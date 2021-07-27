Yılmaz Kunt kimdir, hangi dizilerde oynadı? Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt ifşa iddialarıyla gündemde
Yılmaz Kunt hakkındaki iddialarla gündemde. Sevgi Erginci'yle yakın zamanda nikah masasına oturacağı iddia edilen oyuncu Yılmaz Kunt ifşa iddialarıyla gündeme geldi. Yılmaz Kunt'un Erginci ile evlilik yolunda ilerlerken avukat Seray Öztürk'le mesajlaştığına dair görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Yılmaz Kunt kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Yılmaz Kunt'un sosyal medya fenomeni Avukat Seray Öztürk ile olan mesajları ifşa oldu ve Sevda Erginci'yi aldattığına yönelik haberler yapıldı. Bu haberler ardından Yılmaz Kunt ile ilgili araştırmalar başladı.
Yılmaz Kunt 1994 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2015 yılında Best Model of Turkey yarışmasının erkekler kategorisinde birinci seçildi. Atılım Üniversitesinde Uluslarası İlişkiler okudu.2016 yılında Gülümse Yeter dizisinde Sarp Civan karakterini canlandırdı.
YILMAZ KUNT'UN DİZİLERİ
|Yıl
|Film ve Dizi
|Oynadığı karakter
|Not
|2016
|Gülümse Yeter
|Sarp Civan
|Başrol Oyuncusu
|2018
|Bahtiyar Ölmez
|Ömer
|Yardımcı Karakter
|2019
|Afili Aşk
|Berk Koçar
|Yardımcı Karakter
|2021
|Kırmızı Oda
|Haluk
|Konuk Oyuncu
|2021
|Baş Belası
|Doruk Akkaya
|Yardımcı Karakter