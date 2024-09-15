Sevdiğinin adını kalbine en yakın yerde tutuyor…

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Kasım 2022’de ilk kez yan yana fotoğraflandıklarından beri adı “esmer güzeline” çıkan Ines de Ramon, aslında tanınmış oyuncu Paul Wesley ile evliydi ve daha boşanmasının üzerinden sadece aylar geçmişti.

Brad Pitt ise dünyanın en yakışıklı ve en beğenilen erkek yıldızları listesindeki yerini yıllardır kimseye kaptırmayan Hollywood’un en büyük oyuncularından biriydi.

Brad Pitt ve Ines de Ramon birlikte ilk kez Kasım 2022'de bir konser çıkışında böyle görüntülenmişti

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Ancak usta aktör son yıllarda hep Angelina Jolie ile olan kavgalı boşanması ve çocuklarıyla arasının bozulmasıyla gündemdeydi.

AŞKLARI İKİ YILDA GİDEREK BÜYÜDÜ

Ortak arkadaşları sayesinde tanışan, o gün bugündür de pek birbirlerinden ayrılamayan taze aşıklar Brad Pitt ve Ines de Ramon yaklaşık bir buçuk yıllık bu kaçma kovalamacalı macerayı noktalayıp Venedik Film Festivali’ne el ele gelerek aşklarını nihayet dünyaya ilan etmişti.

Festivalde Brad Pitt ve George Clooney’nin birlikte oynadıkları Wolfs filminin galasına da birlikte gelen çift burada Clooney ve zarif eşi Amal Clooney’le birlikte dörtlü pozlar da vererek artık ilişkilerini başka bir boyuta taşıdıklarını göstermiş oldular.

İLK FOTOĞRAFTAN SONRA NEREDEYSE HER GÜN EL ELE

Yakışıklı aktör ve onun mücevher tasarımcısı aşkı de Ramon, Venedik’ten döndüklerinden beri neredeyse her gün birlikte görülmeye devam ettiler.

Kırmızı halıdaki ilk pozlarını Venedik Film Festivali'nde veren Brad Pitt ve Ines de Ramon artık birbirlerinden hiç ayrılmıyor

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31 yaşındaki De Ramon ve 60 yaşındaki Pitt, New York’ta akşam yemeği randevularında, galeri açılışlarında ve el ele gezerken nerdeyse her günlerini birlikte geçirir oldular. Zaten yakın çevrelerinin söylediğine göre aşıklar çoktan aynı eve de taşındılar ve birlikte yaşıyorlar.

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ONUNLA BİRLİKTE GİYİM KUŞAMI DEĞİŞTİ, ADETA GENÇLEŞTİ

Ines de Ramon hayatına girdiğinden beri hem yüzü gülmeye başlayan hem de tarzını bir hayli değiştiren Brad Pitt’in etrafındakiler onun adeta gençleştiğini söylüyor. Usta aktör giyim kuşamı ve stili çok beğenilen sevgilisine ayak uydurmak için daha renkli ve deyim yerindeyse daha “uçuk kaçık” giyinmeye başladı.

Ines de Ramon hayatına girdiğinden beri Brad Pitt tarzını da değiştirdi ve giderek daha genç görünmeye başladı

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Geçtiğimiz akşam el ele gezerken görüntülenen Brad Pitt, dekoltesi dikkat çeken siyah bir yelek pantolon takımı giymiş olan sevgilisi Ines de Ramon’la el ele gezerken giydiği turuncu pötikareli pantolonu ve düğmeleri açık beyaz gömleğiyle adeta parıldıyordu.

Brad Pitt artık sevgilisinin adının baş harifini boynundaki kolyede taşıyor

ADININ BAŞ HARFİNİ BOYNUNDA TAŞIMAYA BAŞLADI

Ama ünlü oyuncunun giydiklerinden çok “taktıkları” konuşuldu desek abartmış olmayız herhalde… Çünkü Pitt boynuna altın bir kolye takmıştı ve bu kolyenin ucunda da sevgilisinin adının baş harfi olan I vardı…

Hayranları “Aşkının sadece yanında olması yetmiyor, bir de onun adını boynunda taşıyor” sözleriyle fotoğrafları sosyal medyada defalarca paylaşılan Pitt, bu kolyeyi de müşterileri arasında ünlülerin olduğu bir mücevher markasının başkan yardımcısı olan güzel sevgilisinden almıştı muhtemelen…

Ünlü mücevher markası Anita Ko'nun başkan yardımcısı olan de Ramon da ucunda pırlanta bir B harfi olan kolye takıyor

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KOLYELER ESMER GÜZELİNDEN...

Aslında bu tatlı aşk jesti ilk olarak geçen yıl Ines de Ramon’dan gelmişti… esmer güzeli de geçen yazdan beri boynundan çıkarmadığı özel kolyesiyle Brad Pitt’e olan aşkını ilan etmişti.

Ünlü mücevher markası Anita Ko'nun başkan yardımcısı olarak görev yapan Ines de Ramon, Los Angeles'ta her sokağa çıktığında boynunda kendi markasına ait elmas kaplama bir baş harf kolyesiyle görülüyor.

İkili Brad Pitt'in 60. yaş gününü Paris'e yaptıkları romantik bir gezide kutlamıştı... Bu arada Brad Pitt ve Ines de Ramon'un doğum günleri arasında sadece bir gün olduğunu da yazmış olalım...

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Ve evet artık tahmin edeceğiniz gibi bu baş harf de Brad Pitt’e özel bir B harfi…