İki evliliği de hüsranla bitmişti... Gitti... Hipnozcuya aşık oldu

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Bugün 56 yaşında olan Aniston'ın bunca konuşulmasının bir başka nedeni de Brad Pitt ile evliliği ve Angelina Jolie uğruna aldatılıp boşanmak zorunda kalması.

Meslektaşı Justin Theroux ile yaptığı evliliği de iyi gitmeyen Aniston'ın kalbi epeydir boştu... Nedendir bilinmez, Aniston yıllar yılı hamile olduğu söylentileriyle gündeme geldi bir de... Kendisi bıktı, altı ayda bir bu söylentileri çıkaranlar bıkmak bilmedi.

Jennifer Aniston'ın adı bir süredir de bir aşk söylentisinin merkezinde.

HİPNOTERAPİSTE GÖNLÜNÜ KAPTIRDIĞI SÖYLENİYOR

ABD magazin basınına göre Aniston, bir süredir Jim Curtis ile anılıyor. Birazdan onun kim olduğuna daha yakından bakacağız.

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Çünkü Curtis, sinema ya da TV dünyasının bir ünlüsü değil. "Hipnozcu" daha doğrusu hipnoterapist olarak tanınıyor.

Jennifer Aniston ile Jim Curtis, geçtiğimiz hafta İspanya tatilinde birlikte görüntülendi.

Ama ondan önce de California'da gittikleri bir restoranda Aniston ile Curtis'i gayet samimi şekilde görenler de oldu.

İkili, ünlü bir otelde 4 Temmuz tatili yaptı.

İSPANYA TATİLİNDE DOSTLARIYLA TANIŞTIRDI

Jennifer Aniston, İspanya'nın Mallorca tatil beldesinde Jason Bateman ve karısı Amanda Anka ile buluştu ve onlarla vakit geçirdi.

Aniston, Curtis'i dostları olan Bateman ve Anka ile tanıştırdı. Dördü o akşam lüks bir yatta bir partide eğlendi.

Friends dizisiyle genç yaşında yıldızını parlatan Jim Curtis'i biraz daha yakından tanımak gerekirse...

AMACI İNSANLARIN RUHSAL OLARAK İYİLEŞMESİNE DESTEK OLMAK

Sosyal medya sayfasında kendini "hipnoterapist" ve "yaşam koçu" olarak tanıtıyor Curtis. Amacı da insanların ruhsal anlamda gelişip iyileşmelerine destek olmak.

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Dikkatli gözlerin fark ettiğine göre Jennifer Aniston epeydir Curtis'in tüm sosyal medya paylaşımlarına "beğeni" yapıyor.

Şimdilik Aniston cephesinden bu iddialar konusunda hiçbir açıklama gelmedi.

Ama onun birlikte olduğu ileri sürülen Jim Curtis de aylar önce bütün bu iddiaları doğrulaması mümkün görünen bir adım attı.

SOSYAL MEDYADAKİ YAKINLIKLARI DİKKAT ÇEKTİ: Curtis, Aniston'ın egzersiz programıyla ilgili bir sosyal medya paylaşımını beğendi. Altına da "Herkesin görebileceği şekilde" yazıp pazuları bakımlı bir kol ve bir de kalp emojisi bıraktı.





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İKİ EVLİLİK DE HÜSRANLA BİTTİ

Jennifer Aniston ilk evliliğini 2000 ile 2005 arasında Brad Pitt ile yaptı. Ardından 2015'te Justin Theroux ile evlendi. Ama çift üç yıl sonra boşandı.

Aniston bundan bir süre önce ilginç bir söylentiyle gündeme gelmişti... Buna göre ilgisini çeken ve kendisiyle ilgilenen erkeklerle dışarıda değil kendi lüks evinde buluşuyor. Onları gözlerden uzak bir şekilde ve dikkat çekmeden tanımaya çalışıyordu.

Aniston, Brad Pitt'in kendisini Angelina Jolie uğruna boşaması nedeniyle de uzun süre "en ünlü aldatılan kadın" olarak anıldı. Hatta bu tanımlamadan bıktığını bile ifade etti.

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Aniston'ın ikinci kocası Justin Theroux yeniden evlendi.