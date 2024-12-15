Sevgiliden doğum günü için ‘kucak dolusu’ hediye

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Müzik dünyasının gelmiş geçmiş en çok izlenen konser serisini tamamlayan yıldız şarkıcı böylelikle kendi servetine de 400 milyon dolar gibi dudak uçuklatan miktar eklemiş oldu.

Mart 2023’te başlayan turne, pazar günü Kanada’nın Vancouver kentinde unutulmaz bir finalle sona erdi. Yıllardır rakipsiz olduğu müzik sahnelerine bir süre ara verip dinlenmeye çekilecek yıldız isim artık belli ki vaktini aşka ayıracak…

Kariyerindeki büyük başarılarla 2024'ü de rekorlara imza atarak kapatan Taylor Swift özel hayatında da mutluluğu buldu

Kariyerindeki bu büyük başarıyı özel hayatında da sürdüren Taylor Swift bir süredir Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce’yle büyük bir aşk yaşıyor.

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Neredeyse haftada birkaç kez konser verdiği bu yoğun süreç boyunca bile sevgilisinin maçlarını kaçırmayan Taylor Swfit’in Travis Kelce’yle ilişkisinin giderek ciddileştiği ve iki ünlü yıldızın evliliğe doğru emin adımlarla yürüdüğü bir süredir gündemde.

İkilinin aşkı bir hayranının Taylor Swift'i Travis Kelce'nin maçından çıkarken ünlü futbolcuyla el ele fotoğraflamasıyla ortaya çıkmıştı

Travis Kelce’nin de yoğun maç ve antrenman programına rağmen sevgilisinin konserlerine gidip onu desteklemekten geri durmadığını belirtelim…

Yakın çevrelerinin basına “fısıldadığına” göre cuma günü 35. yaş gününü kutlayan Taylor Swift’e sevgilisi Travis Kelce’den “kucak dolusu” hediyeler gelmiş. Kendisi de ekim ayında 35 yaşına basan Travis Kelce bu özel günü Taylor Swift’le baş başa kutlamış.

Bir süre saklı gizli görüşen ünlü aşıklar artık her yerde el ele ve dudak dudağa

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Söylenenlere göre ünlü aşıklar Swfit’in yeni yaşını “sadece ikisinin katıldığı” özel bir kutlamayla taçlandırmış. İki sevgili Taylor Swift’in hem sayısız ödüle uzandığı hem de kariyerinde yeni rekorlar kırdığı bu başarılarla dolu yıla veda ederken yalnız kalmayı tercih etmiş…

Gözden Kaçmasın Nişan haberini aile yemeğinde verecekler Haberi görüntüle

Travis Kelce maçı olduğu için sevgilisinin son konserine katılamamış olsa da, Swift'in “dönüm noktası” dediği doğum gününü “ekstra özel” kılmak istediği için ona en özel hediyelerden seçtiği bir kucak dolusu mutluluk hediye etmiş.

Yakınlarından birinin söylediğine göre Kelce, sürprizi bozmamak için ne hediyeler aldığını sadece en yakınında birkaç kişiye “çıtlatmış”.

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Hatta ünlü futbolcunun bir süredir Taylor için harıl harıl Noel ve doğum günü hediyesi alışverişi yaptığı konuşuluyor.

Çiftin ilişkisinin adım adım evliliğe ilerlediği ve müjdeli haberin yakın zamanda duyulabileceği bekleniyor

“Travis bu tür şeyleri son dakikaya bırakacak biri değil, bu yüzden son birkaç aydır fırsat buldukça oradan buradan bir şeyler topluyor” diyen yakınları bazı hediyelerin ‘Taylor'ın hoşuna gideceğini söylediği şeyler’ olduğunu da belirttiler.

Geçen yıl Swift ve Kelce, yoğun programları yüzünden doğum gününü ayrı geçirmişlerdi.