Sevda Erginci: Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz

Haberin Devamı

Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz

Sevda Erginci, önceki akşam Bebek Lucca çıkışı görüntülendi. Oyuncu, sevgilisi Yılmaz Kunt ile tekrar barışması hakkında şunları söyledi:

“Ayrılık sosyal medyada yansıtıldığı gibi değildi. Böyle haberler çıkacağını biliyordum. Çok özel bir mesele olduğu için konuşmak istemiyorum. Şu an için her şey yolunda, çok mutluyuz. Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz. Zaten birlikte yaşıyoruz. Ailelerimizin de ‘evlenin’ baskısı yok.” (Sayit DURMAZ)

Bakım zamanı!

Serenay Sarıkaya önceki gün Etiler’de objektife takıldı. Bir güzellik merkezinde tırnak bakımı yaptıran oyuncu, giyim tarzıyla dikkat çekti. Çıkışta koşar adım aracına geçen Sarıkaya, soruları yanıtlamak istemedi: “Çok fazla konuştum. Daha geçen gün röportaj verdim. Trafik bekliyor arkada, bugün konuşmayalım.” (Deniz BOY)

Haberin Devamı

Moraller bozuk

Sıla ve İlker Kaleli geçtiğimiz akşam Rumelihisarı’nda bulunan evlerine girerken görüntülendi. Keyifsiz görünen sevgililer, soruları yanıtsız bıraktı. Siyahlar içindeki çiftin bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

Leoparlı Didem

Didem Soydan önceki gün ayna karşısında makyaj yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Leopar desenli bir mayokini giyen ünlü model videosuna “Geç kalmıyoruz, evde makyaj yaparken küçük klipler çekiyoruz” notunu yazdı.