Sevgilimin arkadaşına kandım... Gittim alışveriş merkezinde göğüslerime estetik yaptırdım

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Kocasından boşanıp yeni sevgili edinme konusunda çektiği zorluklardan, annesiyle sorunlarına kadar hem de!

Şimdi de ilk göğüs estetiğini ne zaman; nerede ve nasıl yaptırdığını anlattı. Tabii yine ilginç bir hikaye çıktı buradan da.

YAŞADIĞI HER AYRINTIYI AÇIK AÇIK ANLATIYOR

Özellikle son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bu ünlü Tori Spelling'in ta kendisi!

Yaşadığı sürece Hollywood'un en zengin ve etkili yapımcılarından biri olarak anılan Aaron Spelling'in kızı olan 51 yaşındaki Tori, kendi hazırlayıp sunduğu podcast'inde bu kez de 19 yaşındayken geçirdiği ilk estetik operasyonu masaya yatırdı. O konuyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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Beş çocuğunun babası ve ikinci kocası Dean McDermott ile yollarını ayıran Tori Spelling, Hollywood'un en çok estetik operasyon yaptıran ünlülerinden biri olarak da biliniyor aynı zamanda.

İşte kendi hazırlayıp sunduğu Misspelling adlı podcast yayınında da yıllar önceki o tecrübesini anlattı.

BİR AVM'NİN İÇİNDEKİ KLİNİKTE GÖĞÜS BÜYÜTME OPERASYONU GEÇİRDİ

Spelling, henüz 19 yaşındayken o zamanki erkek arkadaşının sözüne kanıp şehir dışındaki alışveriş merkezlerinden birinde bulunan bir kliniğe gidip ilk göğüs estetiğini yaptırdığını itiraf etti.

Tori Spelling "O zamanlar bir arkadaşım vardı" diyerek anlatmaya başladı... Sonra da şunları söyledi: "Bu sözünü ettiğim kötü bir erkek arkadaştı. Onun bir arkadaşının sevgilisi vardı. O kız bana "Kesinlikle buraya gitmelisin" diye önerdi."

O sırada henüz 19 yaşında olan Spelling de onun sözüne inanıp tavsiye ettiği adrese gitti. Kliniğin bulunduğu yer Beverly Hills'in dışında bir alışveriş merkezindeydi.

Aslında söylediğine göre zengin bir muhitte doğup büyüyen Tori Spelling, kliniğin bulunduğu yeri görünce biraz kafası karıştı. Çünkü orası alıştığı mekanlara ya da alışveriş merkezlerine hiç benzemiyordu.

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YİNE DE OPERASYON FİKRİNDEN VAZGEÇMEDİ

Her ne kadar kliniğin bulunduğu yer onu şaşırtsa da Tori Spelling, biraz da gençliğinin heyecanıyla ilk göğüs büyütme operasyonunu geçirdi. Arkadaşı da operasyonun ardından onu evine götürdü.

Yıldızın söylediğine göre o dönemde Alicia Silverstone ve Carmen Electra ile iyi arkadaş olduğunu sözlerine ekledi. Ameliyatın ardından eve gittikten sonra ona ikisinin baktığını sözlerine ekledi.

Spelling, deyim yerindeyse kent dışındaki bir alışveriş merkezinde geçirdiği operasyonun ardından bunu düzelttirmek için bir kez daha bıçak altına yattı.

Bu arada yeri gelmişken Spelling, bu ilk ameliyatının ardından bugüne kadar defalarca göğüslerinden operasyon geçirdiğini hatırlatalım. Hatta bir ara göğüslerindeki deformasyonla bile gündemde yerini almıştı yıldız.