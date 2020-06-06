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Haber Giriş: 06.06.2020 - 08:27,Son Güncelleme:

Sevda Demirel sevgilisi Doruk Doğrusöz ile yaz sonu evleniyor

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Sevda Demirel sevgilisi Doruk Doğrusöz ile yaz sonu evleniyor
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Sevda Demirel sevgilisi Doruk Doğrusöz ile birlikte önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı.

Pandemi sürecinde evden çıkmadıklarını belirten Demirel, “Biz gerçekten zor bir süreç geçirdik, çünkü uzak bir yerde yaşıyoruz. Kendimizi eve kapattık” dedi. Yaz sonu evlenmeyi planladıklarını da açıklayan Demirel, “Korona döneminde herkes kilo aldı, ben kilo verdim. Gelinliğin içine sığayım diye. Yaz sonunda düğün düşünüyoruz” dedi.

Sevda Demirel sevgilisi Doruk Doğrusöz ile yaz sonu evleniyor


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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