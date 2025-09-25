Sevgilisinden yüzük bekliyor… ‘İki yıl oldu, artık beni oyalama!’

Haberin Devamı

İlk zamanlar herkes bunun geçici bir heves, belki de birkaç aylık bir “gönül eğlendirme” ilişkisi olduğunu düşündü.

Oysa gündeme gelen yeni dedikodulara göre eski televizyon yıldızı, şimdinin milyarder iş kadını Kylie Jenner sevgilisi Timothee Chalamet ile evlenmek istiyor ve ondan artık parmağına bir yüzük takmasını bekliyor…

Kardashian / Jenner ailesinin en küçük kız kardeşi Kylie Jenner, Timothee Chalamet’yle neredeyse iki yıldır birlikte ve artık bu ilişkinin daha ciddi bir hale gelmesini diliyor. Hatta beklediği evlilik teklifini almadıkça da giderek tedirgin oluyor.

Timothee Chalamet’nin özgürlüğüne düşkün bir yapıda olduğu ve Kylie’yi sevse de evlenmeye pek niyetli olmadığı konuşuluyor.

Los Angeles'ta yaşayan 28 yaşındaki Kylie ve 29 yaşındaki büyük aşkı, Timotthee Chalamet’nin Macaristan'ın Budapeşte kentinde Dune: Part Three filminin çekimlerinde olması yüzünden yaz boyunca hep ayrı kaldılar.

Kylie de sevgilisinden uzun süre ayrı kalmak istemediği için yaz boyunca sürekli olarak Avrupa’ya gidip geldi ve tahminen 9.600 kilometre uçmak zorunda kaldı.

"Bir ay boyunca ayrı kaldılar ve bu Kylie için zordu, özellikle de Timmy'nin onsuz harika vakit geçirdiği ve molalarda ekiple partilediği yönündeki söylentiler dolaşıyordu”.

Bu durumu fark eden ve sosyal medyadaki söylentilerden çok etkilenen Kylie Jenner hemen özel jetine atlayıp Timothee Chalamet’nin yanına uçmuş ve ondan ABD’ye döndüğünde bu ilişkinin geleceği konusunda ona güvence vermesini istemişti.

Eski aşkı rapçi Travis Scott’tan iki çocuğu olan yıldız isim aslında Timothee’ye evlilik baskısı yapmak istemese de artık en azından bu ilişkininin gittiği yer konusunda emin olmak ve kendini güvende hissetmek istiyor.

Timothee Chalamet ise bir yandan özgürlüğünü korumak istiyor bir yandan ise ona evlilik sözü vermeyerek Kylie Jenner’ı kendisinden uzaklaştırmaktan korkuyor.

İki sevgilinin evlenmesinin önündeki tek engel de bu özgürlük merakı değil…

Timothee'nin ailesi oğullarının Kardashian ailesinden biriyle birlikte olmasına burun kıvırıyor ve Kylie’yi kendilerine gelin olarak “yakıştıramıyor”.

Üstelik Kylie Jenner’ın 670 milyon dolarlık serveti Timothee’nin 25 milyon dolarlık servetinin yanında deyim yerindeyse çok “göze batıyor” ve ünlü oyuncu sevgilisinin lüks yaşam tarzına ayak uydurmakta zorlanıyor.

"Timmy ve Kylie, yaptıkları pahalı seyahatlerde ve tatillerde birbirlerine bağlandılar. İkisi de üst düzey deneyimleri ve lüks konaklamayı seviyor ve Timmy'nin şöhreti hayattaki daha güzel şeylere açılan kapıları açabilir; ancak tüm bunların bedelini birinin ödemesi gerekiyor ve bu kişi genellikle Timmy oluyor. Kendi başarısından o kadar gurur duyuyor ki, Kylie'nin finansal başarısının peşinden gitmek istemiyor ve aralarındaki dinamik başından beri bu şekilde. Sevgilisinin büyük serveti Timothee'nin "egosu ve öz saygısı" için "büyük bir sınav".

