Sette tacize uğradığım için diziyi bıraktım

'KİMSE BENİ KORUMADI'

Bir döneme damgasını vuran The O. C. adlı diziyle şöhreti bulan Mischa Barton, diziden neden ayrıldığını anlattı. Şu anda 35 yaşında olan Barton, dizinin setinde zorbalık ve tacize uğradığını ve ne oyuncu arkadaşlarının ne de kamera arkası ekibin kendisini koruduğunu açıkladı.

O DÖNEMİ ANLATTI

Bir dönem kötü alışkanlıkları, ruhsal sorunları, inişli- çıkışlı özel hayatıyla gündemde olan Mischa Barton, E! News'e konuştu. Bir süredir eskisinden daha sakin bir hayat sürdüren Mischa Barton, setteki bir grup erkek tarafından sürekli olarak tacize uğramanın kendisini diziden ayrılmaya yönlendirdiğini anlattı.



KONUŞMAYA KARAR VERDİ

Barton "Kamera arkasında olup bitenler hakkında konuşmak beni her zaman utandırdı. Her zaman özel hayatımı gözlerden uzak tutmak istedim ve insanların duygularından her zaman haberdarım" diye konuştu. Oyuncu, artık konuşmaya karar verdiğini, çünkü böyle bir dönem yaşandığını da sözlerine ekledi. Oyuncu özellikle de kadın meslektaşlarının sette, kamera arkasında yaşadıklarını anlatma konusundan eskisinden farklı davrandığını belirtti.





"KORUNMASIZ KALDIM"

Mischa Barton, rol aldığı The O.C adlı diziyi aslında sevdiğini, diğer insanlara karşı "kendi duvarlarını inşa etmek zorunda kaldığının" altını çizdi. Oyuncu, bir yandan hayatıyla bir yandan da dizinin getirdiği şöhretle baş etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. Bu süreçte "korunmasız" kaldığını da vurguladı.



YAPIMCILAR SEÇENEK SUNDU

Barton sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok sıkı çalışıyordum. Dizideki karakteri oynamak benim için zordu, çünkü o karakter ben değildim." Mischa Barton, seyircinin, dizide oynadığı Marissa karakterini sevdiğini de sözlerine ekledi. Mischa Barton, yapımcıların kendisine ne yapmak istediğini sorduklarını ve eğer isterse oynadığı karakteri "öldürebileceklere" söylediklerini de anlattı. Barton, o dönemde bazı büyük filmlerden teklifler aldığını ama dizi nedeniyle onları geri çevirdiğini belirtti.



'SAĞLIĞIM İÇİN BÖYLESİ DAHA İYİYDİ'

Barton, diziden ayrılmaya nasıl karar verdiğini de şöyle anlattı: "Diziden ayrılmanın sağlığım için en iyisi olduğuna karar verdim. Ayrıca setteki oyuncu arkadaşlarım ve kamera arkası ekip tarafından yeteri kadar korunmadığımı da hissetmiyordum."



REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE TEDAVİ GÖRDÜ

Aslen İngiliz- İrlandalı olan Mischa Barton, sonradan ABD vatandaşı oldu. New York'ta yaşayan Barton, şöhreti The O.C adlı diziyle buldu. Fakat genç yaşında elde ettiği şöhret onun hayatına çok da iyi gelmedi. Kötü alışkanlıkları, bunun sonucu olarak sürekli alıp verdiği kiloları ve hızlı hayatı nedeniyle zor dönemler geçirdi. Birkaç kez rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gördü.



KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR YÜZÜNDEN ZOR DÖNEMLER YAŞADI

Mischa Barton, genç yaşta şöhret olmanın kendisi üzerinde yarattığı etkiyi de yıllar önce verdiği bir röportajda anlatmıştı. The O.C. dizisinde rol aldığında henüz 16 yaşında olduğunu hatırlatan Barton, o dönemde hayatına giren sevgililerinin kendisini ve hayatını çok etkilediğini söylemişti. Özellikle de uyuşturucu alışkanlığı olan Brandon Davis ve Cisco Adler ile yaşadığı ilişkilerin kendisi üzerinde derin etkileri olduğunu belirtmişti.





'BAŞKA BİR ÇAREM YOKTU'

Barton o dönemde The O.C. adlı diziyle ilgili olarak Dizi çekimleri sırasında çok yoruluyordum. Bir de buna hiç ara vermeden devam ettiğim gece hayatı da eklenince, durum içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Sürekli iyi görünmek ve fit olmak zorundaydım. Başka bir çarem yoktu. Bir süre sonra sürekli alkol, uyuşturucu ve ağrı kesici kullanan biri haline geldim. Psikolojim gittikçe kötüleşiyordu" diye anlatmıştı.

'17 YAŞINDAYKEN KENDİMİ 35 GİBİ HİSSEDİYORDUM'

O röportajda ağır bir depresyon içinde olduğunu anlatan Mischa Barton, "Bundan bir türlü kafamı kaldıramıyordum. Sürekli yorgun, bitkin ve sinirliydim. Dizide canlandırdığım karakterin senaryo gereği ölmesinin ardından, kariyerimde iyi bir çıkış yakalayabileceğim başka bir rol bulamadım. Bu da beni etkiledi " diye o dönemdeki duygu ve düşüncelerini ifade etmişti. Barton erken gelen şöhretin kendisi üzerindeki etkisini "17 yaşındayken kendimi 35 yaşında gibi hissediyordum. Şöhret beni mahvetti. Ailem de, ben de bunu kaldırmakta zorlandık" sözleriyle ifade etmişti.

TİYATRO SAHNESİNE GERİ DÖNDÜ

Bir çocuk yıldız olarak tiyatro sahnesinde oyunculuğa başlayan Barton o diziden sonra da bir türlü aynı çıkışı tekrarlayamadı. Bundan sürdürdüğü çalkantılı hayatın da etkisi oldu. Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan Mischa Barton, uzun süre oyunculuğa ara verdi. 2012 yılında Çelik Manolyalar adlı oyunla tiyatro sahnesine döndü. 2014'te Martin Sheen ile birlikte Bhopal: A Prayer for Rain, aynı yıl Starcrossed adlı yapımlarda oynadı. Barton 2020'de, The Hills: New Beginnings adlı TV şovunda görev aldı. Aynı zamanda Stranger Things adlı bağımsız filmde oynadı.



DAHA SAKİN BİR HAYAT

Bir butik açan Mischa Barton, bir süredir sakin bir hayat sürdürüyor. Barton, Los Angeles soaklarında sevgilisi Gian Marco ile çıktığı yürüyüşlerde görüntüleniyor.



GENÇ OYUNCULAR ŞÖHRET OLDU

Bir dönem ülkemizde de yayınlanan The O.C. adlı dizi yayın hayatına 2003 yılında başladı. Dizide Mischa Barton'un yanı sıra Rachel Bilson, Adam Brody, Benjamin McKenzie gibi genç oyunculardan oluşan bir kadro rol alıyordu. Dizideki rol alan genç oyuncular da bu sayede şöhret oldu. Dizi Orange County'de yaşayan varlıklı ailelerin çocuklarının hikayesini anlatıyordu.



YERLİ DİZİYE DE ESİN KAYNAĞI OLDU

Bu yapım, bir yerli diziye de ilham kaynağı oldu. Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü ve Taner Ölmez'in yer aldığı Medcezir adlı dizi The O.C'nin yerli uyarlamasıydı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?