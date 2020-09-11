Sevgilisi evlilik teklifini kabul edince... Tuan Tunalı'nın gözyaşları
'Deniz Yıldızı’ dizisiyle tanınan Tuan Tunalı, Rus sevgilisi Yana Mazanova’ya Tataristan-Kazan’da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etti. “Evet” yanıtını alan oyuncu gözyaşlarını tutamadı.
Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'Deniz Yıldızı' dizisiyle ünlenen oyuncu Tuan Tunalı, sevgilisi Yana Mazanova'ya, Tataristan-Kazan’da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etti.
Teklifine 'Evet' cevabı alan Tuan Tunalı, mutluluktan ağladı. O anları da sosyal medya hesabında paylaştı.
Tuan Tunalı, meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında evlenmiş ve 208 yılında ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından Yana Mazanova ile yeni bir aşka yelken açan Tuan Tunalı da şimdi evlilik yolunda...
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