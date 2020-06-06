Sevda Demirel sevgilisi Doruk Doğrusöz ile yaz sonu evleniyor

Pandemi sürecinde evden çıkmadıklarını belirten Demirel, “Biz gerçekten zor bir süreç geçirdik, çünkü uzak bir yerde yaşıyoruz. Kendimizi eve kapattık” dedi. Yaz sonu evlenmeyi planladıklarını da açıklayan Demirel, “Korona döneminde herkes kilo aldı, ben kilo verdim. Gelinliğin içine sığayım diye. Yaz sonunda düğün düşünüyoruz” dedi.







