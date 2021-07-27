Yılmaz Kunt kimdir, hangi dizilerde oynadı? Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt ifşa iddialarıyla gündemde

Yılmaz Kunt'un sosyal medya fenomeni Avukat Seray Öztürk ile olan mesajları ifşa oldu ve Sevda Erginci'yi aldattığına yönelik haberler yapıldı. Bu haberler ardından Yılmaz Kunt ile ilgili araştırmalar başladı.

Yılmaz Kunt 1994 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2015 yılında Best Model of Turkey yarışmasının erkekler kategorisinde birinci seçildi. Atılım Üniversitesinde Uluslarası İlişkiler okudu.2016 yılında Gülümse Yeter dizisinde Sarp Civan karakterini canlandırdı.

YILMAZ KUNT'UN DİZİLERİ

Yıl Film ve Dizi Oynadığı karakter Not 2016 Gülümse Yeter Sarp Civan Başrol Oyuncusu 2018 Bahtiyar Ölmez Ömer Yardımcı Karakter 2019 Afili Aşk Berk Koçar Yardımcı Karakter 2021 Kırmızı Oda Haluk Konuk Oyuncu 2021 Baş Belası Doruk Akkaya Yardımcı Karakter







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