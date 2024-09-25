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'Sevgilisini biz evliyken bulmuştu'... Eski karısının mutluluğu ünlü oyuncuyu çileden çıkardı

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#Kevin Costner#Christine Baumgartner#Josh Connor
Sevgilisini biz evliyken bulmuştu... Eski karısının mutluluğu ünlü oyuncuyu çileden çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 18:01

Ünlüler dünyasında çok fazla olaylı boşanma davasına tanıklık etmişsinizdir magazin basınından... Bazıları öyle uzun sürer, öyle ayrıntılar dışarıya yansır ki uzun süre hafızalardan silinmez... Zaten eski eşler de birbirleriyle artık resmen bağlantıları kalmasa da uzaktan uzağa hesaplaşmalarını sürdürürler.

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İşte onlardan birinin kahramanıydı Kevin Costner ve eski eşi Christine Baumgartner…

Evlerindeki tencere- tava bile boşanma davasında konu edildi, plaj şemsiyesinin kimde kalacağına dair yürüttükleri tartışmalar resmi belgelerde yerini aldı.

Çift, bu yılın başında boşandı ama görünüşe göre aralarındaki hesap daha tam olarak kapanmadı...

Her ne kadar Baumgartner, eski eşi Costner ile evliyken komşuları olan Josh Connor ile yeni bir aşka yelken açsa da ünlü oyuncu daha tam olarak kendi hayatını düzene oturtamadı.

Tabii ki bunun nedeni de içini kemirip duran o kurt:  Karım, daha biz evliyken Josh ile ilişkiye başlamıştı...

Hatta bu kuşkusunu boşanma davası sırasında da dile getirmişti. Baumgartner o süreçte bu iddiayı yalanladı ama Costner için konu kapanmadı. 

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Sevgilisini biz evliyken bulmuştu... Eski karısının mutluluğu ünlü oyuncuyu çileden çıkardı

ESKİ KARISININ MUTLU OLMASINI İÇİNE SİNDİREMİYOR 
Ünlü oyuncuya yakın kaynaklardan birinin Life&Style dergisine söylediğine göre ünlü oyuncu Kevin Costner, karını Christine'in yeni aşkıyla mutlu olmasını hala içine sindirebilmiş değil.

Onun yeni hayatında ne kadar mutlu olduğunu ortak çevrelerinden duydukça da işler onun için daha da zorlaşıyor.

Bu kaynağın söylediğine göre Kevin Costner hala karısının kendisiyle boşanmadan önce Josh Connor ile ilişki yaşamadığından bir türlü emin değil.

Onun inanışına göre karısıyla şu anki sevgilisinin ilişkileri çoktan başlamıştı. Hatta boşanma davasının Baumgartner tarafından açılması da onun bu kuşkularını daha da artırıyor. 

İşte bu ihanete uğrama fikri de Costner'ın rahatsızlığını artırıyor bu kaynağa göre.

Sevgilisini biz evliyken bulmuştu... Eski karısının mutluluğu ünlü oyuncuyu çileden çıkardı

Costner, karısı Christine'n kendisini evliyken aldatmaya başladığından kuşkulanıyor. Hatta bu konuyu boşanma duruşmaları sırasında da gündeme getirmişti. Costner'ın eski eşi bir dönem ailece görüştükleri Josh Connor ile romantik ilişki yaşıyor.

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Sevgilisini biz evliyken bulmuştu... Eski karısının mutluluğu ünlü oyuncuyu çileden çıkardı

'İHANETE UĞRADIĞINI DÜŞÜNMEK ZOR'
Son dönemde Yellowstone adlı yapımla gündemde olan Costner, daha önce katıldığı bir TV programında boşanmanın zihinsel etkilerinden bir türlü tam olarak kurtulamadığını gizlememişti.

O programda "Bu çok güçlü bir duygu ve canımı acıttı. Ama bir papatya değilim solup gideyim. Hayatıma devam etmeliyim, ilerlemeliyim" diye konuştu ünlü yıldız.

Bu arada hakkında boşanmanın hemen ardından ortaya atılan şarkıcı Jewel ile birlikte olduğu iddiasını da yalanladı.

Sadece iki iyi arkadaş olduklarını belirtti Costner. Hatta bunun ardından da "Bu söylentiler Jewel ile aramızdaki dostluğu bozmamalı" diyerek sözlerini sürdürdü.

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Sevgilisini biz evliyken bulmuştu... Eski karısının mutluluğu ünlü oyuncuyu çileden çıkardı


DAHA DURUŞMALAR SIRASINDA KUŞKULANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Aslına bakılırsa Kevin Costner, daha Christine Baumgartner ile olaylı boşanma davası sürerken "Karımın bana sadık olduğundan emin değilim" demişti. Bu cümlenin uyandırdığı merak ve ipuçları Josh Connor'a uzandı.

Kendisi de karısından bir süre önce boşanan Connor, bir zamanlar Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın komşusuydu. Hatta o zamanlar Costner ile aralarında iyi bir dostluk vardı, ailece görüşüyorlardı.

Fakat boşanma davası sürerken Baumgartner'ın Josh Connor ile iki kez tatile gittiği ortaya çıktı. Baumgartner o sırada Josh Connor ile ilişki yaşadığı iddiasını reddetti. Sadece ondan borç aldığını ileri sürdü.

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Bütün bunların üzerine Kevin Costner ile boşandıktan sadece birkaç hafta sonra eski komşusu Josh Connor ile el ele görüntülendi. Başlarda kameralara yakalanmamak için dikkatli olsalar da artık her ikisi de bu aşkın ortaya çıkmış olmasından rahatsız olmuyor.

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Sevgilisini biz evliyken bulmuştu... Eski karısının mutluluğu ünlü oyuncuyu çileden çıkardı

Baumgartner ile Connor artık aşklarını saklanmadan yaşıyor. 

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#Kevin Costner#Christine Baumgartner#Josh Connor

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