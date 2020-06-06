Son Güncelleme:
Sevda Demirel sevgilisi Doruk Doğrusöz ile yaz sonu evleniyor
Sevda Demirel sevgilisi Doruk Doğrusöz ile birlikte önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı.
Pandemi sürecinde evden çıkmadıklarını belirten Demirel, “Biz gerçekten zor bir süreç geçirdik, çünkü uzak bir yerde yaşıyoruz. Kendimizi eve kapattık” dedi. Yaz sonu evlenmeyi planladıklarını da açıklayan Demirel, “Korona döneminde herkes kilo aldı, ben kilo verdim. Gelinliğin içine sığayım diye. Yaz sonunda düğün düşünüyoruz” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle