Sevgilisi onun şöhretini taşıyamadı.... Eski kocanın adı bile yetti, aşıklar yollarını ayırdı

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İşte tam da böyle bir durumu, moda dünyasının ünlü bir ismi yaşıyor şu sıralarda...

Bir süre önce iki çocuğunun babası olan eşinden ayrılan bu ünlü model, daha sonra spor eğitmeniyle aşk yaşamaya başladı.

Hatta o süreçte bu ilişkinin daha eski kocasıyla evliyken başladığı iddiaları bile ortada dolandı. Ama o bunu reddetti, kocasını aldatmadığını savundu.

Sonra da yeni aşkıyla ilişkisine devam etti... Ama işler yolunda gitmedi. Ünlü model, sevgilisiyle de yollarını ayırdı.

Üstelik de bunun nedeni söylenenlere göre onun sahip olduğu şöhret. Sıradan bir insan olan ve bu kadar çok mercek altına alınmaya bir türlü alışamayan sevgilisi dayanamadı ve sonuç olarak aşk bitti!

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EVLİLİĞİ BİTTİ... AŞKI DA...

Böyle kısaca öyküsünü anlattığımız bu ünlü, moda dünyasının yakın zamanlarına damgasını vuran Gisele Bündchen.

43 yaşındaki Brezilyalı model, iki çocuk sahibi olduğu eski eşi Tom Brady'den boşandıktan sonra jiu jitsu eğitmeni olan Joaquim Valente ile romantik bir ilişkiye başlamıştı. Başlarda her şey iyi gidiyordu ki ilk kriz çıktı.

İddialara göre Bündchen, 34 yaşındaki Valente ile ilişkisine daha Brady ile evliyken başlamıştı. Ünlü model bu iddiayı reddetti.

Aslına bakılırsa Joaquim Valente, uzun süredir Gisele Bündchen'in jiu jitsu hocasıydı. Aralarında özel bir ilişki yoktu. Ama bu çalışma arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.

Fakat görünüşe göre Bündchen, boşandıktan sonra yaşadığı yeni ilişkisinde de mutluluğu bir türlü bulamadı.

GISELE'İN ŞÖHRETİ AŞKIN SONUNU GETİRDİ

InTouch Weekly'nin haberine göre çift yollarını ayırdı. Bunun nedeni de Bündchen'in, dünyaya yayılan şöhreti!

İddialara göre Gisele Bündchen'in bu kadar şöhretli olması, magazin basınının ve sosyal medyanın ilgisinin çiftin üzerine yönelmesine neden oldu.

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Her ne kadar bazı ünlülerle çalışsa da sıradan bir insan olan jiu jitsu eğitmeni Joaquim Valente ise bu kadar ilgiye dayanamadı. Hiç alışkın olmadığı bir şekilde sürekli mercek altında olmak, birçok söylentinin merkezinde yer almak hiç ona göre bir durum değildi. Bu yüzden de bu ilişki yürümedi.

Bu arada Bündchen ile Valente'nin geçtiğimiz nisan ayından bu yana hiç birlikte görüntülenmediği ve belki de o dönemde ayrıldıkları konuşuluyor.

BU İŞTE DE ESKİ KOCASININ PARMAĞI VAR

InTouch Weekly'ye konuşan kaynağa bakılırsa bu ayrılıkta Bündchen'in eski eşi Tom Brady'nin bir dijital kanalda yayınlanan programda yaptığı şaka bardağı taşıran son damla oldu.

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Söz konusu şaka programında Bündchen'in sevgilisi Joaquim Valente o şakanın merkezindeydi. Aşkının böylesine bir şaka konusu yapılmasından da Valente nefret etti.

Bu arada Gisele Bündchen'in, sevgilisiyle ayrılığına etkisi olduğu için eski kocası Tom Brady'yi suçladığı da iddialar arasında.

Çünkü Valente'nin ekranda böyle bir şakaya malzeme yapılmasına izin vererek hem onu hem de eski karısını bir çeşit sırtından bıçaklamış oldu.

O ŞAKALAR ÜNLÜ MODELİ DE ÇOK ÜZDÜ

Bütün bunlara yol açan TV programına gelirsek...

Sunuculuğunu Kevin Hart'ın üstlendiği programda Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady konuktu. O sırada da Hart, Brady ile ilgili sert espriler yaptı.

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Tabii ki Bündchen ile evliliği ve boşanmaları da bu şakalara malzeme oldu. Sonunda söz döndü dolaştı Bündchen'in Valente ile ilişkisine geldi.

İşte o sırada yapılan ve belli ki Bündchen'i hiç güldürmeyen şakalar da ünlü modeli üzdü. Belli ki Valente böylesine şakalara malzeme olmasına çok içerledi.

Kısaca özetlemek gerekirse Bündchen'in aşk hayatı, bu şaka programında ağızlara sakız oldu. O dönemde konuşulanlara göre Gisele Bündchen, eski kocasının bu yaptıklarından dolayı çok kırılıp üzüldü.