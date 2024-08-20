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Sevgili olduklarına kimse inanamamıştı… ‘Kimselere ona olduğu gibi aşık olmadı’

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#Kylie Jenner#Timothee Chalamet#Ünlü Aşıklar
Sevgili olduklarına kimse inanamamıştı… ‘Kimselere ona olduğu gibi aşık olmadı’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 15:38

İkisi de genç kuşağın en gözde isimlerinden. Biri ailesinin ününü akıllıca kullanıp genç yaşında milyar dolarlık bir imparatorluk kırdı, birisiyse kariyerinin başından beri en iyi yönetmenlerle çalışıp gişe rekortmeni filmlerin aranan yüzü olmayı başardı.

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Yaşı yaşına, boyu boyuna denk bu çift aslında birbirleri için biçilmiş kaftan gibi görünse de hayranları onları bir türlü yan yana hayal edemedi.

Hatta aralarındaki aşk ilk duyulduğunda bu ikilinin sevgili olmuş olabileceğine hiç ihtimal vermedi.

Sevgili olduklarına kimse inanamamıştı… ‘Kimselere ona olduğu gibi aşık olmadı’

HERKES BU AŞKIN ÖMRÜ UZUN OLMAZ SANMIŞTI AMA…

Aylarca paparazzilerle kaçma kovalamaca oynayıp artık saklanmaktan vazgeçip herkesin karşısına dudak dudağa çıktıklarında ise bu sefer ilişkilerine “birkaç aylık heves” gözüyle bakılıp şans verilmedi.

Oysa 2023’ün ocak ayında tanışan ve nisanından beri de birlikte olan Kylie Jenner ve Timothée Chalamet birbirleri için yanıp tutuşuyor…

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Dedikodulara son vermek için birkaç önemli etkinlikte birlikte fotoğraflanan ve sonrasında yine ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya devam eden ünlü çift yoğun çalışma takvimlerinden fırsat buldukça gizli kaçamaklar yapmaya devam ediyor.

Sevgili olduklarına kimse inanamamıştı… ‘Kimselere ona olduğu gibi aşık olmadı’

MEĞER DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE AŞIK OLMAMIŞ!

Page Six’te yer alan son habere göre ise Kylie Jenner’ın gözü Timothée Chalamet’ye olan aşkından başka bir şey görmüyor.

Jenner’ın yakın çevresine göre güzel yıldızın ayakları yerden kesilmiş durumda. Söylenenlere göre Kylie “Timothée Chalamet ile iinanılmaz derecede mutlu”

Hatta o kadar ki Kylie Jenner yakın çevresine “Daha önce hiç böyle aşık olmamıştım” diyormuş.

Sevgili olduklarına kimse inanamamıştı… ‘Kimselere ona olduğu gibi aşık olmadı’

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“ONUN HAK ETTİĞİ HER ŞEYE SAHİP BİR CENTİLMEN”

Basına konuşan kaynaklar ünlü Kardashian ve Jenner ailesinin üyelerinin Chalamet’yi çok sevip benimsediğini, yıldız oyuncunun da çok saygılı ve sevgi dolu olduğunu söylüyorlar. Anlatılanlara göre Timothée Chalamet tam bir centilmen ve “Kylie'nin hak ettiği her şeye sahip” bir aşık…

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27 yaşındaki Kylie Jenner ve ondan bir yaş büyük olan Timothée Chalamet 2023’ün ocak ayında Paris’te, Kylie’nin ablası Kendall Jenner tarafından tanıştırılmıştı. Birbirlerinden hemen etkilenen ikili uzun aylar boyunca gizli gizli buluşmaya devam ettiler.

Sevgili olduklarına kimse inanamamıştı… ‘Kimselere ona olduğu gibi aşık olmadı’

AŞKLARI DUDAK DUDAĞA POZLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Artık saklanmaktan yorulunca geçen eylül ayında Los Angelas’taki Beyonce konserinde fotoğraflarının çekildiğini bile bile tüm konseri dudak dudağa izleyen çift böylece aşklarını dünyaya ilan ettiler.

Ocak ayında Amerika Açık Tenis Turnuvası’nı da birlikte izleyen Kylie ve Timothée, tribünlerde de maçı izlemek yerine sürekli öpüşüp koklaşınca artık bu aşktan kimsenin şüphesi kalmamış oldu…

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Sevgili olduklarına kimse inanamamıştı… ‘Kimselere ona olduğu gibi aşık olmadı’

ARAYA ÇOK ÖZLEM GİRERSE ÇÖZÜM ÖZEL JET OLUYOR…

Kylie Jenner bir yandan ünlü rapçi Travis Scott’dan doğan kızı 6 yaşındaki Stormi ve 2 yaşındaki oğlu Aire’yi büyütüp bir yandan da kozmetik şirketinin yanında açtığı kendi adını taşıyan hazır giyim markasını büyütüyor.

Timothée Chalamet ise geçen yıl çektiği Dune Part Two ve Wonka filmlerinin ardından sinema çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sevgili olduklarına kimse inanamamıştı… ‘Kimselere ona olduğu gibi aşık olmadı’

Programları çok yoğun olan iki aşık her fırsat bulduklarında gizlice buluşmaya devam ediyor. Bunun için de çoğu zaman Kylie Jenner’ın özel jetine atlayıp sevgilisi neredeyse oraya uçtuğu söyleniyor…

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#Kylie Jenner#Timothee Chalamet#Ünlü Aşıklar

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