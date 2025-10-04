×
'Bekarım, keyfime bakıyorum' dedi... Boynu altın zincirli esrarengiz bir adamla ortaya çıktı

Gösteri dünyasının özel hayatı en çok merak edilen ünlülerinden biri Sofia Vergara… Doğup büyüdüğü hatta gencecik yaşta evlenip anne olduğu Kolombiya'dan ABD'ye göç eden Vergara, bugün 51 yaşında. Yanında küçücük oğlu Manolo ile çıktığı bu yolculukta aslında hiç uzun sayılamayacak bir zamanda çok yol kat etti Vergara…

Oyuncu olarak kelimenin tam anlamıyla "roket hızında" yükseldi... Moda firmalarıyla yaptığı işbirlikleri de buna eklenince birçok insanın yıllarca çabalayıp bir türlü ulaşamadığı şöhreti de serveti de ele geçirdi.

İNSAN BU KADAR GÜZEL VE ÜNLÜ OLUNCA ÖZEL HAYATI DA MERAK UYANDIRIYOR
Durum böyle olunca da hep göz önüne çıktı ve özel hayatı da merak edilir hale geldi. Geçen yaz 51 yaşına giren Vergara, Joe Manganiello ile evliliğini bitirdikten sonra ortopedik cerrah Justin Saliman ile epey konuşulan bir aşk yaşadı.

Aslında tam da istediğini söylediği özelliklere sahip olsa da Saliman ile yollarını ayırdı. Bu yılın başında da ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton ile adı aşk söylentilerine karıştı. Ama o iş de uzun sürmedi.

Bütün bunlar olup biterken Vergara bu ilkbahar aylarında da kendisinden epeyce genç iş insanı Douglas Chabbot ile samimiyetiyle dikkat çekti.

Bir ara da Gisele Bundchen'in eski kocası Tom Brady'nin onun peşine düştüğü söylendi..

Görüldüğü gibi Vergara, yaz aylarında, jürisinde yer aldığı America's Got Talent için çalışmasa da hiç gündemden düşmedi.

ALTIN ZİNCİRLİ VE GİZEMLİ BİR ADAM ONA EŞLİK ETTİ
Güzel oyuncu son olarak Paris Moda Haftası'nın konuğu olarak gittiği kentte objektiflere takıldı. Aslında defile izlemeye gitmişti ama kendisi herkesten daha fazla ilgi çekti.

Beyaz pantolon ve beyaz ceket giyen Vergara, görünümünü siyah bir büstiyer ile tamamladı.

O anlarda da yanında gizemli bir adam vardı. Beyaz saçlı, mavi gözlü ve oldukça yakışıklı görünen bu adamın kimliği de elbette merak konusu oldu.

Arkadaşı bile olsa Vergara'nın yanında görülen herkesin onunla romantik ilişki yaşadığını ileri süren söylenti çarkları yine dönmeye başladı.

Bunun nedeni de Vergara'nın Saliman ile yollarını ayırdıktan sonra henüz hayatına kimseyi almamış olması.

Vergara'nın yanındaki yakışıklı adamın kimliği merak konusu oldu... Bazıları arkadaşı, bazıları yeni aşkı bazıları da sadece koruması olduğunu ileri sürdü.

'ACELEM YOK, KEYFİME BAKIYORUM'
Ünlü yıldız bundan kısa bir süre önce US Weekly'ye verdiği röportajda artık 30'lu yaşlarına gelen oğlu Manolo ile dostluğunun şu anda hayatını doldurduğunu söyledi.

İkinci evliliğini bitirip sevgilisinden de ayrıldıktan sonra bekarlığın ve özgürlüğün tadını çıkarıyor bir başka deyişle Vergara.

Güzel yıldız "Şu anda bekarım ve eğleniyorum. Şu anda gerçekten de birini aramıyorum" dedi özel hayatı konusunda.

Sonra da ekledi: "Sadece seçeneklerimi açık tutmaya çalışıyorum."

Vergara, hayatının bu döneminde yalnız olsa da hayatını paylaşacak bir partner bulma konusunda umudunu yitirmediğini de söyledi.

Kolombiyalı yıldız Sofia Vergara "Sonuç olarak yaptığım işe ve yaşıma uygun birini istiyorum... Acelem olmadığı için de seçici olabiliyorum" dedi.

Vergara ilk evliliğini liseyi bitirir bitirmez Kolombiya'da Joe Gonzalez ile yaptı. Bu evlilikten bir oğlu oldu. Joe Manganiello ile yaptığı ikinci evliliği ise sekiz yıl sürdü.

Vergara boşandıktan sonra ortopedik cerrah Justin Saliman ile ilişki yaşadı. Herkes bu ilişkinin ciddi olduğunu düşünürken çift yollarını ayırdı.

Vergara'nın hayatının merkezinde bir süredir "Artık onun çocuklarını sevmek istiyorum" dediği 34 yaşındaki oğlu Manolo  var.

