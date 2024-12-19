Sevgilisi nişan yüzüğünde biraz ucuza kaçmış... Çok çocuk doğursun diye onu seçmiş

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Özellikle de genç gelin adayı nişanın açıklandığı andan itibaren büyük bir heyecan ve telaş içinde düğününde giyeceği gelinliğin peşine düşmüş durumda. Elbette iki nişanlının aileleri de aynı mutlulukla o büyük gün için geri sayıma başladı.

Gençler nişanlanalı birkaç ay geçti ama yine de genç gelin adayının sosyal medya sayfası aracılığıyla gözler önüne serdiği o iri taşlı nişan yüzügü hala mercek altına alınıyor.

Bunun nedeni de rengi ve şekli. Gelin biz de bir bakalım o aylardır dillerden düşmeyen nişan yüzüğüne...

NİŞAN YÜZÜĞÜ SARI ELMAS

Öncelikle bu sözünü ettiğimiz genç nişanlılar ünlü şef Gordon Ramsay ve karısı Tana'nın altı çocuğundan ikincisi olan Holly Ramsay ile geçen eylül ayında nişanlandığı madalyalı olimpik yüzücü Adam Peaty…

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Holly ve Adam geleceği birlikte kurmak için ilk adımı attıklarını sosyal medya sayfalarından ilan etti.

O paylaşımlarda Holly Ramsay'in sarı taşlı yüzüğü herkesin dikkatini çekti. İşte o yüzük o günden beri sık sık mücevher uzmanları tarafından masaya yatırılıyor.

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BEYAZ ELMASTAN BİRAZ DAHA UYGUN FİYATLI

Holly Ramsay'in parmağını süsleyen o yüzüğün sarı altından bir kaide üzerine oturtulmuş sarı bir elmas olduğunu söyleyelim. Oval kesim bu elmasın etrafında da aynı renk daha küçük elmaslar yer alıyor.

Uzmanlara bakılırsa sarı renkli elmaslar beyaz olanlardan biraz daha uygun fiyata satılıyor. Bir başka deyişle Adam Peaty, sevgilisine nişan yüzüğü alırken biraz "eli sıkı" davranmış...

Ama böyle söyledik diye bu elmas yüzüğün o kadar da ucuz olduğunu düşünmeyin. Çünkü uzmanların söylediğine göre söz konusu yüzüğün İngiltere'deki satış fiyatı 23 bin sterlin civarında.

Adam Peaty'nin net serveti için kesin bir rakam söylemek mümkün değil. Ama İngiliz basınına bakılırsa 780 bin ile 3.9 milyon sterlin arasında bir noktada varlığı bulunuyor genç sporcunun. Bu arada Holly'nin babası ünlü şef Gordon Ramsay'in ise 170 milyon sterlinden fazla serveti olduğunu hatırlatalım.

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HEM SONSUZ AŞKIN HEM DOĞURGANLIĞIN SİMGESİ

Bunları söyledikten sonra Holly'nin sarı elmas nişan yüzüğüne dönelim.

Uzmanlara bakılırsa bu oval kesim hem sonsuz aşkın hem de doğurganlığın simgesi.

Yeri gelmişken Adam Peaty'nin eski sevgilisi Eiri Munro'dan üç yaşında George adında bir oğlu olduğunu not düşelim. Hatta Adam ile Holly'nin çok kalabalık bir aile kurmak istediklerini yani çok sayıda çocuk hayal ettiklerini de ekleyelim. Tıpkı Holly'nin altı çocuklu babası Gordon ve annesi Tana gibi!

Sonra da dönelim genç nişanlıların düğün hazırlıklarına.

Holly Ramsay, nişanlandıktan hemen sonra gelinlik arayışına başladı. Hatta zaman zaman sosyal medya hesabından bu konuda paylaşımlar da yapıyor. Gelinlik, gelinlikle kullanılan diğer aksesuarlara baktıkça o sırada çektiği fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşıyor.

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Holly Ramsay, nişan haberini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

'EN İYİ ARKADAŞIMLA EVLENİYORUM'

Ünlü bir babanın kızı olmanın yanı sıra aynı zamanda kendisi de sosyal medyada tanınmış bir kişi olan Holly Ramsay, sarı taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi.

Genç kız "En iyi arkadaşımla evleniyorum" satırlarıyla başladı paylaşımına. Ardından da şu andaki duygularını anlatacak kelimeleri bulmakta zorlandığını belirtti.

Mutluluktan ayakları yerden kesilen Holly Ramsay nişanlısına hitaben "Seninle ilk buluşmamızdan sonra yüzümde bir gülümsemeyle nasıl eve döndüğümü hatırlıyorum" satırlarını yazdı.

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Holly Ramsay, paylaşımının sonunda da nişanlısına "İçimdeki küçük kıza sevildiğini hissettirdiğin ve onu her zamankinden daha fazla mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum ve senin eşin olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi.

BİR DE ÜVEY TORUN GELDİ

Bu nişanla birlikte Holly Ramsay bir de üvey çocuk sahibi oldu. Çünkü nişanlısı Adam'ın eski sevgilisi Eirianedd Munro'dan George adında bir tane oğlu bulunuyor.

Paylaşımında küçük çocuğu da unutmadı Holly. Onunla ilgili olarak da "Her zaman senin ve George'un yanında olacağıma söz veriyorum" diye bu konuya da değindi genç kız.

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DAMADINA SESLENDİ: 'ÇOK ŞANSLI BİR ADAM... AİLEYE HOŞ GELDİN'

Gordon Ramsay, kendi sosyal medya hesabından kızını kutlayan bir paylaşım yaptı. Ramsay "Hols (Holly isminin samimi söylenişi) bugün olduğun kadına dönüşmeni izliyorum" diyerek kızına seslendi.

Ünlü şef damadını da unutmadı. "Adam (damadının adı) çok şanslı adam. Aileye hoş geldin" satırlarını yazdı.

Gordon Ramsay ailesine yakın kaynaklara göre ünlü şef, kızının eş seçimini de bükün kalbiyle onaylıyor, OK! Magazine'e konuşan bu kaynak "Gordon Adam'ı gerçekten seviyor. Onun kızına davranış biçimi hoşuna gidiyor. Adam gibi bir olimpik sporcunun aileye katılmasından dolayı da mutluluk duyuyor" dedi.

DAMAT ŞAMPİYON BİR OLİMPİK YÜZÜCÜ

Bu arada Gordon Ramsay'in damadı Adam Peaty de en az onun kadar ünlü.

29 yaşındaki Peatty, Olimpiyat madalyalı bir yüzücü. Kurbağalama dalında uzman bir yüzücü olan Peaty, 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Bu aynı zamanda 24 yılda İngiltere'nin bu alanda kazandığı ilk altın madalya olarak da tarihe geçti.

Peaty, 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan da yine madalya ile döndü.

Bir not daha... Adam Peaty, kurbağalama dalında sekiz kez dünya, 16 kez de Avrupa Şampiyonu oldu.

ALTI TANE ÇOCUKLARI VAR

57 yaşındaki Ramsay ile 49 yaşındaki karısı geçen yılın sonlarında altıncı bebeklerini de kucaklarına almıştı.

Her ne kadar Ramsay "Karım altıncı çocuğu istiyor ama okulda herkes beni onun babası değil dedesi zanneder" diye buna önceleri sıcak bakmasa da o da direnemedi. Sonuç olarak ailesi bir kişi daha genişledi.

Tana ve Gordon'ın en büyük çocuğu Megan 25 yaşında... İkizleri Jack ve Holly 24, Tilly ise 22 yaşında. Görüldüğü gibi Ramsay kardeşlerin yaşları arasında "dağlar kadar fark" var.