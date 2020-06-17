Sevgililerden tatil molası

Özpirinçci, tatilde bol bol sosyal medya hesabı için fotoğraf çekti. Ünlü oyuncu, denize girdiği anları ise şu notla paylaştı: “Denize atlamadan önceki hali... Eylülde görüşürüz Tanem ve Edhem... İstanbul’a yüzerek gitmişçesine. Kalbim, aklım, ruhum bu limanda kaldı.” Sivar ise arkadaşına yorum yaparak “Yok, yok, yok, gitme, gitme gel... Eylülde gel” dedi.



Özge Özpirinçci ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Burak Yamantürk, Bozburun’da kısa bir tatil yaptı. Özpirinçci eğlenceli anlarını, “Bikinili denize atlamadan önceki hali” notuyla paylaştı.





