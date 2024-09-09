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‘Sevgili değiliz’ dedi, el ele yakalandı… İşte ünlü şarkıcının ‘timsah rehberi’ aşkı!

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#Lana Del Rey#Jeremy Dufrene#Timsah
‘Sevgili değiliz’ dedi, el ele yakalandı… İşte ünlü şarkıcının ‘timsah rehberi’ aşkı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 08:42

Müzik dünyasının etkileyici seslerinden Lana Del Rey, son haftalarda aşk hayatındaki yeni gelişmelerle gündemdeydi. Yıldız şarkıcı hakkında çıkan aşk dedikodularını yalanladı ancak en sonunda yakalandı.

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Hafta sonu New York’ta yapılan bir düğün ünlü konukları sayesinde bütün basının gözlerini çevirdiği bir etkinlik oldu.

Ünlü model Karen Elson'ın düğününe aralarında Taylor Swift ve Travis Kelce’nin de olduğu, gösteri dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Düğünün en çok ilgi çeken konuğu ise Lana Del Rey oldu. Çünkü ünlü şarkıcı bu özel güne bir süredir aşk yaşadığı söylenen erkek arkadaşı Jeremy Dufrene'le el ele geldi.

‘Sevgili değiliz’ dedi, el ele yakalandı… İşte ünlü şarkıcının ‘timsah rehberi’ aşkı

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39 yaşındaki Del Rey'in yüzü mutlulukla ışıldıyordu ve ünlü şarkıcı paparazziler etraflarını sararken 49 yaşındaki Dufrene'e sıkı sıkı sarılmaktan çekinmedi.

Lana Del Rey düğüne saten mavi askılı bir elbise ve beyaz babetlerle gelmiş Jeremy Dufrene ise beyaz düğmeli gömlek ve kahverengi elbise ayakkabılarıyla mavi bir takım elbise giymişti.

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‘Sevgili değiliz’ dedi, el ele yakalandı… İşte ünlü şarkıcının ‘timsah rehberi’ aşkı

Del Rey ve Dufrene, ilk kez geçen ay İngiltere'deki Reading & Leeds Festivali'nde el ele görülmüş ve aşk söylentileri de böyle alevlenmişti.

Ancak ünlü şarkıcı daha sonra çıkıp Dufrene'in sevgilisi olmadığını, sadece arkadaş olduklarını iddia etti.

Ancak ikilinin sadece bir ay sonra el ele ortaya çıkması bu söylentilerin doğru olduğunu kanıtladı.

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Bu yeni aşkın bu kadar ilgi çekme ve konuşulma sebebi ise Jeremy Dufrene'in mesleği oldu.

‘Sevgili değiliz’ dedi, el ele yakalandı… İşte ünlü şarkıcının ‘timsah rehberi’ aşkı

Dufrene, Louisiana'daki Arthur's Airboat Tours'da tekne kaptanı olarak çalışıyor. Ve tekne kaptanı olarak turistlere bataklıklar boyunca rehberlik ediyor ve timsahlar, balıkçıllar, ak balıkçıllar ve 300'den fazla kuş türü de dahil olmak üzere yerel vahşi yaşamla samimi bir deneyim sunuyor.

Aslında kaptan Dufrene ve ünlü şarkıcının yolları ilk kez 2019’da Lana Del Rey bu turlardan birine katıldığında kesişmişti.

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Dufrene turda Del Rey’le fotoğraf çektirmiş ve kim olduğunu o anda anladığı ünlü şarkıcı için Instagram'da “Turlarımda kiminle karşılaşacağımı asla bilemiyorum ama her zaman bir zevk sevgili Lana Del Rey” yazmıştı.

‘Sevgili değiliz’ dedi, el ele yakalandı… İşte ünlü şarkıcının ‘timsah rehberi’ aşkı

Lana Del Rey de aynı fotoğrafı Facebook hesabında paylaşmıştı. İkilinin yollarının tekrar nerede ve nasıl kesiştiği ise bilinmiyor.

Del Rey ilk başta reddetmiş olsa bile çiftin bir süredir görüştüğü son fotoğraflarıyla belgelenmiş oldu.

‘Sevgili değiliz’ dedi, el ele yakalandı… İşte ünlü şarkıcının ‘timsah rehberi’ aşkı

People dergisinin haberine göre 49 yaşındaki Dufrene'in bir oğlu ve iki kızı var.

Aşkta aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Lana Del Rey’in adı 2020’de müzisyen Clayton Johnson ile, 2022’de de Jack Donoghue ile anılmıştı.

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‘Sevgili değiliz’ dedi, el ele yakalandı… İşte ünlü şarkıcının ‘timsah rehberi’ aşkı

 
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#Lana Del Rey#Jeremy Dufrene#Timsah

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