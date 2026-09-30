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Sevgilisinden öyle emin ki artık makyaj bile yapmaz oldu... Hani nerede o süsünden geçilmeyen ihtişamlı kadın!

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#Kylie Jenner#Timothee Chalamet#Kardashian- Jenner Ailesi
Sevgilisinden öyle emin ki artık makyaj bile yapmaz oldu... Hani nerede o süsünden geçilmeyen ihtişamlı kadın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 08:57

Gösteri dünyasında kariyer yapmanın kurallarından biri fiziksel görünüme her zaman çok dikkat etmek... Alışverişe giderken ya da en zor gününde bile. Kimi zaman doktora ya da hastaneye giden ünlülerin kendilerine çeki düzen verdiklerini görmüşsünüzdür zaten.

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Bu kural sadece zirveye çıkana kadar geçerli değil üstelik... O basamakları tırmandıktan sonra da orada kalabilmek için fiziksel görüntüsüne çok dikkat etmesi gerekiyor insanın...

Zaten hep bu yüzden, gösteri dünyasının ünlülerinin estetik kliniklerin kapısını aşındırması, makyajsız görünmemek için ellerinden geleni yapması.

Bir de elbette insanın sevgilisine ya da eşine iyi görünmesi kaygısı var ki o ayrı bir konu.

Sevgilisinden öyle emin ki artık makyaj bile yapmaz oldu... Hani nerede o süsünden geçilmeyen ihtişamlı kadın
Özellikle de güzel ya da yakışıklı insanlara ulaşmanın çok kolay olduğu gösteri dünyasında bu konuya da ayrı bir özen göstermek gerekiyor.

Bütün bunları topladığınız zaman da herhangi bir ünlüyü makyajsız, doğal haliyle görmek herkesi şaşırtıyor.

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Ama işte aralarından bazıları artık belli bir noktadan sonra gösteri dünyasının kurallarını bir yana bırakabiliyorlar. Özellikle de bazı zamanlarda.

Sevgilisinden öyle emin ki artık makyaj bile yapmaz oldu... Hani nerede o süsünden geçilmeyen ihtişamlı kadın
DAHA KÜÇÜCÜK YAŞTA ESTETİK OPERASYONLAR GEÇİRDİ
İşte bunun örneklerinden birini de Kylie Jenner sergiledi.

İçine doğduğu Kardashian- Jenner ailesinin en küçüğü olma özelliğini taşıyan Kylie, daha 30 yaşına bile gelmeden milyon dolarlık bir servetin sahibi oldu.

Annesi Kris Jenner'ın akıl hocalığı sayesinde kurup işlettiği kozmetik firması sayesinde bugün paraya para demiyor Kylie Jenner.

Sevgilisinden öyle emin ki artık makyaj bile yapmaz oldu... Hani nerede o süsünden geçilmeyen ihtişamlı kadın

Kylie Jenner, ailesiyle birlikte kamera karşısında ünlendiği ilk dönemde bugünkünken çok farklı bir görünüme sahipti. Ufacık yaşta yaptırdığı estetik uygulamalarla bambaşka biri oldu.

Eski sevgilisi Travis Scott ile ilişkisinden iki çocuk annesi olan Kylie Jenner, aynı zamanda görüntüsüne gösterdiği özenle de tanınıyor.

Daha küçücük yaşında geçirdiği estetik uygulamaları anlayabilmek için bu konuda uzman olmaya da gerek yok üstelik. Jenner'ın, eski ve yeni fotoğraflarına şöyle bir bakmak yetiyor.

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Sevgilisinden öyle emin ki artık makyaj bile yapmaz oldu... Hani nerede o süsünden geçilmeyen ihtişamlı kadın

ARTIK DAHA RAHAT DAVRANIYOR
Yine de görünüşe göre iki yıldan fazla bir süredir romantik ilişki yaşadığı Timothee Chalamet'nin de etkisiyle sanki bu konudaki görüşleri biraz değişmiş gibi Kylie Jenner'ın.

Elbette gerektiği zaman yine makyajını yapıp iddialı kıyafetlerini giyiyor. Ama belli ki daha rahat ortamlarda artık eskisi kadar "takılıp kalmıyor" bu ayrıntıya.

Bu konuyu gözler önüne seren de Kylie Jenner ile sevgilisi Timothee Chalamet'nin birlikte çıktıkları tatilde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf oldu.

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet, yanlarında bir grup arkadaşlarıyla birlikte Hırvatistan'a gitti geçtiğimiz hafta sonu. Orada da bir restoranda yemek yediler.

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Sevgilisinden öyle emin ki artık makyaj bile yapmaz oldu... Hani nerede o süsünden geçilmeyen ihtişamlı kadın

GÜNLÜK HAYATTA RAHAT GİYİNEN SEVGİLİSİNE AYAK UYDURDU
İki sevgili, restoranın çalışanlarıyla objektif karşısına geçip bir de hatıra pozu verdi. Söz konusu restoran bu pozu tanıtımı amacıyla sosyal medya sayfasında paylaştı.

İşte o pozda da Kyli Jenner'ın, günlük hayatında çok rahat giyinen sevgilisi Timothee Chalamet'ye nasıl dayak uydurduğu dikkatlerden kaçmadı.

Chalamet, üzerinde sweat shirt'ü, başında beyzbol şapkasıyla tatil yemeğinin keyfini çıkardı.

Sevgilisinden öyle emin ki artık makyaj bile yapmaz oldu... Hani nerede o süsünden geçilmeyen ihtişamlı kadın
Kylie Jenner da uzun koyu renk saçlarını açık bırakmış, üzerine de siyah bir sweat shirt giymişti.

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Ama onunda ilgili in çok dikkat çeken ayrıntı yüzünde gram makyaj olmamasıydı.

Öyle ki belki de o halde sokakta yanınızdan geçip gitse kimse onu tanıyamayacaktı.

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Sevgilisinden öyle emin ki artık makyaj bile yapmaz oldu... Hani nerede o süsünden geçilmeyen ihtişamlı kadın

HAYRANLARI DOĞAL HALİNİ ÇOK BEĞENDİ
Kylie Jenner'ın bu makyajsız hali hayranlarından da tam not aldı. Birçok kişi "Yüzüne yaptırdığı bütün o dolgu ve botoks gibi uygulamalar, uyguladığı ağır makyaj Kylie'yi olduğundan yaşlı gösteriyor. Oysa bu sade hali daha güzel" yorumunu yaptı.

Neredeyse bütün hayranları Kylie'nin, doğal halinin çok daha güzel olduğunu savundu.

Sevgilisinden öyle emin ki artık makyaj bile yapmaz oldu... Hani nerede o süsünden geçilmeyen ihtişamlı kadın
Daha 29 yaşında olan Kylie Jenner ile 30 yaşındaki Timothee Chalamet, üç buçuk yılı aşkın süredir birlikteler.

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Başlarda farklı kulvarlardan geldikleri için birbirlerine yakıştıranlar fazla değildi. Hatta bu aşkın kısa zamanda biteceğini savunanlar bile oldu.

Ama Kylie ile Timothee, bu şekilde düşünenleri yanılttı. Daha da ötesinde şimdi herkes onların ilişkisine "ciddi" gözüyle bakıyor.

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#Kylie Jenner#Timothee Chalamet#Kardashian- Jenner Ailesi

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