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Sevda Giray kimdir? Tehdit iddialarıyla gündemde

#Sevda Giray#Sevda Giray Kimdir#Sevda Giray Yaş
Sevda Giray kimdir Tehdit iddialarıyla gündemde

Sevda Giray tehdit iddialarıyla gündeme geldi. Model Deniz Akkaya, Sevda Giray'ın kendisini tehdit ettiği iddiasında bulunarak şikayetçi oldu. Söz konusu iddialar ardından Sevda Giray'ın hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Sevda Giray kimdir, kaç yaşında? İşte Sevda Giray'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

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Sevda Giray 3 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda müzikle tanıştı. Var olan doğal yeteneğini sahnelerde geliştirdi. İlk sahne tecrübesini daha henüz 17 yaşımdayken edindi. Uzun süren sahne çalışmalarının ardından “Yaşım Kadar Yanlızım” isimli fantazi / arabesk tarzındaki ilk albümünü 2003 yılında çıkardı.

Uzunca süren ayrılıktan sonra 2010’da yine “Şimdi Sevda Zamanı” adlı pop tarzındaki ikinci albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Bu albümde birbirinden değerli ustaların şarkılarını yorumladı.2015 yılında “Rüzgar Gibi Geçtin” adlı cover albümü yaptı.

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