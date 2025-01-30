Sevgilisi onu da kendine benzetti... Hayatına giren her kadınla yeniden doğuyor

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İşte bu konu Pitt'in hayatındaki her kadın değiştiğinde tekrar tekrar gündeme geliyor... Hatta öyle zamanlar oluyor ki bu durum sosyal medyada bir çılgınlığa bile dönüşüyor.

İki yıldır Ines de Ramon ile birlikte olan Brad Pitt'in giyim kuşamı da onunla birlikte değişti. Artık eskiden çok da kullanmadığı tarzda kıyafetler ve aksesuarlar içinde görünüyor Brad Pitt…

Bu durum da bu konuyla ilgili olarak yıllar önce kaleme alınan bir makaleyi yenide akıllara getirdi. Bu makaleye göre Brad Pitt, hayatına giren kadınlarla birlikte fiziksel görünümünü ve giyim kuşamını değiştiriyor. Kısacası romantik ilişki yaşadığı her kadınla birlikte kendini baştan yaratıyor.

Zaten birçok kişi de onu "sevgililerine benzemeye çalışan adam" olarak nitelendiriyor.

Gelin bir bakalım Brad Pitt, zaman içinde nasıl da hayatına giren kadınlara bazen "ikizleri kadar" benzemiş.





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AŞK KISA SÜRDÜ AMA ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Brad Pitt, uzun süreli ilişki yaşadığı, hatta evliliğin eşiğinden döndüğü Gwyneth Paltrow ile evliyken saç modelini bile ona uygun hale getirmişti. Bazen de aksesuarlarıyla sevgilisine uyum sağlıyordu.

Pitt ile Paltrow 1994 ile 1997 arasında romantik ilişki yaşadılar... Nişanlandılar ama evlenmeden ayrıldılar. Sonuç olarak birliktelikleri çok uzun ömürlü olmadı ama bu aşk hala unutulmadı. Pitt, Paltrow ile birlikte olduğu dönemde saç modelini de ona benzetmişti.

İKİ YIL SONRA ONU HALA SEVDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Brad Pitt'in gençlik yıllarının en çok konuşulan sevgililerinden biri de Juliette Lewis oldu. İkili, 1989 ile 1993 arasında birlikteydi.

Pitt bu ayrılığın ardından iki yıl sonra verdiği bir röportajda Juliette Lewis'i hala sevdiğini itiraf etmişti.

Pitt, Juliette Lewis ile birlikte olduğu dönemde de ona sanki kardeşi kadar benziyordu. Bir başka deyişle tıpkı bir bukalemun gibiydi Pitt.

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KIYAFET UYUMUNA DİKKAT!

Brad Pitt'in fazla bilinmeyen sevgililerinden biri Jitka Pohledek. Oyuncunun, Legends of Fall adlı filmle kareyerinde pırıldamaya başladığı dönemde birliktelerdi.

İkilinin saçlarının omuzlarından aşağıya dönüşü bile birbirine ne kadar benziyor... Kıyafetlerinin uyumu da elbette gözden kaçacak gibi değil.

CİCİM AYLARINDA GÖRÜNTÜSÜ DE BENZİYORDU

Brad Pitt, ilk evliliğini 2000 yılında Jennifer Aniston ile yaptı. 2000 yılında başlayan bu evlilik beş yılda bitti. Bunun nedeni de Pitt'in hayatına Bay ve Bayan Smith adlı filmde birlikte oynadığı Angelina Jolie'nin girmesiydi.

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Pitt, Jennifer Aniston ile evliyken "cicim aylarında" dış görünüşünün de onanla uyumlu olması için özel bir çaba harcıyordu. Bu görüntü de onun örneklerinden biri.

BİR ZAMANLAR ONUN GİBİ GÖRÜNMEYE ÇABALIYORDU

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin neler yaşadığını artık bilmeyen kalmadı... Film setinde başlayan aşklarını önce altı çocuklu uzun bir birlikteliğe taşıdılar. Ardından da 2014 yılında evlendiler... Ama sadece beş yıl sonra yolları ayrıldı. Ondan sonra da aralarında büyük bir kavga başladı.

Sonunda bir zamanlar Brangelina olarak anılan çift resmen boşandı... Ama görünüşe göre hala aralarında bitmeyen bir hesaplaşma var. Çünkü Fransa'da evlendikleri Miraval Şatosu'nda kurdukları işle ilgili sorunlar tam olarak çözüme ulaşmadı.

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Durum böyleyken Brad Pitt, Angelina Jolie ile birlikteliğinin en ateşli günlerinde dış görünümünü ona benzetiyordu. Saçlarını kimi zaman onun gibi topluyor kimi zaman da yüzüne döküyordu.

BU DA LİSE AŞKI: Bu da ilk gençlik yıllarındaki sevgilisi Sara Hart. Pitt''in sçları dönemin modasına ve elbette sevgilinin tarzına uygun kesilmiş durumda.





BELLİ Kİ BRAD PITT'İN GİYİM TARZINA DA EL ATTI

Brad Pitt, iki yıldan fazla bir süredir mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile birlikte. Onun hayatına girmesinden sonra da Pitt'in giyimi kuşamı da değişti. Sevgilisiyle renk uyumu bir yana ilginç tasarımlı şapkalar kullanıyor. Üstelik bir de sakal bıraktı.

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ARTIK KIR DÜŞMÜŞ SAKALLARI BİLE VAR

Pitt ile Ines de Ramon'un aşkının ciddi olduğu da uzun süredir konuşuluyor. Hatta yine söylentilere göre çiftin evliliğinin önündeki tek engel Pitt'in servetini koruma altına almak istemesi, bu yüzden de bir evlilik anlaşmasının gerekli olduğunu düşünmesi. Söylentilere göre Ines de Ramon da bu işi ağırdan alıyor.

İLİŞKİLERİ GAYET CİDDİ

Bir başka söylentiye göre de Brad Pitt, evlilik olmadan Ines de Ramon'un kendisiyle evlenmesini istiyor... Angelina Jolie ile olan evliliğinden sahip olduğu altı çocuğunu göremeyen Pitt'in bu şekilde çocuk özlemini gidermeyi düşündüğü de konuşuluyor.