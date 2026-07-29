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Sevenleri ünlü şarkıcıyı arıyor… 8 ay önce bakımevinden çıktı, kayıplara karıştı!

Güncelleme Tarihi:

#Linda Perhacs#Şarkıcı#Kayıp
Sevenleri ünlü şarkıcıyı arıyor… 8 ay önce bakımevinden çıktı, kayıplara karıştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 15:34

Söylediği yöresel ezgilerle tanınan folk müzik sanatçısı ünlü şarkıcının aylardır kayıp olduğu ortaya çıktı…

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Amerikan folk müziği efsanesi 82 ​​yaşındaki Linda Perhacs, bakımevinden taburcu edildikten 8 ay sonra hakkında kayıp bildirimi yapıldı.

Ünlü şarkıcının yakın arkadaşı Mark McNeill, Perhacs'ı bulmak için halktan yardım istemek üzere Instagram'da bir paylaşım yaptı.

Sevenleri ünlü şarkıcıyı arıyor… 8 ay önce bakımevinden çıktı, kayıplara karıştı

McNeill, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili arkadaşımız ve efsanevi şarkıcı-söz yazarı Linda Perhacs, yaklaşık sekiz ay önce yasal vasisinin gözetimi altında bir bakımevinden taburcu edildi. O zamandan beri, arkadaşları ve uzun süredir birlikte çalıştığı kişiler ona ulaşamadı ve vasisiyle iletişime geçme girişimlerinin de yanıtsız kaldığı bildirildi."

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Üzüntü içindeki dostu sosyal medya kullanıcılarına Linda'nın nerede olduğu veya mevcut iletişim yöntemleri hakkında doğrulanmış bilgileri varsa Perhacs'ın eski menajeri Laurel Stearns'e e-posta yoluyla ulaşmalarını rica etti: “Lütfen Linda’nın iyiliğini sağlamak için yerini tespit etmemize yardımcı olun.”

Sevenleri ünlü şarkıcıyı arıyor… 8 ay önce bakımevinden çıktı, kayıplara karıştı

Ünlü şarkıcının eski menajeri Laurel Stearns Entertainment Weekly’ye yaptığı açıklamada Perhacs’ın yakın arkadaşları ve müzik camiası arasında ünlü müzisyenin nerede olduğuna dair “endişenin arttığını” söyledi.

Olayı daha da karmaşık hale getiren durum ünlü şarkıcının bakımevinden çıkmasını sağlayan yasal vasisiyle de asla iletişim kurulamamış olmasıydı…

Sevenleri ünlü şarkıcıyı arıyor… 8 ay önce bakımevinden çıktı, kayıplara karıştı

Perhacs’ın yasal vasisinin kimliği ise net değil.

Perhacs, en çok 1970 yılında diş hijyenisti olduğu dönemde çıkardığı ilk albümü "Parallelograms" ile tanınır.

Bu proje az tanıtım gördü ve düşük satış rakamlarına ulaştı. Ancak, neredeyse otuz yıl sonra, albüm, Yeni Tuhaf Amerika hareketinin ve internetin artan popülaritesi sayesinde plak meraklıları tarafından yeniden keşfedildi ve birçok kez yeniden yayınlandı.

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Sevenleri ünlü şarkıcıyı arıyor… 8 ay önce bakımevinden çıktı, kayıplara karıştı

Perhacs, 2014 yılında geri dönüş albümü "The Soul of All Natural Things"i ve üç yıl sonra da üçüncü stüdyo albümü "I'm a Harmony"i yayınladı.

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#Linda Perhacs#Şarkıcı#Kayıp

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