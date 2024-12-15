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Sevgiliden doğum günü için ‘kucak dolusu’ hediye

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#Taylor Swıft#Travis Kelce#Eras Tur
Sevgiliden doğum günü için ‘kucak dolusu’ hediye
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 11:06

Yaklaşık iki yıl boyunca beş kıtada 150 konser verdiği Eras Turnesi’ni tamamlayan Taylor Swift prestijli ekonomi dergisi Forbes’a göre 2 milyar dolarlık bilet satış geliriyle bir rekora daha imza attı.

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Müzik dünyasının gelmiş geçmiş en çok izlenen konser serisini tamamlayan yıldız şarkıcı böylelikle kendi servetine de 400 milyon dolar gibi dudak uçuklatan miktar eklemiş oldu.

Mart 2023’te başlayan turne, pazar günü Kanada’nın Vancouver kentinde unutulmaz bir finalle sona erdi. Yıllardır rakipsiz olduğu müzik sahnelerine bir süre ara verip dinlenmeye çekilecek yıldız isim artık belli ki vaktini aşka ayıracak…

Sevgiliden doğum günü için ‘kucak dolusu’ hediye
Kariyerindeki büyük başarılarla 2024'ü de rekorlara imza atarak kapatan Taylor Swift özel hayatında da mutluluğu buldu

Kariyerindeki bu büyük başarıyı özel hayatında da sürdüren Taylor Swift bir süredir Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce’yle büyük bir aşk yaşıyor.

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Neredeyse haftada birkaç kez konser verdiği bu yoğun süreç boyunca bile sevgilisinin maçlarını kaçırmayan Taylor Swfit’in Travis Kelce’yle ilişkisinin giderek ciddileştiği ve iki ünlü yıldızın evliliğe doğru emin adımlarla yürüdüğü bir süredir gündemde.

Sevgiliden doğum günü için ‘kucak dolusu’ hediye
İkilinin aşkı bir hayranının Taylor Swift'i Travis Kelce'nin maçından çıkarken ünlü futbolcuyla el ele fotoğraflamasıyla ortaya çıkmıştı

Travis Kelce’nin de yoğun maç ve antrenman programına rağmen sevgilisinin konserlerine gidip onu desteklemekten geri durmadığını belirtelim…

Yakın çevrelerinin basına “fısıldadığına” göre cuma günü 35. yaş gününü kutlayan Taylor Swift’e sevgilisi Travis Kelce’den “kucak dolusu” hediyeler gelmiş. Kendisi de ekim ayında 35 yaşına basan Travis Kelce bu özel günü Taylor Swift’le baş başa kutlamış.

Sevgiliden doğum günü için ‘kucak dolusu’ hediye
Bir süre saklı gizli görüşen ünlü aşıklar artık her yerde el ele ve dudak dudağa

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Söylenenlere göre ünlü aşıklar Swfit’in yeni yaşını “sadece ikisinin katıldığı” özel bir kutlamayla taçlandırmış. İki sevgili Taylor Swift’in hem sayısız ödüle uzandığı hem de kariyerinde yeni rekorlar kırdığı bu başarılarla dolu yıla veda ederken yalnız kalmayı tercih etmiş…

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Travis Kelce maçı olduğu için sevgilisinin son konserine katılamamış olsa da, Swift'in “dönüm noktası” dediği doğum gününü “ekstra özel” kılmak istediği için ona en özel hediyelerden seçtiği bir kucak dolusu mutluluk hediye etmiş.

Sevgiliden doğum günü için ‘kucak dolusu’ hediye

Yakınlarından birinin söylediğine göre Kelce, sürprizi bozmamak için ne hediyeler aldığını sadece en yakınında birkaç kişiye “çıtlatmış”.

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Hatta ünlü futbolcunun bir süredir Taylor için harıl harıl Noel ve doğum günü hediyesi alışverişi yaptığı konuşuluyor.

Sevgiliden doğum günü için ‘kucak dolusu’ hediye
Çiftin ilişkisinin adım adım evliliğe ilerlediği ve müjdeli haberin yakın zamanda duyulabileceği bekleniyor

“Travis bu tür şeyleri son dakikaya bırakacak biri değil, bu yüzden son birkaç aydır fırsat buldukça oradan buradan bir şeyler topluyor” diyen yakınları bazı hediyelerin ‘Taylor'ın hoşuna gideceğini söylediği şeyler’ olduğunu da belirttiler.

Geçen yıl Swift ve Kelce, yoğun programları yüzünden doğum gününü ayrı geçirmişlerdi.

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#Taylor Swıft#Travis Kelce#Eras Tur

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