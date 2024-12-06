Sevdi ama hep sustu… Kalbindeki büyük acıyı mezara götürdü

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Oynadığı filmler ve dizilerle milyonların gönlüne taht kuran Kirstie Alley bundan tam iki yıl önce, 6 Aralık 2022’de, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Hollywood’un en sevilen oyuncularından biri olan Kirstie Alley’nin ölüm haberi büyük bir şaşkınlık yaratmıştı çünkü kimse onun hasta olduğunu bile bilmiyordu, kendisi de durumunu ailesi dışında herkesten gizlemişti.

Kirstie Alley'nin ölümünün ikinci yıl dönümünde yıllarca kalbinde sakladığı gizli aşklarıyla ilgili gerçekler bir kez daha gündeme geldi

Kolon kanseri olan ve hastalığıyla mücadelesine yenik düşen ünlü oyuncu hakkında, ikinci ölüm yıl dönümünde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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İKİ BÜYÜK AŞKINI ÖLENE KADAR UNUTAMADI

Efsane yıldızın evli Patrick Swayze'ye olan ölümsüz aşkının ve son nefesine kadar “hayatımın aşkı” dediği John Travolta'ya olan ömür boyu süren saplantısının ardındaki gerçekleri dedikodu sitesi Radaronline gündeme getirdi.

Kirstie Alley'nin ölmeden önce çekilmiş son fotoğrafı...

Kirstie Alley ilk evliliğini lise aşkı Bob Alley’yle yapmıştı. Ünlü oyuncu ikinci eşi Parker Stevenson’dan da 1997’de boşandı…

Ancak sevilen oyuncu ölene kadar kalbinde iki eski rol arkadaşının, Hollywood’un iki büyük yıldızının aşkını sakladı. Ve bu yüzden de aslında gizlice yıllarca acı çekti.

Alley kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Parker Stevenson'la uzun yıllar evli kaldı ve bu evlilikten bir kızı bir de oğlu oldu

Kirstie Alley’nin gizliden gönül verdiği Patrick Swayze 1975'ten 2009'daki ölümüne kadar Lisa Niemi ile evliyken, Travolta 1991'den 2020'deki vefatına kadar Kelly Preston ile evliydi.

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ÖLENE KADAR GİZLİCE KALP AĞRISI ÇEKMİŞ

Kirstie Alley’nin daha 57 yaşındayken pankreas kanseri nedeniyle ölen Patrick Swayze için “Elimden kaçırdığım kısmetim” dediği söyleniyordu.

Kirstie Alley’nin pankreas kanseri nedeniyle genç yaşında ölen Patrick Swayze'ye gizlice aşık olduğu iddia ediliyor

Kirstie Alley ve Patrick Swayze1985 yapımı mini dizi North and South'un setinde tanışmıştı. Alley, Patrick'in o güne kadar tanıştığı en yakışıklı, seksi ve nazik insan olduğunu düşünmüş ve sette geçen her gün ona daha da aşık olmaya başladığını söylemişti.

Kirstie Alley Swayze'nin ölümünden sonra eşi Lisa Niemi’yle de arkadaş olmuştu

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GİZLİCE SEVDİĞİ AŞKI ÖLÜNCE GERİDE KALAN KARISIYLA ARKADAŞ OLMUŞTU

Ancak o sırada her ikisi de farklı kişilerle evliydi. Yakın çevresinin iddiasına göre Alley ve Patrick Swayze “derin bir duygusal ilişki” paylaştılar ve duygularını birbirlerine itiraf ettiler, ancak eşlerini asla aldatmadılar.

Kirstie Alley’nin Patrick Swayze’yle tutkulu aşıkları canlandırdıkları diziyi yılda en az bir kez yeniden izlediği ve adeta hiçbir zaman kavuşamadığı aşkıyla hasret giderdiği de bir başka ilginç iddia.

Patrick Swayze genç yaşta hayatını kaybettikten sonra aylarca ağladığı söylenen Kirstie Alley daha sonra yakışıklı aktörün geride bıraktığı eşi Lisa Niemi’yle de arkadaş olmuştu.

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Kirstie Alley, Swayze'ye olan duygularının yanı sıra Travolta'ya olan yadsınamaz aşkını da mezara götürdü.

Kirstie Alley John Travolta'ya duyduğu aşkı hiç saklamadı hatta son nefesini verirken bile ondan bahsediyordu

Hatta etraflarındaki herkes tarafından bilinen bu aşk öyle büyüktü ki Kirstie Alley’nin ömrünün son saatlerinde Travolta’ya duyduğu derin aşktan bahsettiğini ve bu aşkın 1989 yapımı Look Who's Talking filminde birlikte rol almalarıyla alevlendiğini söylediği anlatılıyor.

"O HAYATIIN EN BÜYÜK AŞKIYDI"

Alley’nin bir arkadaşı “Aralarında öyle bir kıvılcım vardı ki Kirstie John'u tüm kalbiyle seviyordu ve John'un da onu sevdiğini biliyordu.” diyor. Ünlü oyuncu o sırada ikinci kocası Stevenson'la evliydi ama söylenenlere göre “John'a aşık oldu ve tedbiri elden bırakıp onunla kaçmadığı için pişmanlık duymaktan asla vazgeçmedi”.

John Travolta karısı Kelly Preston'ı 2020'de kanserden kaybetmişti... Alley ise John Travolta için “O hayatımın en büyük aşkıydı.” diyordu

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Ölümünden önce Alley John Travolta için “O hayatımın en büyük aşkıydı.” dedi ancak onunla hiçbir zaman birlikte olmadığını da itiraf etti.

Alley, Travolta 1991'de Kelly Preston'la evlendikten sonra bile Hollywood yakışıklısıyla flört etmeye devam etti. Bir noktada, bir arkadaşı “kıskanç Kelly'nin” Alley'e “geri çekilmesini” söylediğini ve Alley'nin de bunu yaptığını söyledi.

ONUNLA YAŞLANACAKLARINI HAYAL EDİYORDU

2020 yılında Alley, Travolta'nın evinin yakınındaki Clearwater, Florida'ya yerleşmek için Los Angeles'tan ayrıldı. Karısı bir yıl sonra meme kanserinden vefat ettikten sonra onu teselli etti.

Söylenenlere göre Kirstie Alley “Gizliden gizliye altın yıllarını Travolta’yla birlikte geçirebileceklerini umuyordu.

John Travolta Kirstie Alley öldükten sonra Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaşmış ve "Seni seviyorum Kirstie, bir daha görüşeceğiz biliyorum" yazmıştı

John Travolta gönülden bağlı olduğu eşi Kelly Preston'a hiç ihanet etmedi, kanserden ölene kadar da başucundan ayrılmadı. Ancak Kirstie Alley’yi çok seviyordu ve romantik hislerine karşılık vermese de ikili Alley ölene kadar görüşmeye devam ettiler.