Sevgilisinden öyle emin ki artık makyaj bile yapmaz oldu... Hani nerede o süsünden geçilmeyen ihtişamlı kadın!

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Bu kural sadece zirveye çıkana kadar geçerli değil üstelik... O basamakları tırmandıktan sonra da orada kalabilmek için fiziksel görüntüsüne çok dikkat etmesi gerekiyor insanın...

Zaten hep bu yüzden, gösteri dünyasının ünlülerinin estetik kliniklerin kapısını aşındırması, makyajsız görünmemek için ellerinden geleni yapması.

Bir de elbette insanın sevgilisine ya da eşine iyi görünmesi kaygısı var ki o ayrı bir konu.

Özellikle de güzel ya da yakışıklı insanlara ulaşmanın çok kolay olduğu gösteri dünyasında bu konuya da ayrı bir özen göstermek gerekiyor.

Bütün bunları topladığınız zaman da herhangi bir ünlüyü makyajsız, doğal haliyle görmek herkesi şaşırtıyor.

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Ama işte aralarından bazıları artık belli bir noktadan sonra gösteri dünyasının kurallarını bir yana bırakabiliyorlar. Özellikle de bazı zamanlarda.

İşte bunun örneklerinden birini de Kylie Jenner sergiledi.

İçine doğduğu Kardashian- Jenner ailesinin en küçüğü olma özelliğini taşıyan Kylie, daha 30 yaşına bile gelmeden milyon dolarlık bir servetin sahibi oldu.

Annesi Kris Jenner'ın akıl hocalığı sayesinde kurup işlettiği kozmetik firması sayesinde bugün paraya para demiyor Kylie Jenner.

Kylie Jenner, ailesiyle birlikte kamera karşısında ünlendiği ilk dönemde bugünkünken çok farklı bir görünüme sahipti. Ufacık yaşta yaptırdığı estetik uygulamalarla bambaşka biri oldu.

Eski sevgilisi Travis Scott ile ilişkisinden iki çocuk annesi olan Kylie Jenner, aynı zamanda görüntüsüne gösterdiği özenle de tanınıyor.

Daha küçücük yaşında geçirdiği estetik uygulamaları anlayabilmek için bu konuda uzman olmaya da gerek yok üstelik. Jenner'ın, eski ve yeni fotoğraflarına şöyle bir bakmak yetiyor.

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ARTIK DAHA RAHAT DAVRANIYOR

Yine de görünüşe göre iki yıldan fazla bir süredir romantik ilişki yaşadığı Timothee Chalamet'nin de etkisiyle sanki bu konudaki görüşleri biraz değişmiş gibi Kylie Jenner'ın.

Elbette gerektiği zaman yine makyajını yapıp iddialı kıyafetlerini giyiyor. Ama belli ki daha rahat ortamlarda artık eskisi kadar "takılıp kalmıyor" bu ayrıntıya.

Bu konuyu gözler önüne seren de Kylie Jenner ile sevgilisi Timothee Chalamet'nin birlikte çıktıkları tatilde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf oldu.

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet, yanlarında bir grup arkadaşlarıyla birlikte Hırvatistan'a gitti geçtiğimiz hafta sonu. Orada da bir restoranda yemek yediler.

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GÜNLÜK HAYATTA RAHAT GİYİNEN SEVGİLİSİNE AYAK UYDURDU

İki sevgili, restoranın çalışanlarıyla objektif karşısına geçip bir de hatıra pozu verdi. Söz konusu restoran bu pozu tanıtımı amacıyla sosyal medya sayfasında paylaştı.

İşte o pozda da Kyli Jenner'ın, günlük hayatında çok rahat giyinen sevgilisi Timothee Chalamet'ye nasıl dayak uydurduğu dikkatlerden kaçmadı.

Chalamet, üzerinde sweat shirt'ü, başında beyzbol şapkasıyla tatil yemeğinin keyfini çıkardı.

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Kylie Jenner da uzun koyu renk saçlarını açık bırakmış, üzerine de siyah bir sweat shirt giymişti.

Ama onunda ilgili in çok dikkat çeken ayrıntı yüzünde gram makyaj olmamasıydı.

Öyle ki belki de o halde sokakta yanınızdan geçip gitse kimse onu tanıyamayacaktı.



HAYRANLARI DOĞAL HALİNİ ÇOK BEĞENDİ

Kylie Jenner'ın bu makyajsız hali hayranlarından da tam not aldı. Birçok kişi "Yüzüne yaptırdığı bütün o dolgu ve botoks gibi uygulamalar, uyguladığı ağır makyaj Kylie'yi olduğundan yaşlı gösteriyor. Oysa bu sade hali daha güzel" yorumunu yaptı.

Neredeyse bütün hayranları Kylie'nin, doğal halinin çok daha güzel olduğunu savundu.

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Daha 29 yaşında olan Kylie Jenner ile 30 yaşındaki Timothee Chalamet , üç buçuk yılı aşkın süredir birlikteler.

Başlarda farklı kulvarlardan geldikleri için birbirlerine yakıştıranlar fazla değildi. Hatta bu aşkın kısa zamanda biteceğini savunanlar bile oldu.

Ama Kylie ile Timothee, bu şekilde düşünenleri yanılttı. Daha da ötesinde şimdi herkes onların ilişkisine "ciddi" gözüyle bakıyor.