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Haber Giriş: 05.06.2021 - 08:17 | Son Güncelleme:

Sette talihsiz kaza... Çağrı Erceber’in alnı kırıldı

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Sette talihsiz kaza... Çağrı Erceber’in alnı kırıldı

Akıncı dizisinde Kor-Han karakterini canlandıran Çağrı Erceber’in Tolga Tekin’le olan dövüş sahnesinde alnı kırıldı.

Dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen iki oyuncunun dövüş sahnesi talihsiz bitti.

Erceber o anları şöyle anlattı:

“Sezon finalini çekiyorduk. Bu yüzden kaptırmıştık. Tolga bir anda bana kafa attı. Alnımda 3 kırık oluştu. İlk etapta Tolga’nın burnu kırıldı zannettim. Yere düşüp bağırmaya başladı. Ben alnım kırılmasına rağmen anlamadım. Ancak elimi alnıma götürüp o çöküntüyü hissedince panikledim. Apar topar hastaneye götürdüler. Alın bölgemde darbeden kaynaklı 3 kırık meydana gelmiş.”

Sette talihsiz kaza... Çağrı Erceber’in alnı kırıldı

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