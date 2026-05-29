Sette güç gösterisi ünlü oyuncunun sonunu getirdi: 'Olmaz' denilen oldu... Dizinin yıldızı kovuldu

Haberin Devamı

Ama TV dünyası gerçekten de acımasız bir yer.

Çünkü kimi zaman en parlak yıldızlar bile gözlerinin yaşına bakmadan kovulur. Elbette yüklü tazminatlarını alırlar ama bu "işten atılma" onların kariyerine kara bir leke olarak yazılır.

Hele kendisi kadar ünlü rol arkadaşları da işin içine girmişse. Üstüne bir de yapımcıyla zıtlaşmışsa.

HAKKINDAKİ İDDİALAR BİTMEK BİLMİYOR

İşte bir dijital platformda yayınlanan MobLand adlı dizinin yıldızlarından Tom Hardy'nin başına gelen de tam böyle bir durum.

48 yaşındaki Hardy, Harry De Souza karakterine hayat verdiği MobLand dizisinden kovuldu.

Bunun nedenleriyle ilgili olarak çok sayıda iddia da ortalıkta dolaşıyor.

Haberin Devamı

Bunlardan birine göre Tom Hardy'nin setteki "burnu büyük" ve "tepeden bakan" davranışları, birlikte çalıştığı yılların oyuncusu Helen Mirren'ı çileden çıkardı.

Bunun da ötesinde Hardy'nin, dizinin yapımcısı Jezz Butterworth ile de arasının bozulduğu, sonuç olarak kadrodan çıkarıldığı söyleniyor.





KARİYER İNTİHARI

Kariyerinin tepe noktasında yaşadığı bu kovulma olayı ise TV kaynaklarına göre "kariyer intiharı" olarak nitelendiriliyor.

İddialara göre Tom Hardy; dizideki rol arkadaşları 80 yaşındaki Helen Mirren ve 73 yaşındaki Pierce Brosnan başta olmak üzere setteki herkese bir güç gösterisi sergiliyordu.

Variety dergisine konuşan kaynaklara göre Tom Hardy, sık sık sete geç kalıyordu. Ayrıca durmadan senaryo ile ilgili notlar gönderip diyalogları bile değiştiriyordu.

Söylenenlere göre Hardy, kendisi için ayrılan karavandan da çıkmadan set ekibini bekletiyordu. Bunu neden yaptığı ise bilinmiyor.

Bir set çalışanına göre Hardy böyle davranarak sette bir güç gösterisine girişmişti. Yine aynı kaynak bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Pierce Brosnan ve Helen Mirren'ı bekletmek bir kariyer intiharıdır."

Haberin Devamı





DİSİPLİNSİZ TAVIRLARI, YILLARIN OYUNCUSUNU KIZDIRDI

Zaten iddialara göre Hardy'nin bu tavırları en çok da setteki disipliniyle tanınan Helen Mirren'ı kızdırıyordu.

Puck News'a göre Hardy, rol arkadaşları Mirren ve Brosnan'dan da rahatsızlık duyuyordu.

Yine set çalışanlarına bakılırsa Tom Hardy, bazen ses tonunu da ayarlayamıyor. Bu da özellikle Helen Mirren'ı rahatsız ediyordu.

Söz konusu set çalışanı Tom Hardy'nin sette kral gibi dolaştığını, çok çok kibirli olduğunu da belirtti.

Hardy ile Mirren arasındaki bu gerilim söylenenlere göre giderek daha kişisel bir hal aldı.

Bunlara ek olarak Hardy, kendi sahnelerinin rol arkadaşları Pierce Brosnan ve Helen Mirren'ın sahnelerinden daha az olmasından da rahatsızdı.

Haberin Devamı





SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI: Bütün bu söylentiler dolaşırken Helen Mirren da ilginç bir sosyal medya paylaşımıyla kafaları iyice karıştırdı. Hardy'nin sette çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Mirren "Seni seviyorum... Şimdi ve daima... Helen" notunu yazdı. Bu arada bu paylaşımın ardından Tom Hardy'nin diziden kovulmadığı, gelecek sezon için kapıların ona açık olduğu dedikoduları da dolaşmaya başladı.





Önemli rollerini Helen Mirren, Tom Hardy, Pierce Brosnan'ın üstlendiği MobLand, Londra'da hüküm süren ve birbirine düşman olan iki mafya ailesi arasındaki mücadeleyi konu alıyor. Dizide Brosnan İrlandalı mafya ailesinin liderini, Mirren da düşman ailenin güçlü kadın figürünü canlandırıyor. Hardy ise iki aile arasındaki dengeyi sağlayan sadık eleman Harry De Souza karakterine hayat veriyordu.