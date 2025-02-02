Büyük aşkı kendini eski kocasına adadı… ‘Ben sevdiğim kadının kalbinde üçüncü sıradayım'

Haberin Devamı

Bu konuda en iyi örneklerden bir tanesi de Ben Affleck ve eski eşi Jennifer Garner.

2005'ten 2015'e kadar 10 yıl evli kalan Garner ve Affleck'in üç çocuğu var: 19 yaşındaki Violet, 16 yaşındaki Seraphina ve 12 yaşındaki Samuel.

ÇOCUKLARI İÇİN DOST KALMIŞLARDI AMA...

Yollarını aldatma söylentileri ve Ben Affleck’in alkol bağımlılığı sorunları arasında ayıran çift 2018’de resmen boşanabilmişti.

Affleck’in Jennifer Garner’ı çocuklarının bakıcısıyla aldattığı, Garner’ın da zaten sorunlu olan evliliği böylece bitirdiği söyleniyordu.

Eski eşler ayrılıklarının ardından üç çocukları uğruna dost kaldılar. Ancak bu dostluk son zamanlarda giderek boyut değiştirdi.

Haberin Devamı

Bunda da Ben Affleck’in bir başka Jennifer’la, Jennifer Lopez’le yaptığı ikinci evliliğin bitmesinin payı var.

İkili bu 2 yıllık evlilik başladıktan sonra giderek daha sıkı fıkı oldu, evlilik bittikten sonra da giderek daha çok yakınlaştı.

YENİ KARISINDAN BOŞANINCA ESKİ KARISININ OMZUNA YASLANDI

Ben Affleck kalp kırıklığını ve Jennifer Lopez’den ayrılığının yarattığı stresi Jennifer Garner’ın omzunda unutmak istedi. Garner da eski kocasına destek vermekten vazgeçmedi.

Bu güzel tablonun arkasında ise bir başka büyük problem gizli…

Çünkü Jennifer Garner 2018’den beri ünlü iş insanı ve hamburger zinciri CEO’su John Miller’la birlikte. Bir süre ayrı kalan Garner - Miller çifti pandemi sürecinde yeniden birleşti ve nişanlandıkları da konuşuluyor.

Haberin Devamı

Garner ve Miller oldukça mutlu görünse de John Miller’ın Jennifer Garner’ın Ben Affleck’le bu derece yakınlaşmasından çok rahatsız olduğu o kadar çok konuşuldu ki “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” misali bu rahatsızlığın gerçek olduğu neredeyse kesinleşti.

SEVDİĞİNİN GÖNLÜNDEKİ YERİ ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Miller “Ben ve Jen'in son zamanlarda birbirlerine her zamankinden daha fazla yaslandıklarını ve gerçekten yakın bir ilişkileri olduğunu biliyor.” deniyor ancak ünlü iş insanı durumu kabullenmekte zorluk çekiyormuş.

John Miller aslında Jennifer Garner’ın hayatının merkezinde olmak istemesine rağmen kendini sıralamada çocukları ve Ben Affleck’in ardından üçüncü sırada kalmış gibi hissediyor…

Haberin Devamı

“İçeriden” bir kaynağa göre, her ikisi de 52 yaşında olan Garner ve Affleck son birkaç yıldır olduğundan çok daha fazla mesajlaşıyor, arıyor ve iletişim kuruyorlar.

NE YAPSA KISKANMADAN DURAMIYOR

Eskiden bu durum sadece eski çiftin çocuklarıyla ilgili olsa da John Miller artık bunun sadece ortak ebeveynlik ilişkisinden daha fazlası olabileceğini hissediyor.

Tüm bunlara rağmen Miller, Jennifer Garner’ın asla Ben Affleck’e dönmeyeceğini biliyor. Ancak bu güçlü bağı ve dostluklarını kıskanmadan da duramıyor...