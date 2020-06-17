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Haber Giriş: 17.06.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

Sevgililerden tatil molası

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Sevgililerden tatil molası
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Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, Bozburun Yat Limanı’nda Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana’nın işlettiği sahilde kısa bir tatil yaptı.

Özpirinçci, tatilde bol bol sosyal medya hesabı için fotoğraf çekti. Ünlü oyuncu, denize girdiği anları ise şu notla paylaştı: “Denize atlamadan önceki hali... Eylülde görüşürüz Tanem ve Edhem... İstanbul’a yüzerek gitmişçesine. Kalbim, aklım, ruhum bu limanda kaldı.” Sivar ise arkadaşına yorum yaparak “Yok, yok, yok, gitme, gitme gel... Eylülde gel” dedi.

Sevgililerden tatil molası

Özge Özpirinçci ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Burak Yamantürk, Bozburun’da kısa bir tatil yaptı. Özpirinçci eğlenceli anlarını, “Bikinili denize atlamadan önceki hali” notuyla paylaştı.
Sevgililerden tatil molası


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