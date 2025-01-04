Kıskanma sırası onun sevgilisinde... Sana yüzük bile verdim, bırak eski kocanın peşini

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Artık herkesin bildiği gibi bir aşk üçgeni değil söz konusu olan. Yıkılan bir yuva ve eski kocasına destek olan, onun derdiyle dertlenen cefakar bir kadın söz konusu.

Magazin dünyasını takip edenlerin çok iyi bildiği gibi yıllar sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in yuvası sadece iki yılda darmadağın oldu.

Affleck, daha evliliğinin çatırdadığını fark eder etmez soluğu, zaten boşandıktan sonra iyi geçindiği bir önceki eski karısı Jennifer Garner'ın yanında aldı.

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Onunla ve evliliklerinden dünyaya gelen ortak çocuklarıyla bir arada olmak Affleck'e iyi geldi.

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Eski eşlerin, Affleck ile evliyken Jennifer Lopez'i de kıskandıran bu yakınlığı bu kez bir başkasının canını sıkmaya başladı. Jennifer Garner'ın bir süredir birlikte olduğu hatta nişanlandığı ileri sürülen iş insanı John Miller bu kişi.

Söylentilere bakılırsa Miller, nişanlısı Jennifer Garner'ın eski kocasıyla bu kadar yakın olmasından, ona sanki çocuğu gibi davranıp her sorununda yardımına koşmasından bıkıp usandı.

ABD'deki magazin sitelerine konuşan bazı kaynakların söylediğine bakılırsa John Miller başlarda; Garner'ın çocuklarının babası olan eski eşi Affleck'e yardım eli uzatmasını destekledi.

Ama Jennifer Garner'ın, Şükran Günü'nü Ben Affleck'in yanında geçirmek istemesi iş insanı Miller için bardağı taşıran son damla oldu.

YENİ SEVGİLİSİ BIKTI USANDI

Söz konusu kaynaklara bakılırsa bu durum Miller'da sanki Jennifer Garner kendisiyle değil de eski kocasıyla vakit geçirmek istiyormuş gibi bir izlenim yarattı.

52 yaşındaki Jennifer Garner ile 46 yaşındaki John Miller, 2018 yılından beri birlikteler. Hatta Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in evliliği bitip de Garner eski eşi için seferber oluncaya kadar herkes onlardan bir evlilik haberi bile bekliyordu.

Ama öyle olmadı.

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Jennifer Garner, eski kocası Affleck'e yardım etmek için kelimenin tam anlamıyla kendi hayatını askıya aldı. Bu durum da belli bir süre sonunda Miller'ın sabrının taşmasına neden oldu.

Başlarda Miller da Garner ile Affleck'in üç çocuklarına ortak ebeveynlik yapmasına sıcak bakıyordu.

Hala da bu konudaki fikri değişmedi. Garner'ın çocukları nedeniyle Affleck'i hayatından tamamen çıkaramayacağının farkında.

EN ÇOK BENCİLLİĞİNE KIZIYOR

Ama Garner'ın kendisini ihmal edip soluğu sürekli eski kocasının yanında alması iş insanını iyice çileden çıkarmaya başladı.

Aslına bakılırsa John Miller'ın kızdığı tek kişi Jennifer Garner değil Ben Affleck.

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Onun fikrine göre Affleck, kendisinden başka kimseyi düşünmüyor. Jennifer ise bunun tam tersi, kendisinden çok çocuklarının babasının hayatını yoluna koymasını istiyor.

Fakat üçlüye yakın kaynaklara bakılırsa Jennifer Garner, eski kocası Ben Affleck'e destek olma arzusu yüzünden kendisini gerçekten çok seven ve yeni bir gelecek kurmak için hazır bekleyen John Miller'ı kaybedebilir.

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Evlilikleri sırasında Jennifer Lopez de Ben Affleck'in eski karısıyla yakınlığını kıskanıyordu. Şimdi aynı duyguları Garner'ın sevgilisi hatta nişanlandıkları ileri sürüyen John Miller yaşıyor.