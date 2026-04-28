Ünlü oyuncu yıllarca sevdiği adamın tacizine uğramıştı... 'Hep kendimi suçlu hissettim... Ben bunu hak ettim diye düşündüm'

Şu anda 38 yaşında olan Wood'un söylediğine göre kendisinden yaşça da büyük olan Manson, ona hem duygusal hem de fiziksel tacizde bulunuyordu. Hem de yıllardır!

Gerçek adı Brian Hugh Warner olan 57 yaşındaki Manson, bu suçlamaları kesin bir dille reddetti. Hatta Evan Rachel Wood'a karşı bir dava bile açtı. Onun kendisini karalamak için bu iddiaları ortaya attığını savundu.

Büyük bir acı içinde tacize uğradığını söyleyen Wood'u kendisine karşı komplo kurmakla suçladı.

ONA AŞIK OLDUĞUNDA KENDİSİ 18, MANSON İSE 37 YAŞINDAYDI

Evan Rachel Wood, daha 18 yaşındayken birlikte olmaya başladığı Manson ile ilişkisi sırasında yaşadıklarını artık daha soğukkanlı bir şekilde değerlendirebiliyor.

Sonrasında iki yıl boyunca evli kaldığı Jamie Bell ile bir erkek çocuk sahibi olan Wood, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda hayatının bu en karanlık dönemi hakkında konuştu.

Söylediğine göre Wood, 2006 ile 2010 arasında ilişki yaşadığı Marilyn Manson'ın tacizleri karşısında önceleri kendisini suçlu hissettiğini söyledi.

Bir kafa karışıklığı yaşadığını belirten Evan Rachel Wood, söylediğine göre bu tacizi hak ettiğini düşünmeye başladı. "Bu bana müstahak düşüncesi" yakasını bir türlü bırakmadı.





'BUNUN SADECE BENİM BAŞIMA GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

The Times'a konuşan Evan Rachel Wood bunun nedenini de şöyle açıkladı: "Böyle bir istismarı yaşayan tek kişinin ben olduğumu düşündüm."

Wood "Çaresizliğimi kabullendim ve bir şekilde yaşadıklarımı hak ettiğimi düşündüm" diye konuştu.

Oyuncu, Marilyn Manso'ın elinde yaşadığı bu tacizi Jeffrey Epstein davasına benzetti. Bu konuda konuşmanın zor oluğunu ve elinde yeterli kanıt bulunmadığına inandığını saklamadı.

Manson, bütün bu iddiaların ardından Evan Rachel Wood'a karşı karalama davası açtı. Ama sonra davasını geri çekti ve onun 327 bin dolarlık mahkeme masraflarını da kendisi ödedi.

Bütün bunlar olup biterken aralarında eski asistanının da bulunduğu birçok kadın Marilyn Manson tarafından tacize uğradığı iddialarıyla ortaya çıktı.





BİR BELGESELDE AYRINTILARI ANLATTI

Wood, bundan dört yıl önce HBO kanalında yayımlanan, yönetmenliğini Amy Berg'in yaptığı Phoenix Rising adlı belgeselde Manson ile birlikteyken yaşadıklarını anlattı. O dönemde 37 yaşında olan Manson ile flört etmeye başladığında henüz 18 yaşında olduğunu hatırlattı oyuncu.

Marilyn Manson'ın, kendisine uyku ilacı ve uyuşturucu verdiğini ardından da tecavüz ettiğini ileri sürdü. Bu durumun ilişkileri süresince devam ettiğini belirten Wood, uyuşturucu ve uyku ilaçlarının yarattığı bu bilinçsizlik anlarını Manson'ın taciz etmek için kullandığını sözlerine ekledi.

Evan Rachel Wood "Bu tacizleri ben uyurken de devam ediyordu. O zamanlarda sürekli kendime 'Sadece uyu, sakın hareket etme' diye telkinde bulunuyordum" dedi.





'BEBEĞİMİ ALDIRDIM... O GECE YEMEK PİŞİRMEMİ İSTEDİ'

Wood, Marilyn Manson ile birlikteliği sırasında hamile kaldığını ve sonra kürtaj yaptırdığını da anlattı. Oyuncu, Manson'ın hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadığını da sözlerine ekledi.

Bu konuda şunları söyledi Wood: "İlişkimizin başından beri hiçbir doğum kontrol yöntemini uygulamak istemedi. Aynı zamanda benim de bunların hiçbirini kullanmamı istemedi."

Wood bunun sonucunda da hamile kaldığını anlattı. Bebeğini dünyaya getirmediğini, kürtaj yaptırdığını söyleyen Wood o süreçte de Marilyn Manson'ın kendisine asla destekleyici şekilde davranmadığını sözlerine ekledi.

"Bebeğimi aldırdığım gün bile kendisine akşam yemeği hazırlamamı istedi" sözleriyle yaşadıklarını anlattı Evan Rachel Wood. Sonra da şunları ekledi: "Hatırlıyorum... Dinlenmem gerekiyordu. Bedenim bir travma yaşamıştı. Ama bu onun umurunda bile değildi."

Evan Rachel Wood, döneminde ortalığı ayağa kaldıran iddialarını ilk olarak sosyal medyadan dile getirdi. Oyuncu, Instagram sayfasında paylaştığı mesajında "Istismarcımın adı Brian Warner, dünyanın bildiği adıyla Marilyn Manson" diye başladı ve ünlü müzisyenin kendisini yıllarda korkunç bir şekilde taciz ettiğini yazdı.

Evan Rachel Wood, 2012 ile 2014 arasında Billie Elliot filmiyle tanınan Jamie Bell ile evlilik yaptı. Eski çiftin bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi.