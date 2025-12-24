En özel mektubu dünyanın diline düştü... Benim başlangıcım sensin!

Haberin Devamı

Çünkü bazı aşk mektupları başkalarına da hatta bütün dünyaya da gösteriliyor.

Tıpkı 'yılın nişanlıları' Taylor Swift ve Travis Kelce'nin arasında yaşandığı gibi.

MEKTUP DÜNYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Müzik dünyasının başarılı yıldızı Taylor Swift'in nişanlısı Kelce'nin yazdığı ve en kişisel duygularını yansıtan satırların yer aldığı mektup şimdiden dünyanın diline düştü bile.

Söz konusu mektup, Swift'in büyük bir başarıyla tamamladığı Eras adlı turneyi konu alan belgesel kapsamında gözler önüne serildi.

Turnenin perde arkasını yansıtan çekimlerde Taylor Swift, nişanlısı Kelce'nin kendisine yazdığı mektubu yüksek sesle okurken görülüyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yeni yaşına yeni soyadıyla girdi... Aradığı her şeyi ikinci evliliğinde buldu Haberi görüntüle

TAYLOR KENDİSİ YÜKSEK SESLE OKUDU

End of an Era (Bir Dönemin Sonu) adlı bu belgeselde gün yüzüne çıkan mektup "Bu turnede çok sayıda inanılmaz hatıra var.. Ama benim en sevdiğim seni bir konserde ilk kez sahnedeyken görmek" satırıyla başlıyor.

Sonra da Taylor Swift'in gülümsemesine yol açan "Kendisini hiç tanımayan bir kadına hayran kalıp onun büyüsüne kapıldığını" itiraf ediyor.

Kelce mektubunu "Bencillik de olsa bu efsanevi turneyi yarattığınız için Robert Allen'a; Kansas City ve Missouri'ye uğramanızı sağladığı için teşekkür ediyorum. Kansas City'deki o gece hayatımın aşkıyla tanışmamın ilk adımıydı" diye tamamladı.

ÖNCE ONA ULAŞAMADI BİLE

Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce, bu satırlarıyla 2023'te Eras turnesi kapsamında Arrowhead Stadyumu'nda Swift'e arkadaşlık bileziği vermeye çalıştığı ama bunu başaramadığı o anı hatırlattı.

Tabii ki o bileziğin yanında Swift'in kendisini araması için verdiği telefon numarası da vardı.

Haberin Devamı

Travis Kelce, bu konudan daha önce konuk olduğu bir podcast yayınında da söz etmişti. Söylediğine göre Taylor'ın kendisiyle tanışmak istememesi Travis'i epey üzmüştü.

'BOZGUNA' UĞRADI AMA SONUNDA ONUN KALBİNİ FETHETTİ

Ama Travis Kelce, bu bozgundan iki ay sonra Taylor Swift ile tanışmayı başardı. Hatta kendi alanlarında gayet başarılı olan iki genç, aşka bile düştü.

Zaten nişanlandılar ve görünüşe göre 2026'nın en gösterişli düğünlerinden birinin kahramanı olmaya hazırlanıyorlar.

End of an Era adlı belgeselde anlatıldığına göre Taylor Swift ile Travis Kelce'nin tanışıp nişanlanmasında ailelerinin de büyük desteği oldu.

Haberin Devamı

AİLELERİN DE ÇOK DESTEĞİNİ GÖRDÜLER

Taylor'ın annesi de kızına Travis Kelce ile ilişkisini ciddiye alması gerektiğini söyledi.

Onların ilişkilerinin temeline de bir anne eli değdi aslında.

Daha doğrusu Taylor'ın annesi Andrea'nın eli! End of Era adlı belgeselin bir bölümüne konuk olan Andrea, itiraf ettiğine göre kızını, Travis Kelce ile ilgilenmesi konusunda cesaretlendirdi.

Ama bunu da durup dururken yapmadı elbette. İnternette dolaşırken Travis'in kızıyla ilgilendiğine dair bazı magazin dedikodularını okudu. Sonra da onun kızını mutlu edebileceğine inandı ve Taylor'a da nasihatini verdi.

Haberin Devamı

Bunu yaptı yapmasına ama Travis'i tanıyabileceğini bildiği kuzenini arayarak onun hakkında gerekli bilgileri de aldı.

'ÇOK İYİ BİR ADAM, ÜSTELİK ANNESİNİ DE ÇOK SEVİYOR'

Öğrendikleri de onu çok mutlu etti: "Aman Tanrım! Travis çok iyi bir adam ve annesini de çok seviyor." İşte o noktadan sonra Travis'in kızı için iyi bir eş adayı olacağına iyice inandı.

Sonra da kızıyla Travis'i tanıştırmanın yollarını aramaya başladı. Sonuçta Kelce'nin sevgililerini genellikle spor dünyasından seçmediğini öğrendiğinde kızının şansının yüksek olduğunu da fark etti.

Sonunda Taylor Swift ve Travis Kelce tanıştı ve aralarında aşk doğdu. 2023 yılından bu yana da ilişkileri ilerledi ve evlilik kararı geldi. Bu yılın ağustos ayında da Travis Kelce, özenle hazırladığı çiçekler içindeki bir bahçede sevgilisine evlenme teklif etti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bir yarışmayla şöhret ve servet kazanmıştı.. Çoktan milyoner oldu ama hala yoksul mahallesinde oturuyor Haberi görüntüle

EVLİLİK TEKLİF ETMEDEN GİDİP BABASINDAN İZİN ALDI

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Travis Kelce ile Taylor Swift, bu yıl yaz aylarının sonunda nişanlandı. Bunu da sosyal medyadan ilan ettiler zaten.

Sonrasında da Travis Kelce'nin babası nişanın perde arkasını anlattı. People dergisinin haberine göre Kelce, sevgilisine evlenme teklif etmeden önce geleneklerini de bir kenara koymamış.

Swift'e "Benimle evlenir misin?" diye sormadan gidip babası Scott Swift'ten izin istemiş. Olayın ayrıntılarını da Travis'in babası Ed Kelce, bir Avustralya radyosunda yayınlanan The Jimmy & Nath Show with Emma adlı programda anlattı.

Travis'in babası Ed Kelce şöyle anlattı gelişmeleri: "Scott Swift ile konuşuyordum. Ve Travis ona gidip kızıyla evlenmek istedi. Bu muhtemelen bir ay önceydi. Scott da 'Haydi ama, bu işi ne zaman bitireceksin?' dedi.

HEMEN EVLİLİK TEKLİF ETMESİNİ SÖYLEMİŞLER

Ed Kelce'nin anlattığına göre aileler de iki genci birbirine öyle yakıştırmış ki kendisi de Swift'in babası da Travis'e, ünlü şarkıcıya artık evlenme teklif etmesi için bir tür baskı yapmışlar.

Ed Kelce "Travis tavsiye almak için bana gelmedi. Daha çok ben onu teşvik ettim" diye konuştu. Yine babasının anlattığına göre Travis Kelce, bu evlilik teklifinin özel olmasını istedi. Bunun için de önceden plan yapmaya başladı.

Travis sonunda hem kendi babası Ed'in hem de gelecekte kayınpederi olacak Scott Swift'in tavsiyesini dinleyip Taylor Swift'e evlenme teklif etti. Elbette bu romantik teklifle ilgili olarak en çok merak edilen ayrıntı Taylor Swift'in iri taşlı yüzüğü oldu...

YÜZÜĞÜ DE ŞANINA YAKIŞIR: Dünyanın en çok kazanan sanatçılarından biri olan Swift'e sevgilisi Kelce, şanına yakışır bir yüzük hediye etti. Yüzüğü Kelce, Kindred Lubeck ile birlikte tasarladı. Sarı altın bir montür üzerine yerleştirilen oval bir pırlantaya sahip söz konusu yüzük.