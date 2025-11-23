Sevdiğini kaybetti... İki yıldır acısı hiç dinmedi… Sokağa çıkmıyordu, en sonunda çok sevdiği mesleğinden bile vazgeçmiş

Haberin Devamı

Aslında yaşıtları bırakın emeklilik düşünmeyi hâlâ harıl harıl çalışıp film çekmeye devam ediyor. O ise kendini kapattığı evinden çıkmamak bir yana söylenenlere göre çoktan kendini emekli etmiş durumda.

Bu kararın ardında ise kalbinde sakladığı, yüzüne de yansıyan ve hiç geçmeyen büyük acısı var.

Sandra Bullock, sevgilisi Bryan Randall'ın 2023'teki ölümünün ardından yaşadığı derin acıyla boğuşurken, Hollywood'dan neredeyse emekli olmuş bir halde ve münzevi bir hayat yaşıyor.

Bu durum, ünlü oyuncunun kendini her zamankinden daha fazla toplum hayatından çektiğini söyleyen arkadaşları arasında endişeye yol açıyor.

Bir zamanlar sektörün en yüksek ücretli ve en görünür yıldızlarından biri olan 61 yaşındaki Bullock'un, sevgilisi Bryan Randall'ın 57 yaşında amyotrofik lateral skleroz (ALS) nedeniyle hayatını kaybetmesinden bu yana neredeyse hiç kamuoyu önüne çıkmadığı dikkat çekiyor.

Oscar ödüllü oyuncu 2022 yapımı macera komedisi Kayıp Şehir'den beri film çekmedi ve bir yıl aradan sonra 15 yaşındaki oğlu Louis ve köpeği Sweetie ile Los Angeles'ta araba kullanırken il kez fotoğrafı çekildi.

Ondan önce en son görüldüğü yer de geçen aralık ayında izlemeye gittiği bir Los Angeles Lakers maçıydı.

Sandra Bullock’un aldığı emeklilik kararı ve ortadan kayboluşunun ardında yalnızca gençlik takıntılı bir sektörde yer alması değil aynı zamanda hayatının aşkı olarak tanımladığı adamı kaybetmenin derin duygusal yükü var.





"Sandra neredeyse her zaman kendi içine kapanık; sadece gerçekten mecbur kaldığında dışarı çıkıyor. Çevresindekiler, kendini içine kapattığından korkuyor. Bu kederi her gün yaşamaya devam ediyor.”

Sandra Bullock bir zamanlar çok sevdiğini söylediği oyunculuk mesleğinden de neredeyse vazgeçmiş durumda. Resmen emekli olduğunu açıklamadı ancak yakınları onun bir daha oyunculuk yapmaya geri döneceğini düşünmüyor.

Özel hayatı konusunda hep ketum davranan Sandra Bullock 2015'te oğlunun doğum gününün fotoğraflarını çekmesi için anlaştığı Bryan Randall ile büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü oyuncu iki evlatlık çocuğu Louis ve Laila'yı, Randall'ın önceki evliliğinden doğan büyük kızıyla birlikte büyüttü.

Bu aşkla büyük bir mutluluk yakalayan Bullock sevdiği adam için "Çocuklarımın örnek almasını isteyeceğim kişi o. Hayatımın aşkını buldum, onun kızını da sayarsak 3 güzel çocuğumuz var. Bu şimdiye kadar başına gelen en güzel şey." demişti.

İşte böyle büyük bir mutluluğu paylaştığı, çocuklarını birlikte büyüttüğü aşkını ne yazık ki ona bir ömür gibi gelen 8 yıldan sonra ALS’ye kurban verdi Sandra Bullock. Ve hayata küsüşü de işinden vazgeçmesi de bu kaybın ardından geldi.

Onu tanıyanlar “Zaten Bryan hayatına girdiğinde ve çocukları büyüttüğünde, kariyeri arka plana düşmüştü. Tüm dünyası sevdiği adam ve çocuklarıydı” diyor.

Sevdiğini kaybedince sanki öbür yarısını kaybetmiş gibi olan Sandra Bullock içine düştüğü karanlıklardan aydınlığa bir türlü çıkamıyor…