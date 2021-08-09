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Haber Giriş: 09.08.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Sevcan Zabit ile işadamı Cem Çolakoğlu evlendi

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Sevcan Zabit ile işadamı Cem Çolakoğlu evlendi

Türkiye eski güzellerinden Sevcan Zabit ile işadamı Cem Çolakoğlu önceki gün Şile’de yapılan düğünle mutluluğa “Evet” dedi.

Best Model 1994 birincisi Sevcan Zabit önceki gün işadamı Cem Çolaoğlu ile hayatını birleştirdi.

Sevcan Zabit ile işadamı Cem Çolakoğlu evlendi

Şile’deki Casa Lavanda Boutique Hotel’de gerçekleşen düğüne İlgi Gövsa, Özgür Özberk gibi ünlü isimler de katıldı.
Sevcan Zabit’in nikâh şahitliğini Tarkan-Feyza Erdal ve Hülya Şenyüz üstlenirken, Cem Çolakoğlu’nun şahitleri ise Suat Yücetürk, Burak Özberk, Betül Puyan oldu. Ayrıca Sevcan Zabit’in kızları Melodi ve Lal Erberk de annelerine şahitlik yaptı.
Eski model, Pronovias marka bir gelinlik tercih ederken Çolakoğlu ise Scabal Türkiye imzalı damatlık giydi.
Nikâh töreninin ardından davetliler Selen Erkmen ve DJ Engin Yelkenci’nin şarkılarıyla eğlendi.

Sevcan Zabit ile işadamı Cem Çolakoğlu evlendi


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