Sevda kuÅŸlarÄ± bu kez fena kapÄ±ÅŸtÄ± Hayat yine karanlÄ±k yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdi

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Daha evlenmeden yÄ±llar Ã¶nce yaÅŸadÄ±klarÄ± ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan yeniden bir araya gelmeleri ve William'Ä±n onca soylu talibi varken Kate'i seÃ§mesi de bu aÅŸkÄ±n gerÃ§ek olduÄŸunun bir kanÄ±tÄ±.

Elbette Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton da evlerinin kapalÄ± kapÄ±larÄ± ardÄ±nda her Ã§ift gibi bazÄ± gerilimler, tartÄ±ÅŸmalar ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ler yaÅŸÄ±yor. Ama ne olursa olsun Ã¼Ã§ Ã§ocuklu yuvalarÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in yapmayacaklarÄ± yok.

Fakat Kensington SarayÄ±'nÄ±n kapalÄ± kapÄ±larÄ± ardÄ±ndan gelen haberlere bakÄ±lÄ±rsa Kate ile William arasÄ±nda ciddi bir sorun var son dÃ¶nemde. Bu da bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Prens George ile ilgili.

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BÃœYÃœK Ã‡OCUK YÃœZÃœNDEN GERÄ°LÄ°M Ã‡IKTI

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re William, oÄŸlunun da kendisi ve kavgalÄ± olduÄŸu kardeÅŸi Harry gibi, seÃ§kin ailelerin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n gittiÄŸi Eton College'da yatÄ±lÄ± eÄŸitim gÃ¶rmesini istiyor. Hatta bu konuda karar Ã§oktan verildi bile. George,. 2026 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda Eton College'Ä±n yatÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrencisi olacak.

Ama diÄŸer yandan yine ileri sÃ¼rÃ¼lenlere bakÄ±lÄ±rsa Kate Middleton, ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ±ndan uzak kalmak istemiyor. Onun kendisinden uzakta yatÄ±lÄ± okulda okumasÄ±na bir tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶nlÃ¼ razÄ± gelmiyor. Ãœstelik okul konutlarÄ±ndan Ã§ok uzakta olmadÄ±ÄŸÄ±, George'un okuldan Ã§Ä±kÄ±p hafta sonlarÄ±nÄ± evde geÃ§irme hakkÄ± olduÄŸu halde!

Ä°ddialara gÃ¶re bu durum da kanser dahil her tÃ¼rlÃ¼ zorluÄŸa birlikte gÃ¶ÄŸÃ¼s geren Kate ile William'Ä±n arasÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor.

'KATE Ã‡OK ÃœZGÃœN'

Bir kaynak "SanÄ±rÄ±m Kate bu yÃ¼zden Ã§ok Ã¼zgÃ¼n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ oÄŸlunun kendisinden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istemiyor" diye konuÅŸtu bu konuda. Her ne kadar George'un yatÄ±lÄ± okula gitmesi iÃ§in daha bir yÄ±l olsa da oÄŸlunu ÅŸimdiden Ã¶zlediÄŸi ve onunla daha fazla vakit geÃ§irmek iÃ§in elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ± da sÃ¶ylenenler arasÄ±nda.

Bir baÅŸka kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa da George'un eÄŸitimi iÃ§in bile olsa evden ayrÄ±lacak olmasÄ± Kate'in fiziksel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zarar verecek bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ kaynaÄŸÄ± olabilir. Bir baÅŸka deyiÅŸle kanserden tam olarak kurtulamayan Kate iÃ§in bu durum olumsuz bir etki yaratabilir.

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KonuÅŸulanlara gÃ¶re Kate Middleton yine de oÄŸlunun evden gitmesine razÄ± deÄŸil.. GÃ¶nlÃ¼ buna el vermiyor. Hatta ona olan Ã¶zleminin hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeniden nÃ¼ksettireceÄŸinden de Ã§ok korkuyor.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Kate, ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ± George'un yatÄ±lÄ± okulda okumamasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã§aba harcadÄ±, Ã§ok dil dÃ¶ktÃ¼. Ama sonuÃ§ olarak William, oÄŸlunun da kendisi gibi Eton'da okumasÄ±nÄ±, bunun geleceÄŸi iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi. Sonunda da zaten onun dediÄŸi oldu.

Kate her ne kadar karÅŸÄ± olsa da kocasÄ±nÄ±n sÃ¶zÃ¼ne ve tabii ki aile geleneklerine boyun eÄŸmek zorunda kaldÄ±.

'BU KARAR KATE'Ä° YIKTI'

Kensington SarayÄ±'nÄ±n bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Radar adlÄ± internet sitesine "Kate, oÄŸlu George'un kilometrelerce uzakta olan Eton College'da yatÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrenci olmasÄ±ndan dolayÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±." diye konuÅŸtu.

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SÃ¶ylentilere gÃ¶re Kate, oÄŸlunun bu ÅŸekilde okumamasÄ± iÃ§in uzun bir sÃ¼re Ã§aba sarf etti. Ama kocasÄ± William'a yenik dÃ¼ÅŸtÃ¼ bu konuda. Kaynaklara gÃ¶re geleceÄŸin kralÄ± olan Prens William, kendisi de aynÄ± yollardan geÃ§ti. GeleceÄŸe hazÄ±rlanmasÄ± adÄ±na oÄŸlunun da bunu yapmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Yine kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa Kate'in gÃ¶nlÃ¼ daha kÃ¼Ã§Ã¼k olan oÄŸlu George'un kendisinden uzakta olmasÄ±na el vermiyor... Bu yÃ¼zden gergin ve sinirli hissediyor. YakÄ±nda yuvadan uÃ§acak olduÄŸu iÃ§in de George ile olabildiÄŸince Ã§ok vakit geÃ§irmek istiyor.

KANSERÄ° Ä°YÄ°LEÅžME SÃœRECÄ°NDE... BU GELÄ°ÅžME RUH SAÄžLIÄžINI KÃ–TÃœ ETKÄ°LÄ°YOR

Daha da Ã¶tesinde oÄŸlunun yeni bir hayata baÅŸlayacak olmasÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± gerilimin Kate'in ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸi konuÅŸuluyor. Kemoterapi seanslarÄ± biten Kate hala hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iyileÅŸme sÃ¼recinde.

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Kanser gibi iyi bir ruh hali ve olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼nme gerektiren bir hastalÄ±ÄŸÄ±n iyileÅŸme sÃ¼recine evlat hasretinin de Prenses'e zarar vereceÄŸi belki de hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nÃ¼ksetmesine yol aÃ§abileceÄŸi endiÅŸeler arasÄ±nda.

Ä°ddialara gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k oÄŸlunun artÄ±k evde olmamasÄ± Kate'in Ã¶nce ruhsal sonra da fiziksel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zarar verebilir. Bir kaynak "Eminim ki Kate ailesiyle olabildiÄŸince Ã§ok vakit geÃ§irmek istiyor. Ama George gittiÄŸi zaman onunla birlikte olabileceÄŸi zamanlar da azalacak" diye konuÅŸtu.

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OÄžLUNUN GÃœVENLÄ°ÄžÄ° DE ONUN Ä°Ã‡Ä°N ENDÄ°ÅžE KONUSU

Elbette kraliyet ailesinin bir Ã¼yesi olarak William, Kate ve Ã§ocuklarÄ± gayet sÄ±kÄ± ÅŸekilde korunuyor. Ama Kate'in anne yÃ¼reÄŸi bu konuda da rahat deÄŸil ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re. OÄŸlunun yatÄ±lÄ± okulda yeteri kadar gÃ¼vende olacaÄŸÄ±na bir tÃ¼rlÃ¼ kendi kendini ikna edemiyor.

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Bir kaynak bu konuda: "Ã–zellikle de sosyal medyanÄ±n bu kadar etkin olduÄŸu bu Ã§aÄŸda Kate, oÄŸlu George'un Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n gizliliÄŸi konusunda endiÅŸeye kapÄ±lÄ±yor. YatÄ±lÄ± okulda kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rede de gÃ¶zÃ¼nÃ¼n onun Ã¼zerinde olamayacaÄŸÄ±nÄ± biliyor. "

DiÄŸer yandan ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re yatÄ±lÄ± okul seÃ§eneÄŸi Ã¼Ã§ kardeÅŸten sadece George iÃ§in geÃ§erli deÄŸil. Åžu anda 10 yaÅŸÄ±nda olan Charlotte da iki yÄ±l sonra bir yatÄ±lÄ± okula gÃ¶nderilebilir.

En kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸ Louis daha 7 yaÅŸÄ±nda. Bu yÃ¼zden onun iÃ§in henÃ¼z Ã¶yle bir durum yok. Ama o da aÄŸabeyi ve ablasÄ± gibi bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde eÄŸitimi iÃ§in aile evinden uzaklaÅŸmasÄ± gerekebilir.

BaÅŸka bazÄ± iddialara gÃ¶re de Kate Middleton'Ä±n, yakÄ±n zamanda oÄŸlu George'un yatÄ±lÄ± okula gidecek olmasÄ± nedeniyle onunla eskisinden daha fazla zaman geÃ§iriyor. Hatta bu durum Prenses'in kraliyet gÃ¶revlerini bile olumsuz etkileyebilir.

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