'Kaçamak yaptığım kadın hamile kaldı... Çocuk benden sanıp onu terk ettim... Ben tam bir korkağım'

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Hamile sevgilisine faks çekerek ondan ayrılmak istediğini açıklayan bir ünlü bile oldu yıllar önce. O zamanlar bugünkü gibi elektronik posta ya da cep telefonlarıyla mesajlaşma olanağı olmadığı için belli ki en hızlı yöntem olarak faks çekmeyi gördü bu ünlü.

Bir başka ünlü de ihanet ettiği sevgilisinden ayrılmak için ona kargo ile veda mektubu gönderdi. Elbette o zaman da haberleşme olanakları bugünkü kadar gelişmiş değildi.

Hem sevgilisini aldatan hem de ona kargoyla mektup gönderen bu ünlü, yıllar sonra bu konuda bir itirafta bulundu. Yaptığını da korkaklık olarak nitelendirdi.

Önce hamile sevgilisini faks mesajıyla terk eden ünlünün Daniel Day Lewis, yüzüstü bıraktığı sevgilisinin de Fransız yıldız Isabelle Adjani olduğunu hatırlatıp kargoyla mektup gönderen ünlüye bir bakalım şimdi.

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KARGOYLA VEDA MEKTUBU GÖNDERDİĞİ KADIN ŞİMDİ ONUN KARISI

O ünlü birkaç yıl önce de karısıyla boşanmasına ramak kala bundan vazgeçen Sylvester Stallone'nin ta kendisi... O dönemde büyük bir kargo şirketiyle ayrılık mektubu alan da şu anda evli olduğu Jennifer Flavin.

Bugün artık 78 yaşında bir aile babası olan Sylvester Stallone, şu anda 56'sını süren Flavin ile 1980'lerin sonlarında tanıştı. Aralarında yaş farkı vardı ama bu onların birbirlerinden etkilenip aşık olmalarını engellemedi.

O dönemde 19 yaşında gencecik bir model olan Jennifer Flavin ile 42 yaşındaki Stallone flört etmeye başladılar. Fakat gün geldi, Stallone o gencecik sevgilisini bir başka model, Janice Dickinson ile aldattı.

Kargoyla gönderdiği mektupta da Jennifer'a kendisini aldattığını itiraf etti. Stallone'nin el yazısıyla yazdığı o mektup tam altı sayfaydı.

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KAÇAMAK YAPTIĞI MODELİN HAMİLE OLDUĞUNU SANDI

Elbette bunu yapmasının, yani genç sevgilisini terk etmesinin de bir nedeni vardı...

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Çünkü birlikte olduğu Janice Dickinson hamileydi ve cinsiyeti kız olarak belirlenen çocuğun babasının kendisi olduğunu sandı Stalone. Bu yüzden de çocuğu babasız büyümesin, o da kendine yeni bir hayat kursun diye Jennifer Flavin'den ayrılmaya karar verdi.

Fakat sonra beklenmedik bir gelişme oldu... Yapılan DNA testi sonrası Dickinson'ın bebeğinin babasının Stallone olmadığı ortaya çoktu.

Bu uzun hikayeyi kısaca özetlersek, Sylvester Stallone o dönemde ayrıldığı Flavin ile 1997 yılında evlendi ve ondan üç tane kız çocuğu babası oldu.

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'BEN BİR KORKAĞIM'

Aradan yıllar geçti, o gün el yazısı mektubuyla terk ettiği sevgilisi Flavin ile bir yuva kurdu Stallone. Ama yaşananları hiç unutmadı.

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Fox News'da Sean Hannity'nin konuğu olduğu programda da o günleri yeniden değerlendirdi. Tabii yanında karısı Jennifer Flavin de vardı.

Stallone kargoyla gönderilen o ayrılık mektubu hakkında "Bu olabilecek en samimiyetsiz ayrılıktı" dedi... Sonra da bu yaptığını "Bir kağıda kelimeler yazıyorsunuz. Çünkü bunu yüz yüze yapacak cesaretiniz yok" diye özetledi.

Ünlü oyuncu, böyle davrandığı için kendini "korkak" olarak nitelendirdi.

Ama neden böyle davrandığına dair bir açıklaması da vardı: "Geçmiş ilişkilerim benim bu aptalca mektubu göndermeme neden oldu."

ASLINDA BİR YANI ONDAN AYRILMAK İSTEMEMİŞ

Bunun ardından Sylvester Stallone'nin başka itirafları da geldi. İhanetini ve ayrılma isteğini Flavin'i yüz yüze söyleyemediğini çünkü bir yanının aslında ondan ayrılmak istemediğini anlattı.

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Aynı sohbet programında kocasının yanında yer alan Flavin de bu ayrılığın gayet özensiz olduğunu söyledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Altı yıl birlikte olduğunuz birine bir mektupla öylece veda edemezsiniz."

Jennifer Flavin, Stallone gelip yüz yüze ayrılmak istediğini söyleseydi ona geri dönmesi için yalvarmayacağını da belirtti. "Sadece onunla konuşmak isterdim" dedi.

Sonunda Stallone, sevgilisini aldattığı Janice Dickinson ile yollarını ayırdı. 1997 yılında da Jennifer Flavin ile evlendi. Aslında o dönemde hızlı çapkın olarak tanındığından bu evliliğin çok uzun süreceğini kimse düşünmedi. Ama beklenmeyen oldu.

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1997 YILINDA GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Aslına bakılırsa çift bundan iki yıl önce boşanma yoluna girdi ama sonra yeniden bir araya geldiler. Hatta o dönemde ailece bir TV şovu hazırladıkları duyulunca bu ayrılığın da programın reklamı için ortaya atıldığı bile konuşuldu.

Öyle ya da böyle Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin, evliliklerini sürdürüyor. Üç genç kızlarıyla birlikte Hollywood'un örnek evliliklerinden birinin kahramanı olmaya devam ediyorlar.

Bu arada küçük bir not...

Sylvester Stallone ilk evliliğini 1974 ile 1985 arasında Sasha Czak ile yaptı. Bu evlilikten dünyaya gelen tek oğlu genç yaşında hayata veda etti.

Stallone daha sonra Brigitte Nielsen ile 1985-87 arasında süren bir evlilik yaşadı.

İhanet ettiği ama bir türlü hayatından çıkaramadığı Jennifer Flavin ile evliliği ise 1997 yılından bu yana devam ediyor.

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Stallone, bir dönemin ünlü modeli Janice Dickinson ile henüz sevgilisi olan Jennifer Flavin'i aldattı.





Stallone ve Flavin, üç kızlarıyla birlikte mutlu bir evlilik sürdürüyor.