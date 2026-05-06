Sevgilisini sevindirdi, hayranlarını kızdırdı… ‘Sana 27 yılını veren kadın şimdi evinde gözyaşı döküyor!’

Geceye artık aşklarını saklamayan bir çift olarak gelen Hugh Jackman ve sevgilisi sutton Foster kırmızı Metropolitan Müzasi’ne giden merdivenlerde tüm ünlüler gibi geleneksel Met Gala pozlarını verdi.

GECEYE BİR CESARET EL ELE KATILDILAR AMA…

Birbirlerine olan aşkları gözlerinden okunan ve oldukça keyifli görünen ikili Met Gala’ya ilk kez bir çift olarak katılmış oldu. Hugh Jackman’ın 27 yıllık eşi boşandıktan sonra verdiği bu aşk pozları birçok hayranından sert eleştiriler aldı.

Hugh Jackman, bu yılki Met Gala'ya yeni kız arkadaşı Sutton Foster ile katıldığı için eleştirilerin hedefi oldu.

Yıldız oyuncunun bu şok edici hareketi, sevgilisiyle el ele tutuşarak fotoğraf çektirirken eski eşi Deborra Lee Furness'e vurulan acımasız bir son darbe olarak görüldü.

“ESKİ KARINA VURDUĞUN BU SON DARBE SANA HİÇ YAKIŞMADI!”

Sosyal medya kullanıcıları, Hugh Jackman’ın bu hareketini “saygısız” ve “kaba” olarak nitelendirdi ve eleştiri yağmuruna tuttu.

Kendi hayranları bile aldatıp ayrıldığı eski eşi Deborra Lee Furness'ın tarafında duran Hugh Jackman son zamanlarda yasak aşk yaşadığı sevgilisi Sutton Foster’ı hiçbir davet ve etkinlikte yanından ayırmıyor.

İkisi de evliyken başlayan ilişkilerini nikah masasına taşımaları beklenen ikili aynı müzikalde sahne alırken aralarındaki yakınlaşma aşka dönüşmüş, Hugh Jackman ve Sutton Foster bu aşk uğruna ikisi de eşlerini terk etmişti.

İKİ EVLİLİK BU AŞK UĞRUNA BİTMİŞTİ

Hugh Jackman 27 yıl evli kaldığı ve birlikte iki çocuk yetiştirdiği eşi Deborra Lee Furness'tan 2023’ün sonbaharında ayrıldı. Onu Sutton Foster yapımcı eşi Ted Griffen’le 10 yıllık evliliğini bitirerek takip etti.

İki aşık aylarca basından kaçarak gizli gizli görüştükten sonra 2025’in başlarından beri bundan vazgeçip, zaten ortaya çıkan ilişkileri ve bu aldatma skandalını artık herkes öğrenince gönül rahatlığıyla el ele gezmeye başladılar.





ALDATIP AYRILDIĞI KARISI KONUŞUNCA TÜM DENGELER DEĞİŞTİ

Hugh Jackman boşanma davasını ayrılıktan 2 yıl sonra sonlandırdı. Deborra Lee Furness başta ona bu ihanetten bahsetmeme sözü vermiş olsa da boşanmak için mahkemeye gittikten hemen sonra basına koşup “Kalbim benim gibi ihanete uğrayan herkesin yanında” demiş, onu aldatan kocasından böylece intikam almıştı.

Bu açıklamanın ardından yıllar yılı tam bir aile babası ve vefalı bir eş imajı çizen Hhugh Jackman kendi hayranlarından bile hiç beklemediği şekilde çok ters tepkiler almaya başladı.

ÇOK İSTEDİKLERİ DÜĞÜNE GİDEN YOLLAR TIKANDI

Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın bir an önce hatta bu yaz evlenmek istediği konuşulsa da önlerinde iki büyük engel var…

Sutton Foster’ın ayrıldığı eşi Ted Griffin henüz boşanma belgelerini imzalamadı ve resmi olarak bekar kalamayan Sutton Foster’ı çaresiz bırakarak o da bir şekilde kendi intikamını almış oldu.





ORADA YILLARCA YAN YANA POZ VERMİŞLERDİ

Hugh Jackman’ın da düğününe mutlaka iki evlatlık çocuğu Oscar ve Ava’yı davet etmek istediği ancak bu aldatma ve ayrılık sürecinde annleri Deborra Lee Furness'ın tarafını tutan çocuklarının buna yanaşmadığı iddia ediliyor…

57 yaşındaki Jackman ve 70 yaşındaki eski eşi daha önce birçok Met Gala'ya katılmıştı ve son olarak 2023’te bu önemli etkinlikte yan yana poz verdiler. Hugh Jackman 2024’te Met Gala’ya tek başına gitti, geçen yıl ise bu yılkine benzer tepkiler alacağından korktuğu için davetli olduğu geceye katılmamayı tercih etti.