Sevgilisi evlilik teklifini kabul edince... Tuan Tunalı'nın gözyaşları

Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'Deniz Yıldızı' dizisiyle ünlenen oyuncu Tuan Tunalı, sevgilisi Yana Mazanova'ya, Tataristan-Kazan’da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etti.

Teklifine 'Evet' cevabı alan Tuan Tunalı, mutluluktan ağladı. O anları da sosyal medya hesabında paylaştı.

Tuan Tunalı, meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında evlenmiş ve 208 yılında ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından Yana Mazanova ile yeni bir aşka yelken açan Tuan Tunalı da şimdi evlilik yolunda...