MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYılmaz Kunt kimdir, hangi dizilerde oynadı? Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt ifşa iddialarıyla gündemde
GeriMagazin Yılmaz Kunt kimdir, hangi dizilerde oynadı? Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt ifşa iddialarıyla gündemde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 27.07.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Yılmaz Kunt kimdir, hangi dizilerde oynadı? Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt ifşa iddialarıyla gündemde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılmaz Kunt kimdir, hangi dizilerde oynadı? Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt ifşa iddialarıyla gündemde

Yılmaz Kunt hakkındaki iddialarla gündemde. Sevgi Erginci'yle yakın zamanda nikah masasına oturacağı iddia edilen oyuncu Yılmaz Kunt ifşa iddialarıyla gündeme geldi. Yılmaz Kunt'un Erginci ile evlilik yolunda ilerlerken avukat Seray Öztürk'le mesajlaştığına dair görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Yılmaz Kunt kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Yılmaz Kunt'un sosyal medya fenomeni Avukat Seray Öztürk ile olan mesajları ifşa oldu ve Sevda Erginci'yi aldattığına yönelik haberler yapıldı. Bu haberler ardından Yılmaz Kunt ile ilgili araştırmalar başladı. 

Yılmaz Kunt 1994 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2015 yılında Best Model of Turkey yarışmasının erkekler kategorisinde birinci seçildi. Atılım Üniversitesinde Uluslarası İlişkiler okudu.2016 yılında Gülümse Yeter dizisinde Sarp Civan karakterini canlandırdı.

YILMAZ KUNT'UN DİZİLERİ

YılFilm ve DiziOynadığı karakterNot
2016Gülümse YeterSarp CivanBaşrol Oyuncusu
2018Bahtiyar ÖlmezÖmerYardımcı Karakter
2019Afili AşkBerk KoçarYardımcı Karakter
2021Kırmızı OdaHalukKonuk Oyuncu
2021Baş BelasıDoruk AkkayaYardımcı Karakter



En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi