'Sevgili bulup karısını boşadı' diyorlardı... Aşk söylentisine yanıt geldi... 'Evet yakınız... Yeterince yakınız'

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Onun içine kapanıp kendi dünyasında yaşamak istemesi de yeni bir durum değil. Öylesine sıkı sıkıya bağlı ki bu hayat tarzına, vaktinde öz kızlarının düğününe bile gitmedi. Yine de o ne yaparsa yapsın, dünyada milyonların ilgi dolu bakışları altında sürdürecek hayatını. Çünkü bu konuda değiştiremeyeceği ayrıntılar var.

Bu kişi, geçtiğimiz haziran ayında da özel hayatı nedeniyle gündeme geldi. Nedeni de karısından boşanıp bunun üzerinden çok kısa bir zaman geçmişken başka bir kadınla samimi şekilde görüntülenmesi.

Elbette sokakta çekilen görüntülerin ardından hemen aşk söylentileri de başladı. Herkes "Karısından boşanıp yeni aşka yelken açtığını" konuşmaya başladı.

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O HER ZAMAN KİMSELERE BENZEMEYEN BİRİ OLDU

Bu ilginç olayın kahramanı, İngiliz kraliyet ailesinin eski gelini, artık hayatta olmasa bile "gönüllerin prensesi" olmayı sürdüren Prenses Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer.

60 yaşındaki Charles Spencer, bir süre önce üçüncü karısı Karen Spencer'dan boşanacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

13 yıllık evliliğinin biteceğini İngiliz basınına açıklayan Charles Spencer "Bu, son derece üzücü" diye konuştu.

Ardından da kendisini, çocuklarına ve torunlarına adayacağını sözlerine ekledi. Boşanmak üzere olduğu karısı Kontes Karen için de gelecekte çok mutlu olmasını dilediğini belirtti.

Sessiz sedasız süren ve iyi gittiği düşünülen evliliğin bitmesi herkesi şaşırttı elbette. Spencer'ın üçüncü karısı Karen da bu süreçte kendisine gösterilen desteğe teşekkür etti.

HEMEN ARDINDAN BAŞKA BİR KADINLA SAMİMİ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Aslında bu boşanma bile Prenses Diana'nın kardeşi Charles'ın gündemi meşgul etmesi için yeterliydi. Ama boşandıktan kısa bir süre sonra hazırladığı podcast yayınıyla tanınan Cat Jarman ile samimi şekilde görüntülenmesi olayın tuzu biberi oldu.

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İkili ilk görüntülendiklerinde West End'de perde açan The Book of Mormon adlı komediyi izlemeye gitti.

Charles Spencer ile Cat Jarman'ın, kimi zaman gizlemeye çalıştıkları samimiyeti de "Acaba evliliğin bitmesine neden olan yeni bir aşk mı?" sorularının ortalıkta dolaşmasına neden oldu.

İşte şimdi Charles Spencer ile Cat Jarman, birlikte verdikleri röportajda bu konuya "kendilerince" bir açıklık getirdi.

"Kendilerince" dedik çünkü Spencer ile Jarman net olarak sevgili olup olmadıklarını söylemediler. Ama yine de "Yakınız, yeterince yakınız" diyerek aralarında arkadaşlıktan öte bir ilişki olduğunu da kanıtlamış oldular.

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'YAKINIZ... YETERİNCE YAKINIZ'

The Times gazetesine ortak bir röportaj verdi Charles Spencer ile Cat Jarman.

Viking Çağı konusunda uzman bir arkeolog olan Jarman ile ilişkisi orada da soruldu. Buna da Charles Spencer şöyle yanıt verdi: "Gittikçe yakınlaşıyoruz. Biz yakınız... Tamam, yeterince yakınız" yanıtını verdi.

Aslına bakılırsa Charles ile Cat birbirleriyle geçen yıl tanıştıLar. O sırada tarih konusuna odaklanan The Rabbit Hole Detective adlı bir podcast yayınını birlikte hazırlayıp sunuyorlardı.

Hatta o dönemde Charles, Althorp'taki aile arazisinin bazı bölümlerinde arkeolog olan Jarman'ın ve ekibinin kazı yapmasını rica etti. İkili o şekilde birbirleriyle yakınlaştı. Aralarında iyi bir arkadaşlık gelişti.

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Belli ki ilerleyen süreçte bu arkadaşlık romantik bir ilişkiye dönüştü.

İngiliz basınına göre Charles Spencer gibi özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya alışan Cat Jarman da bir süre önce kocasından boşanmıştı.

Üç kez evlenen Charles Spencer'ın ise bütün eski eşlerinden toplamda yedi çocuğu bulunuyor.

WILLIAM İLE HARRY'NİN DAYISI

Ne Charles Spencer ne de Karen Spencer, boşanmanın gerçek nedeni hakkında açıklama yapmadı. Fakat geçtiğimiz günlerde Prens William ile Prens Harry'nin dayısı Charles'ın sergilediği görüntüler akıllara "Karı- kocanın arasına başkası mı girdi?" sorusunun gelmesine neden oldu.

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Charles Spencer, boşanacağını açıkladıktan birkaç gün sonra birlikte bir podcast yayını hazırlayıp sunduğu Cat Jarman ile samimi bir şekilde görüntülendi.

Günlük giysiler içindeki ikili, West End'de perde açan The Book of Mormon adlı komediyi izlemeye gitti.

Charles Spencer ile Cat Jarman'ın, kimi zaman gizlemeye çalıştıkları samimiyeti de "Acaba evliliğin bitmesine neden olan yeni bir aşk mı?" sorularının ortalıkta dolaşmasına neden oldu.

FAZLA İLGİ GÖRMEYİ SEVMİYOR

Prenses Diana'nın kardeşi Kont Charles Spencer, başından beri basının ve meraklıların ilgisini çeken biri.

Fakat bunca ilgiye rağmen hayatını çok da göz önünde yaşamamayı tercih ediyor. Sosyal medya hesaplarından da genellikle aile konutları olan Althorp'un farklı köşelerinde çektiği fotoğrafları paylaşıyor.

Charles Spencer, son birkaç yıldır birbiri ardına evlenen kızları Lady Kitty ve Lady Amelia'nın düğünlerine de katılmadı.

Tam da o düğün günlerinde sanki evlenenler kendi kızları değilmiş gibi konuyla hiç ilgisi olmayan sosyal medya paylaşımları yaptı.

KIZLARININ DÜĞÜNÜNE BİLE GİTMEDİ

Charles Spencer'ın ilk eşi Victoria Aitken'den dünyaya gelen kızlarından Lady Kitty Spencer, 2021 yılında Michael Lewis ile evlendiğinde o törene katılmadı.

O dönemde, kızının kendisinden daha yaşlı Lewis ile evlenmesine sıcak bakmadığı için düğüne de gitmediği ileri sürüldü. Bu da süreç içinde haklı bir gerekçe olarak görüldü.

Çünkü Charles'ın kızı Kitty ile damadı arasında tam 32 yaş fark var. Üstelik damadı, Charles'tan bile daha yaşlı.

Bu durum bir noktaya kadar anlaşılabilir. Ama Spencer, ikiz kızlarından Amelia'nın Greg Mallett ile hayatını birleştirdiği törene de katılmadı. Üstelik de bu kez damadı ile kızının yaşları da birbirine uygun olduğu halde.

Charles Spencer, küçük kızı Amelia'nın Gregg Mallett ile evlendiği düğünü de gitmedi.





MALİKANESİNDEN FOTOĞRAF VE VİDEOLAR PAYLAŞTI

Charles Spencer, Amelia'nın düğününe gitmediğini gizlemedi ve hatta bunun "altını kalın çizgilerle çizdi."

Yaşadığı Althorp Malikanesi'nin bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı. Spencer "Oval gölde mart ayının erken sabah ışığı" notunu yazdı mesaj olarak da. Tam da kızının düğünü olduğu gün, bu mutluluğu paylaşmak yerine neden böyle bir şey yaptığı da merak konusu oldu.

Gelin babası Spencer, bununla da yetinmedi, bu kez de yine kendi arazileri üzerinde yer alan ve kardeşi Diana'nın mezarının bulunduğu küçük adacığın bir videosunu paylaştı takipçileriyle.

NİŞAN MUTLULUĞUNU PAYLAŞMIŞTI: Greg Mallett, 2020 yılında Amelia ile nişanlandığını bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. 'Büyük gün' diye tanımladığı bu bu olayın ardından Amelia'nın babası Charles Spencer da onları sosyal medya üzerinden tebrik etmişti. Spencer "kızı Amelia ve damadı Mallett adına çok mutlu olduğunu" yazdı paylaşımında. Sonra da mesajını "Her ikisine de sevgilerimi ve birlikte geçirecekleri hayat için bütün iyi dileklerimi gönderiyorum" diye bitirmişti. Charles Spencer mesajında damadı Greg Mallett'in evlenme teklif etmeden önce kendisinden onay aldığı bilgisini de eklemişti.





Spencer'ın üçüncü karısı Karen ile evliliği de bir süre önce sona erdi.



Charles Spencer, sosyal medya hesabından sık sık ablası Diana'nın aile arazisindeki anıt mezarında çektiği fotoğrafları paylaşıyor.





Bazen de ablasıyla geçmiş yıllarda çekilen çocukluk fotoğraflarına yer veriyor sosyal medya sayfasında.





Prens William ile Kate Middleton'ın üç çocuğunun en büyüğü olan George da birçok kişi tarafından babasının dayısı Charles Spencer'a benzetiliyor.





Spencer'ın kızı Lady Kitty Spencer ve babasından bile daha büyük olan kocası Michael Lewis gözlerden uzak bir şekilde bir kız çocuğu sahibi oldu.