle ilk dönemler. Kendime yeni yeni geliyorum. Böyle bir travmayı atlatabilmek, hem o arabadan çıkabilmemin mucizevi bir şekilde olması... Hem büyük kaybım... Ağlamak istemiyorum." diye konuştu.

'HEPSİ' TOPLANIYOR MU?

Ergül Hepsi grubunun yeniden bir araya gelip gelmeyeceği sorusuna ise "Şuan öyle bir şey yok" yanıtını verdi.

ACI TESADÜF!

Gülçin Ergül'ün kazadan bir ay önce yayınladığı 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısındaki detay şoke etti.



