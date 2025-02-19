Sevgilisine milyonların önünde evlenme teklif etmişti… Şimdi bir peri masalını yaşıyor

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Kimi ünlü çiftler de bu bir yüzü parlak bir yüzü karanlık dünyanın içinden sıyrılıp ömürlük aşklar yaşamayı ve mutlu yuvalar kurmayı başarıyor.

Bu nadir görülse de birer peri masalına benzeyen ünlü aşkların birini de ikisi de şöhretli birer oyuncu olan Dax Shepard ve Kristen Bell yaşıyor.

20 yıla yaklaşan birliktelikleriyle görenleri kıskandıran ünlü çift katıldıkları bir programda ilk tanışmalarını ve sonrasında kurdukları mutlu yaşantıyı anlattı.

ÜNLÜ ÇİFT BÖYLE TANIŞMIŞ

50 yaşındaki Shepard ve 44 yaşındaki Bell tanıştıkları gün konuşmaya başladıklarını ve sonrasında birlikte geçirdikleri 17 yıl boyunca da hiç susmadıklarını söylüyor.

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Dax Shepard, bir gün eşi olacak Kristen Bell’i tanıdığı gün sevgilisinden ayrılmış ve bu üzüntüyle kendini banyo ve bakım ürünleri satan bir mağazaya atmış.

O sırada mağazada olan Kristen Bell’i gören ünlü oyuncu müstakbel eşiyle ilgili ilk anısını “Onun orada olduğunu hatırlıyorum çünkü elinde postayla gelen %20 indirim çeki vardı ve bu yüzden ne kadar mutlu olduğunu söylüyordu” diye anlatıyor.





KONUŞMAYA BAŞLADILAR… “17 YIL OLDU HİÇ SUSMADIK”

Dax Shepard içinden “Bu film yıldızının %20 indirim konusunda bu kadar heyecanlı olması çok sevimli” demişti.

Birkaç hafta sonra yeniden karşılaşan ünlü çift ortak tanıdıkları hakkında sohbet etmeye başlamış, sonra da birbirlerine hemen aşık olmuşlardı.

Kristen Bell “Ve konuşmaya, konuşmaya, konuşmaya başladık ve neredeyse 17 yıldır ne konuşmayı bıraktık ne de birbirimiz” diyerek devam etmişti anlatmaya.

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SEVDİĞİ ADAMA TWITTER’DAN EVLENME TEKLİF ETTİ

2007’de sevgili olan çift 2010’da nişanlandı. Birlikte üç filmde rol alan aşıkların evliliği de tanışma hikayelerindeki gibi filmleri aratmayacak türden oldu.

Kristen Bell sevdiği adama o zamanlar adı Twitter olan X platformu üzerinden evlenme teklif etti. Dax Shepard da milyonların gördüğü bu teklife hemen evet cevabını verdi ve çift 2013’te nihayet nikah masasına oturdu.





“BİZ SADECE EVLİYİZ DAHA ÖLMEDİK”

10 ve 12 yaşlarında iki kızları olan Shepard ve Bell geçtiğimiz günlerde başka oyuncularla rol aldıkları yapımlarda birbirlerini görünce hâlâ kıskandıklarını söylemiş ve “Biz sadece evliyiz daha ölmedik” diyerek hayranlarıyla şakalaşmıştı.

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KAVGA DA EDİYORLAR AMA SONUNDA HEP GÜLÜYORLAR

“Kocamla tanıştığımdan beri çok daha gerçek bir ben olduğumu hissediyorum çünkü o, pişman olacağım şeyler yapsam da bana kendimi güvende hissettiriyor.” diyen Kristen Bell, Dax Shepard’la en az diğer çiftler kadar kavga ettiklerini ama birlikte çok eğlenip bunu unutarak evliliklerini sürdürdüklerini söylüyor.