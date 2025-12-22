×
Kendine 14 yaş genç sevgili buldu: Yeni aşkıyla ilk poz... İki kelime, tek cümle!

Güncelleme Tarihi:

Kendine 14 yaş genç sevgili buldu: Yeni aşkıyla ilk poz... İki kelime, tek cümle
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 09:21

Ünlüler dünyasının neredeyse bir yıldır en çok merak edilen sorusuna kesin yanıt geldi! Kocasından boşandıktan sonra adı türlü çeşitli başka ünlülerle anılan güzel yıldız sonunda gönlünü kime kaptırdığını açıkladı. Bir Instagram paylaşımı ve bir tek cümleyle aylardır süregelen söylentilere de son noktayı koydu.

Evliliğini bitirdikten sonra aşk hayatıyla çok konuşulan bu ünlü, Sofia Vergara.

Joe Manganiello ile yaptığı ikinci evliliğini bitiren Kolombiyalı yıldızın adı bir süredir genç girişimci Douglas Chabbot ile anılıyordu.

Hatta onunla samimi görüntüler bile sergiliyordu. Ama o zamanlarda sadece arkadaş olduklarını söylüyordu Vergara.

Sonunda bütün bu söylentilerin gerçek olduğunu Instagram sayfasından doğruladı.

Kendine 14 yaş genç sevgili buldu: Yeni aşkıyla ilk poz... İki kelime, tek cümle

KENDİ ANA DİLİNDE AŞKINI İLAN ETTİ
Douglas Chabbott ile birlikte çektiği bir pozunu paylaşan Sofia Vergara, ana dili olan İspanyolca'da "Seni Seviyorum" yazdı ve yanına da bir kalp emojisi koydu. Böylece uzun süredir ortada dolaşan aşk söylentilerini de doğrulamış oldu.

Vergara'nın bu paylaşımına da takipçilerinden kısa sürede yüzbinlerce beğeni ve tebrik mesajı geldi. Bu sayede de son ayların en çok konuşulan aşk söylentisine son nokta konulmuş oldu.

Kendine 14 yaş genç sevgili buldu: Yeni aşkıyla ilk poz... İki kelime, tek cümle

Vergara'nın adı bu yaz aylarından bu yana Douglas Chabbott ile anılıyordu. Sonunda aşkını sosyal medya sayfasından ilan etti. Birlikte çekilen bir pozu paylaşıp kendi ana dili olan İspanyolca olarak "Seni seviyorum" yazdı ve Chabbott'u etiketledi.

Kendine 14 yaş genç sevgili buldu: Yeni aşkıyla ilk poz... İki kelime, tek cümle

Vergara ile Chabbott, bütün bir yazı Avrupa'nın farklı ülkelerinde birlikte geçirdi... 53 yaşındaki Vergara, 39 yaşındaki Chabbott'nun yanında hep mutluluk tablosu sergiledi.

Kendine 14 yaş genç sevgili buldu: Yeni aşkıyla ilk poz... İki kelime, tek cümle

İKİ EVLİLİK ESKİTTİ
İlk evliliğini ülkesi Kolombiya'da Joe Gonzalez ile yapan Sofia Vergara, şu anda 34 yaşında olan Manolo adlı bir erkek çocuk sahibi oldu.

Daha Manolo küçükken onu da alıp ABD'ye göç etti. Orada da kendine yeni bir hayat kurdu.

Vergara, 2015 ile 2024 arasında da oyuncu Joe Manganiello ile evli kaldı. Hiç evlat sahibi olmayan Manganiello, ondan bir çocuk istedi.

Fakat Vergara, zaten çocuğu olduğunu artık torun sevmek istediğini söyleyince evlilik bitti. İkisi de kendi yoluna gitti. Manganiello, bu yaz aylarında Caithlin O'Connor ile nişanlandı. 

Kendine 14 yaş genç sevgili buldu: Yeni aşkıyla ilk poz... İki kelime, tek cümle

GENÇ SEVGİLİSİYLE YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI
Vergara, boşanmanın ardından uzun süre ortopedik cerrah Justin Saliman ile birlikte oldu. Hatta herkes onların evleneceğini bile düşünüyordu. Fakat çift yollarını ayırdı.

Sofia Vergara, bu ayrılığın ardından 39 yaşındaki Douglas Chabbott ile yeni bir aşka yelken açtı.

Sofia Vergara ile Douglas Chabbott, arasındaki söylentiler mayıs ayından beri ortada. İkili, Fransa tatilinde yine böyle samimi bir şekilde görüntülenmişti. O sırada takvimler 22 Mayıs tarihini gösteriyordu.

Kendine 14 yaş genç sevgili buldu: Yeni aşkıyla ilk poz... İki kelime, tek cümle

Vergara, Manganiello ile boşandıktan sonra uzun süre ortopedik cerrah Justin Saliman ile birlikte oldu. İlişkileri ciddi görünüyordu ama ayrıldılar.

Kendine 14 yaş genç sevgili buldu: Yeni aşkıyla ilk poz... İki kelime, tek cümle

DOĞUM GÜNÜNÜ ONUNLA KUTLADI
O gece aynı restoranda bulunanların anlattığına göre yanlarında Patrick Schwarzenegger ile o sırada nişanlısı olan sonradan evlendiği Abby Champion da vardı.

Daha da ötesinde Chabbott'nun organizasyonuyla bütün bir restoran Vergara'ya "İyi ki doğdun" şarkısını söyledi.

Aslına bakılırsa Vergara'nın doğum günü 10 Temmuz'da, yani bu tuhaf şaka iki ay öncesinden yapıldı.

Vergara ile Chabbott daha sonra Monako'daki F1 yarışlarında birlikte görüntülendi. Hatta yanlarında Vergara'nın 33 yaşındaki oğlu Manolo da vardı.

Bütün bunlar arka arkaya konulduğunda da şimdi herkes Vergara'nın yeni bir aşka yelken açtığını düşündü.

Sonunda da söylentiler doğru çıktı.

BAKMADAN GEÇME!