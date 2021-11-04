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'PARANOYAK VE SALDIRGAN OLDU'

Malik'i geÃ§miÅŸten bu yana yakÄ±ndan tanÄ±yanlar 28 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±na kendini fazla kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yÃ¼zden de "paranoyak" ve "saldÄ±rgan" bir kiÅŸiliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼ler.

KIZININ VELAYETÄ° KONUSUNDA SORUN Ã‡IKABÄ°LÄ°R

Zayn'Ä±n davasÄ±yla ilgilenmese de bu konularda bilgi sahibi olan bir avukatÄ±n New York Post'a verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, bu durum, Hadid ile birlikteliÄŸinden 13 yaÅŸÄ±nda Khai adlÄ± bir kÄ±zÄ± olan Malik'in baÅŸÄ±nÄ± velayet konusunda da derde sokabilir. Bu arada Gigi Hadid'in, Malik'in Ã§ok iyi bir baba olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ± ve kÄ±zlarÄ± iÃ§in ortak velayet istediÄŸi de konuÅŸuluyor.

HAYATINI TOPARLAMAKTA GÃœÃ‡LÃœK Ã‡EKÄ°YOR

Fakat kendisine yakÄ±n kaynaklarÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Zayn Malik, uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla geÃ§miÅŸten bu yana baÅŸa Ã§Ä±kabilmiÅŸ deÄŸil. Gigi Hadid'in 57 yaÅŸÄ±ndaki annesi Yolanda'ya ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±ktan sonra baÄŸlÄ± bulunduÄŸu plak ÅŸirketi tarafÄ±ndan da anlaÅŸmasÄ±na son verilen Zayn Malik'in hayatÄ±nÄ± toparlamakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ektiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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'NANKÃ–R VE KÄ°BÄ°RLÄ°'

Malik ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸan bir mÃ¼zik yapÄ±mcÄ±sÄ±na gÃ¶re ÅŸarkÄ±cÄ±, genÃ§ yaÅŸta sahip olduÄŸu ÅŸÃ¶hreti idare etme konusunda Ã§ok da baÅŸarÄ±lÄ± deÄŸil. YapÄ±mcÄ±, bu durumun da Malik'i nankÃ¶r ve kibirli bir hale getirdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. AynÄ± yapÄ±mcÄ± bu konudaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "EÄŸer sorunlarÄ± konusunda biraz daha aÃ§Ä±k olsaydÄ± sanÄ±rÄ±m Ã§evresindeki insanlar ona daha sÄ±cak davranÄ±p yardÄ±mcÄ± olurdu."Â Zayn Malik, "yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na katkÄ±da bulunduÄŸunu" ileri sÃ¼rerek dumanlÄ± uyuÅŸturucu kullanma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan vazgeÃ§meye yanaÅŸmÄ±yor. 2014 yÄ±lÄ±nda da bir rÃ¶portajÄ±nda bunu itiraf etmiÅŸti genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±. Hatta bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda sabahÄ±n erken saatlerinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir online sohbette uyuÅŸturucu iÃ§meyi sÃ¼rdÃ¼rmeyi kÄ±zÄ± Khai'yi zarar verdiÄŸi iÃ§in suÃ§lanmasÄ±na neden olmuÅŸtu.Â

GRUP ARKADAÅžLARI DA ONDAN KAÃ‡IYORDU

Malik'in ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± One Direction ile geÃ§miÅŸte birlikte Ã§alÄ±ÅŸan bir kaynak, bu kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden grup arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da ondan uzak durduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Bu kaynaÄŸÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re Malik ile aynÄ± tur otobÃ¼sÃ¼nde bulunmak istemeyen Harry Styles, ulaÅŸÄ±m iÃ§in Ã¶zel jet talep etmiÅŸti. SÃ¶z konusu kiÅŸi "Zayn grupta mutlu deÄŸildi. SÃ¼rekli turnelere Ã§Ä±kmaktan ve kendisine uymasÄ± gereken Ã§izelgeler verilmesinden memnun deÄŸildi" diye konuÅŸtu. Kariyerinin ilk dÃ¶neminde Zayn Malik'in gayet tatlÄ± bir insan olduÄŸunu belirten bir baÅŸka kaynak da bir tÃ¼rlÃ¼ bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onun kiÅŸiliÄŸini de deÄŸiÅŸtirdiÄŸini belirtti.

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Ã‡AÄžRILMADAN GÄ°TTÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N YOLANDA'YI KENDÄ° EVÄ°NDE Ä°STEMEDÄ°

Zayn Malik'in, sevgilisi Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile bÃ¼yÃ¼k bir tartÄ±ÅŸmaya girdiÄŸi ve o sÄ±rada da kayÄ±nvalidesine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. Malik bu olayÄ± yalanlasa da konuyla ilgili mahkeme dokÃ¼manlarÄ± ve genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ceza aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. People ve TMZ'nin ele geÃ§irdiÄŸi bu belgelere gÃ¶re Zayn Malik ile Yolanda Hadid arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma, 29 EylÃ¼l'de Gigi Hadid'in iÅŸ iÃ§in evden uzakta olduÄŸu bir sÄ±rada gerÃ§ekleÅŸti. Malik, Gigi Hadid ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evde 13 aylÄ±k kÄ±zlarÄ± Khai'ye bakÄ±yordu. O sÄ±rada Hadid'in annesi Yolanda da kÄ±zÄ± ve Malik'in birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu eve gitti. Fakat Malik, onun eve davetsiz gelmesini kabul etmedi ve ikili arasÄ±nda bir tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±.

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KÃœFÃœR EDEREK KOVDU

Mahkeme belgelerinde yer alan iddialara gÃ¶re Zayn Malik, Yolanda Hadid'e kÃ¼fÃ¼rle karÄ±ÅŸÄ±k aÄŸÄ±r sÃ¶zler sÃ¶yledi. Sert bir ÅŸekilde baÄŸÄ±rarak kÄ±zÄ±ndan uzak durmasÄ±nÄ± ve evinden Ã§Ä±kÄ±p gitmesini istedi. Hatta iddialara gÃ¶re ÅŸifonyere doÄŸru itti.

DEFÄ°LEYE GÄ°DEN SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ° DE ARAYIP AÄžIR SÃ–ZLER SARF ETTÄ°

Yine dokÃ¼manlarda yer alan iddialara gÃ¶re Malik, annesiyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada iÅŸ iÃ§in Paris'te bulunan sevgilisi Gigi Hadid'i arayÄ±p onunla da kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ sÃ¶zler eÅŸliÄŸinde konuÅŸtu ve annesini evinden Ã§Ä±karmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. BÃ¼tÃ¼n bu olaylar sÄ±rasÄ±nda evde bir de gÃ¼venlik gÃ¶revlisi bulunuyordu.

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DENETÄ°MLÄ° SERBESTLÄ°K VE UZAKLAÅžTIRMA KARARI

Zayn Malik 29 EylÃ¼l'de meydana gelen bu olaydan sonra 360 gÃ¼n denetimli serbestlik ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca bir Ã¶fke yÃ¶netimi kursuna devam etmek zorunda kaldÄ±. Bunlara ek olarak Malik hakkÄ±nda Yolanda Hadid'e de olay sÄ±rasÄ±nda evde bulunan gÃ¼venlik gÃ¶revlisine de uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

GIGI'YE DE SÃ–ZLÃœ ÅžÄ°DDET UYGULADIÄžI Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°

Bu arada mahkeme belgelerine gÃ¶re Zayn Malik, sevgilisi Gigi Hadid'e de zaman zaman sÃ¶zlÃ¼ ÅŸiddet uyguluyordu. Malik, mahkemede kÃ¼fÃ¼rleri ve sÃ¶zlÃ¼ ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti fakat fiziksel ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda kendini savunmadÄ±.

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NE ZAMAN AYRILDIKLARI KESÄ°N OLARAK BÄ°LÄ°NMÄ°YOR

Gigi Hadid ile Zayn Malik'in 29 EylÃ¼l'de meydana gelen bu olaydan Ã¶nce mi sonra mÄ± ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinmiyor. Bu arada Ã§ifte yakÄ±n bir kaynak da Malik ile Yolanda Hadid'in arasÄ±nÄ±n Gigi'nin hamileliÄŸinden bu yana bozuk olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Malik, sevgilisi Gigi Hadid'in hamile olduÄŸu haberini Yolanda Hadid'in basÄ±na sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. Bu yÃ¼zden de o dÃ¶nemden bu yana Yolanda Hadid ile Zayn Malik'in arasÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ dÃ¼zelmedi.

Ä°ZOLE BÄ°R HAYAT SÃœRÃœYORLARDI

26 yaÅŸÄ±ndaki Gigi Hadid ve Zayn Malik'e yakÄ±n bir kaynak da Ã§iftin yaÅŸam tarzlarÄ±nÄ±n pek de birbirine uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Malik'in, sevgilisi ve onun annesine yakÄ±n bir bÃ¶lgede ev satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Pennsylvania da tamamen izole bir hayat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. KÄ±zlarÄ± Khai'yi birlikte bÃ¼yÃ¼ten Hadid ile Malik bir sÃ¼redir bir Ã§iftlikte yaÅŸÄ±yordu. Ã‡ifte yakÄ±n bu kaynak "Malik, sessiz, Ä±ssÄ±z bir yerde yaÅŸÄ±yor ve mÃ¼ziÄŸi Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸÄ±yordu. Bu kÄ±r yaÅŸamÄ± tam da Malik'e uygun bir durumdu. Bunu Gigi de seviyordu. Her gÃ¼n Zayn'a Yemek piÅŸiriyor, hatta Ã¶rgÃ¼ bile Ã¶rÃ¼yordu. Kendi baÅŸÄ±na odalarÄ± boyuyor, el iÅŸleri yapÄ±yordu" diye anlattÄ±.

GIGI KARÄ°YERÄ°NÄ° DE Ã–NEMSÄ°YORDU

AynÄ± kaynak Hadid'in bir yandan da iÅŸine geri dÃ¶nmek arzusu iÃ§inde olduÄŸunu anlattÄ±. "Buna kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± geÃ§iÅŸleri, partiler de dahildi. Yani Malik'in kaÃ§Ä±nmak istediÄŸi her ÅŸey" diye sÃ¶zlerini tamamladÄ±. Hadid ile Malik'e yakÄ±n bu kaynak Ã¼nlÃ¼ modelin annesi Yolanda'nÄ±n iki sevgili Ã¼zerindeki etkisine de deÄŸindi. Yolanda'nÄ±n geniÅŸ bir yaÅŸam tecrÃ¼besi olduÄŸunu anlatan bu kiÅŸi, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kariyerleri iÃ§in de en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi verdiÄŸini ekledi.

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YOLANDA KIZININ KARÄ°YERÄ°YLE Ã‡OK Ä°LGÄ°LÄ°YDÄ°

Gigi Hadid ile Zayn Malik'in adÄ±nÄ± vermeyen bu arkadaÅŸÄ±na gÃ¶re Yolanda Hadid, kÄ±zÄ±nÄ±n kariyeriyle yakÄ±ndan ilgiliydi. Malik'in de Gigi iÃ§in aynÄ± desteÄŸi vermesini arzu ediyordu ama olaylar bÃ¶yle geliÅŸmedi. Ã‡ifte yakÄ±n bu kaynak "Malik'in gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda oyunu kurallara gÃ¶re oynama konusundaki isteksizliÄŸinin Gigi'nin kariyerini de olumsuz etkilediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu" dedi. BÃ¼tÃ¼n bu gÃ¶rÃ¼ÅŸ farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n da Malik ile Yolanda Hadid'in arasÄ±nda gerilim yarattÄ±ÄŸÄ± ve olaylarÄ±n bu noktaya kadar geldiÄŸi ifade ediliyor.

'ZAYN Ä°LE YAÅžAMA KONUSUNDA ZORLANDIÄžI ZAMANLAR OLDU'

Zayn Malik'in People dergisine konuÅŸan bir arkadaÅŸÄ± da genÃ§ Ã§iftin iliÅŸkisini "son derece zehirli bir iliÅŸki" olarak nitelendirdi. Gigi Hadid'in bir aile dostu da Zayn'Ä±n karmaÅŸÄ±k bir kiÅŸiliÄŸi olduÄŸunu belirterek "Malik ile yaÅŸama konusunda zorlandÄ±ÄŸÄ± zamanlar oluyordu" diye konuÅŸtu.