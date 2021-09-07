Sevgilisi Devin Booker ile pozlarını paylaşan Kendall Jenner'a Türk hayranları böyle seslendi

ARTIK SAKLANMIYOR

Bir süredir basketbolcu Devin Booker ile birlikte olan Jenner artık kameralar karşısında da sosyal medyada da bu birlikteliğini gizlemiyor.





TÜRK TAKİPÇİLERİ JENNER'A SESLENDİ

Sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte İtalya tatiline giden Jenner, orada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşıyor. Jenner'ın son paylaşımına da Jenner'ın Türk hayranlarından mesaj yağdı.



TÜRK TAKİPÇİSİ BODRUM'A ÇAĞIRDI

Bir Türk takipçisi onu Bodrum'a çağırırken diğeri "seneye" gelebileceğini yazdı. Bir başkası da 'İnşallah Türk bir adamla evlenirsin' diye yazdı.





TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Kendall Jenner'ın, Devin Booker ile çekilen pozlarının yer aldığı bu paylaşımına, 187 milyon takipçisinden de çok sayıda beğeni ve mesaj yağdı.





KURALLARINI BİR KENARA KALDIRDI

Kendall Jenner ve Devin Booker bir yılı aşkın süredir birlikteler. Geçen sene Miami'de birlikte görüntülenen sevgililer, yine de ilişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşamaya çalışıyorlardı. Fakat arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları İtalya tatilinde bu kuralı biraz yıkmış görünüyorlar.





SOSYAL MEDYADA SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Bu seneye kadar sosyal medya hesabından da sevgilisiyle ilgili paylaşım yapmayan Jenner artık Devin Booker ile sarmaş dolaş pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor. Geçen ayın son haftasında da 25 yaşındaki Kendall Jenner ile 24 yaşındaki Devin Booker, arkadaşlarıyla çıktıkları mavi turda objektiflerden daha fazla kaçamadı. Jenner ve Booker o turda da birbirleriyle samimi görüntüler sergilerken görüntülendi.





AİLESİNİN DİĞER ÜYELERİNDEN FARKLI

Kendall Jenner, bu şekilde ailesinin özel hayatını meraklı gözlerden uzak yaşama kuralını, istemeden de olsa bozdu. Dünyanın en göz önünde ailelerinden birinin üyesi. Üstelik ailenin diğer üyeleri özel hayatlarının en ince ayrıntılarını bile kameralar karşısında, dolayısıyla milyonların gözü önünde yaşıyor. Sevgilileri, ayrılıkları, boşanmaları, hatta doğumları bile kameralar karşısında yaşıyorlar. Ama o hepsinden daha farklı.





EN KETUM ÜYE

Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov ile hem şöhret hem de servet kazanan Kardashian- Jenner ailesinin en 'ketum' üyesi Kendall Jenner'ın özel hayatı uzun süredir merak uyandırıyor. Kendall Jenner, özel hayatını kelimenin her anlamıyla meraklı gözlerden "köşe bucak" saklıyordu bugüne kadar. Aşk hayatıyla ilgili ayrıntılar; söylentilerden ve iddialardan ileri gitmiyordu. Top model son birkaç haftadır bu kuralın epey uzağında bir görüntü sergiliyor.





'KENDALL'IN HEP KENDİ KURALLARI VARDI'

Jenner'ın özel hayatını bu kadar gözlerden uzak yaşamayı seçmesi daha önce de gündem olmuştu. Bunun nedenine dair kendisi geçmişte bazı açıklamalar yapmışsa da bu konuda bir ipucu da Keeping Up With The Kardashians'ın ortak yapımcılarından birinden geldi. Yapımcı Farnaz Farjam, Jenner'ın aşk hayatıyla ilgili bir ayrıntılı gözler önüne serdi. The Daily Dish'e konuşan Farjam "Kendall Jenner'ın her zaman kendi kuralları vardı" diye konuştu.





HIZLI YÜKSELİŞ

25 yaşındaki Kendall Jenner, deyim yerindeyse kameraların karşısında doğdu. Ailesi sayesinde isim yapsa da sonradan kendine başka bir kariyer alanı seçip o yolda yani moda dünyasının ışıltılı podyumlarında emin adımlarla yürümeye başladı. Elbette taşıdığı soyadının ve mensup olduğu ailenin de etkisiyle kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. Ama yine de onun bugün bulunduğu yere gelmek için hiçbir çaba sarf etmediğini söylemek doğru olmaz. Ailesinden kopup kendine bir meslek edindi ve başarılı olmak için de elinden gelenin en iyisini yapıyor.





AİLESİNİN DİĞER ÜYELERİ GİBİ DEĞİL

Üstelik ailesinden farklı bir taktik izleyerek kendisi üzerinde ilgi toplamayı da başarıyor Kendall Jenner. Aslına bakılırsa mensubu olduğu ailenin diğer üyelerinden de oldukça farklı. Küçük kardeşi Kylie Jenner ve annesi Kris Jenner da dahil üvey ablaları Kim, Kourtney ve Khloe kelimenin tam anlamıyla bütün hayatlarını kameralar önünde yaşıyor. Çocukları, evlilikleri, boşanmaları, aldatılmaları, giydikleri, yedikleri, içtikleri yani bütün hayatları biraz gazete okuyan ya da sosyal medyayla ilgilenen herkes tarafından ezbere biliniyor. Öyle ki iki ablası Kourtney Kardashian ve Khloe Kardashian, kameralar karşısında doğum bile yaptılar. Ama Kendall Jenner farklı.





ÖZEL HAYATINI GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMAK İSTEMİYOR

25 yaşındaki top model Jenner, her ne kadar defilelerle boy gösterse de gece gezmelerini hiç aksatmasa da aşk hayatını kelimenin tam anlamıyla bir sır gibi saklıyor. Bir başka deyişle "yatak odasının kapısı" sımsıkı kapalıydı. Basın ya da meraklılar her ne kadar onun adını farklı farklı ünlülerle birlikte ansa da, zaman zaman çeşitli ünlülerle sevgili olduğu ya da flört ettiği söylense de bugüne kadar kimse onu bir sevgilisiyle el ele görüntüleyebilmiş bile değildi. Ta ki bu seneki yaz tatiline kadar.





SÖYLENTİLER, SÖYLENTİLER

Önceki yıl Leonardo DiCaprio ile bir barda sabaha kadar flört ettiği iddiaları basına yansıdı. Bütün ayrıntılar tanıkların anlatımına dayalıydı ama yine onları görüntüleyen kimse olmadı. Bu yüzden kendisiyle ilgili bir dönem ortaya atılan "o aslında kendi cinsine ilgi duyuyor" söylentilerine de cevap bile vermedi. Kendall Jenner'ın adı bugüne kadar çeşitli ünlülerle anıldı. Harry Styles hatta Orlando Bloom da bunlar arasında. Basında yer alan iddialara göre Jenner sevgililerini genellikle basketbolcular arasından seçiyor. Ağustos 2017 ile Şubat 2018 arasında NBA yıldızı Blake Griffin, Temmuz 2016 ile Eylül 2017 arasında Asap Rocky, Nisan 2016'da NBA oyuncusu Jordan Clarkson ile sevgili olduğu söylendi.





SPOR DÜNYASINDAN SEVGİLİ İDDİALARI

2015 yılında adı F1 pilotu Lewis Hamilton ile anıldı. 2014'te yine bir NBA yıldızı Chandler Parsons ile aşk yaşadığı iddia edildi. Yine kanıtı olmayan ama basına yansıyan iddialara göre Kendall Jenner, yakın arkadaşları Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar ile Haziran 2018 ile Kasım 2018 arasında aşk yaşadı.

HİÇ KONUŞMADI

Yine bu iddialara göre Jenner'ın hayatına Anwar Hadid'den ayrıldıktan sonra Ben Simmons girdi. Son olarak bu ilişkinin de bittiği ileri sürüldü. Kendall Jenner bunların hiçbirine yanıt vermedi, iddialar hakkında hiç konuşmadı. Bunu neden yaptığını da bir dergiye verdiği röportajda gayet samimi bir şekilde açıkladı.





'İKİ KİŞİ ARASINDA'

"Verdiğim röportajlarda romantik ilişkilerim hakkında açıklama yapmakla ilgilenmiyorum. Herhangi biriyle evli ya da nişanlı değilim" diyen Jenner hayatında biri olsa da bunu kamuoyunun gözleri önüne sermemeyi tercih ettiğini belirtti.Jenner aynı röportajda "Bu tür ilişkiler iki kişi arasında yaşanır. Başka birinin fikrine de ihtiyaç duyulmaz. Eğer bir sevgilim olsaydı insanlar her şeyi konuşacak ve muhtemelen bu da ayrılığa sebep olacaktı" diye konuştu.



'GİZEMLİ OLMAK İYİDİR'

Kendall Jenner, aşk hayatıyla ilgili olarak diğer kız kardeşleri gibi davranmayacağının da altını çiziyor konu açıldığında. Özel hayatın gizliliğine inanıyor ve "Sanırım insanlar kendi sahip olamadıklarını istiyorlar. Biraz gizemli olmak iyidir" diye konuşuyor. Bu arada ailesinin kendisi kadar olmasa da gizemli ve gölgede kalan bir başka üyesinin de üvey ağabeyi Rob Kardashian olduğunu da not düşelim.

En lezzetli yemek tarifleri burada