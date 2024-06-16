Kocasıyla tatile giderken eski aşkını da götürürdü... Sevgilileri birer birer öldü... Geri kalanlar da onu bir türlü unutamadı

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Bazı ünlü çiftler de eşleri ya da sevgilileriyle yollarını ayırdıktan sonra onları hayatlarından tamamen çıkarır... Kimi birbirine düşman olur, gördüğü yerde başını çevirip geçer. Hatta ayrılıp yıllarca o mahkeme senin bu duruşma benim gezenlerin örnekleri de var.

Ama aslında herkesin öyle ya da böyle birbirini tanıdığı gösteri dünyasında az sayıda kişi var ki onlar aşkları bitip yollarını ayırdıktan sonra bile arkadaşlıklarını, dostluklarını hiç bitirmez... İyi ve kötü günde birbirlerinin yanında olurlar hep.

Bu konuda bir üst basamağa çıkıp yeni kocasıyla tatile çıkarken eski sevgilisini ya da eşini de davet edeni gördü bu tür ünlülerin hayranları.

İşte hayatına giren sevgilileri ve eşleriyle ayrıldıktan sonra da böyle iyi bir ilişki sürdüren birini anlatacağız şimdi size.

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Bu ünlü, geçmişte sevgili olduğu hatta birinden tek çocuğunu dünyaya getirdiği iki eski aşkını toprağa verdi... Onları gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.

Ama hayatta kalan iki sevgilisiyle arasını da hep iyi tuttu. Şu anda bilinen bir sevgilisi yok, eski eşiyle de artık başkasıyla evli olan eski aşkıyla da dostluğunu sürdürüyor. Arada sırada buluşup birlikte vakit bile geçiriyorlar.

ESKİ AŞKLARIYLA HEP BARIŞIK

Hangi ünlüden mi söz ediyoruz böyle!

Elizabeth Hurley elbette. Ya da daha yaygın kullandığı adıyla Liz Hurley. Kısa bir süre önce 59'uncu doğum gününü kutlayan Hurley, gösteri dünyasının kendisiyle de eski aşklarıyla da barışık olan az sayıdaki ünlüsünden biri.

İngiliz model, oyuncu ve iş kadını Hurley, bundan iki hafta önce 2007 ile 2011 arasında evli kaldığı, üstelik bir skandalla ayrıldığı eski eş Arun Nayar ile birlikte görüntülendi.

Aslına bakılırsa 2023 yılını birlikte bitirip 2024'ü de beraber karşılayan eski eşler, kameralara takıldıkları gün Londra'da bir öğle yemeğine çıkmıştı. Onlara Hurley'in bir başka eski sevgilisi Steve Bing'den dünyaya gelen oğlu Damian da eşlik etti.

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Hurley, yemek çıkışı eski eşi Nayar ile bir süre ayaküstü sohbet etti. Hatta bir ara eliyle eski eşinin yüzünü bile okşadı. Sonra Nayar kendi yoluna gitti. Liz Hurley de oğlu Damian ile birlikte restorandan ayrıldı.

BİR ELBİSE SAYESİNDE TEK GECEDE ÜNLÜ OLDU

Liz Hurley'in hikayesi ilginç aslında. Onun yükselişi için "sevgilisine eşlik etmek için gittiği galada üzerindeki elbise sayesinde ve bir gecede ünlü oldu" desek yanılmış olmayız...

Hemen hatırlatalım, o sırada Hugh Grant ile sevgiliydi Hurley. Grant da bugünkü kadar tanınmış değildi.

Onun önemli rollerinden birini üstlendiği Dört Nikah Bir Cenaze filminin galasına giderken Hurley, alel acele siyah bir elbise giydi.

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Versace imzasını taşıyan o elbisenin derin göğüs dekoltesi, onunla yarışacak kadar iddialı bir yırtmacı ve kritik noktalarında çengelli iğne benzeri aksesuarları vardı. Aslında filmin yıldızı olan Hugh Grant, o gece sevgilisinin yanında sönük bile kaldı.

29 yaşındaki Hurley, sergilediği görünüm nedeniyle ertesi gün bütün gazetelerin manşetlerindeydi. Kendisinin sonradan söylediğine göre evlerinde bir boy aynası olmadığı için nasıl göründüğünü bile kontrol edememişti doğru dürüst. Fakat belli ki sergilediği görüntü etkileyiciydi.

ONU HAYAT KADINIYLA ALDATTI, İLİŞKİLERİ BİTTİ

Hurley'in en çok dikkat çeken ve konuşulan aşkı Hugh Grant ile yaşadığı oldu. Yıllarca birlikte oldular.

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Herkes onlardan evlilik haberi beklerken de yollarını ayırdılar. Bu ayrılık yolunun taşlarını döşeyen de Grant'ın bir hayat kadınıyla otomobolinde yakalanması oldu.

Hurley, ilk anda Grant'ı affetmiş görünse de ilişkileri yürümedi....

Grant. eski sevgilisi Hurley'in Steve Bing ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Damian'ın vaftiz babası olma görevini de üstlendi.





ÖNCE OĞLUNUN BABASINI TOPRAĞA VERDİ

Liz Hurley daha sonra iş insanı Steve Bing ile birlikte oldu. Hatta tek çocuğu Damian da onunla ilişkisinden dünyaya geldi. Bebek doğduğunda zaten evlenmemişlerdi, sonrasında da ayrılık geldi.

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İş insanı Bing; Damian'ı oğlu olarak kabullenmedi. Yapılan DNA testlerinden sonra gerçek ortaya çıktı.

Fakat Damian babasının soyadını kullanmaya hak kazanamadı. Hatta onun mirasından da men edildi. Hurley oğlunu tek başına büyüttü..

Aradan yıllar geçtikten sonra Steve Bing, kendi elleriyle hayatına son verdi. Onun ölümünün ardından Hurley, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla bu durumun kendisini ve oğlunu nasıl etkilediğini anlattı.

Kendisinden ayrılan, öz oğlunu bile istemeyen Bing'in arkasından tek bir kötü söz etmedi.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE EVLENDİ

Kucağında küçücük bebeğiyle hayatta bir başına kaldığı dönemde Hint asıllı İngiliz iş insanı Arun Nayar ile tanıştı Hurley.

2007 yılında da dillere destan bir dizi törenle evlendiler. Önce Hindistan'da ülkenin geleneklerine uygun törenler yapıldı. Sonra da bu kutlamalara Londra'daki düğünle nokta konuldu.

Bütün o süreçte Damian da hep çiftin yanındaydı. Hatta annesinin kocasına "baba" bile demeye başlamıştı. Fakat 2011 yılına gelindiğinde Hurley'in adı büyük bir ihanet skandalına karıştı.

SKANDAL AŞK, EVLİLİĞİN SONUNU GETİRDİ

Dönemin en ünlü kriket oyuncularından Shane Warne ile yaptığı kaçamak paparazzi objektiflerine takıldı. Nayar ile boşandılar.

Hurley, kocasına ihanet etmediğini, evliliklerinin fiziken zaten bittiğini söylese de yine de bu olay "skandal" olarak uzun süre konuşuldu.

Hurley'in Warne ile ilişkisi çok uzun sürmedi. Sporcu eski karısına geri döndü ve aşkları bitti. Ama dostlukları hep baki kaldı.

Elizabeth Hurley, bir kez daha eski aşkının hayata vedasına tanık oldu. Shane Warne, 2022 yılında gittiği Tayland tatilinde hayata veda etti.

Hurley, onun ardından da tek bir kötü söz söylemedi. Hatta sosyal medyadan ona "Hoşça kal aslan yüreklim" diye veda etmesi de uzun süre unutulmadı.

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ESKİ KOCASIYLA DA ESKİ SEVGİLİSİYLE DE DOSTLUĞUNU BOZMADI

Elizabeth Hurley, hayatına giren ve çok konuşulan aşklarıyla belki onlara içinden kırılsa da küskün kalmadı.

Kocası Arun Nayar ile evliliği eski sevgilisi Hugh Grant ile dostluğunu bozmadı. Hatta evliliklerinin ilk döneminde Nayar ile tatile giderken onlara Grant da eşlik etti.

Hurley, geçen yıla da eski kocası Nayar ile veda etti. Sonuç olarak eski eşler hala birbirleriyle görüşüyor, zaman zaman buluşuyorlar.

'ESKİ EŞLER VE SEVGİLİLER AİLEDEN BİRİ GİBİ OLUR': Hurley, neden böyle davrandığını da birkaç yıl önce verdiği bir röportajda anlatmıştı zaten: " Eski sevgilileriniz sizin hayatınızın bir parçası olur, siz de onların hayatının. Birlikte inişler ve çıkışlar yaşamışsınızdır. Bu yüzden onlar aileden biri gibi olur. Ama gün gelip ayrıldığınızda onları "fotoğraflardan kesip atmazsınız, ya da hiç konuşmamak gibi bir yolu seçmezsiniz."





Arun Nayar, Hurley'in oğlu Damian'ın ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştirdiği filmin galasında da onları yalnız bırakmadı.