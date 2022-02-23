Sete aşk molası! Berkay Ateş ve Simge Aköz kahvaltıda...

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Sete aşk molası

“Sadakatsiz” dizisinin Aras’ı Berkay Ateş, önceki gün milli voleybolcu sevgilisi Simge Aköz’le Rumelihisarı’nda görüntülendi.

Kısa süre önce ilişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan eden çift, birlikte kahvaltı yaptı. Set arasında sevgilisiyle bir araya gelen oyuncu, çıkışta dizinin başarısı hakkında konuştu: “Kaliteli bir proje. Yönetmenimiz Neslihan Yeşilyurt, daha önce tanıştığım ve çalıştığım bir isim. Cansu (Dere) ile daha önce ‘Annem’ dizisinde oynamıştım. O zaman da aynı ekip vardı. Enerjimiz de tuttu.” Ateş, ilişkisiyle ilgili yöneltilen sorulara da yanıt verdi: “Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor.” Behlül AYDIN

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Eski eşler bir arada

Mehmet Ali Erbil, önceki akşam eski eşi Tuğba Coşkun ve oğulları Ali Sadi ile bir araya geldi. Yeniköy’de bir mekanda Coşkun ve oğluyla yemek yiyen Erbil, çıkışta soruları yanıtladı. Şovmen, “Her şey çocuğumuz için. Oğlumuzun okulla ilgili sorunlarını gözden geçirdik. Ali Sadi en zor çağında. Onun için anne ve baba olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Ortamlar tehlikeli. Onun için oğlumuzla karşılıklı konuştuk” dedi. (Sayit DURMAZ)

Tuğba Coşkun, gazetecilerin sorularını “İyi akşamlar” diyerek yanıtsız bıraktı ve hızla uzaklaştı.

Siz nereden çıktınız

Gülşen, önceki gün Levent’teki bir estetik kliniğinden 2 saate kadar kaldı. Çıkışta görüntülenen sanatçı, maske, gözlük ve şapkasıyla kendisini gizledi. Gülşen, karşısında gazetecileri görünce “Siz nereden çıktınız? Vallahi artık bu arabayla bir yere gitmeyeceğim” dedi. (Behlül AYDIN)

Yaş almak keyifli

Derya Uluğ önceki akşam sevgilisi Asil Gök ve arkadaşlarıyla Cecconis Istanbul’da yemeği yedi. 36 yaşına basan Uluğ restoran çıkışı, “Bu sene çok büyük organizasyon yapmadık. Yorulduk, sakin bir doğum günü yemeği yedik. Yaş almak keyifli bir şey” dedi. Şarkıcı, “Bergen albümünde mi yer alıyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, koyu arabesk ‘Canım Dediklerim’i seslendirdim. Stüdyoda uzun zaman geçirdik çünkü çok zor bir şarkı. Hakkını vermeye çalıştım. Benden hiç duyulmayan tarz.” (Deniz BOY)

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Acun Ilıcalı’ya meydan okudu

Suzan Kardeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı’ya meydan okudu. Üniversiteler Süper Ligi C grubunda mücadele eden İstanbul Üniversitesi Bulls Amerikan Futbol Takımı’nın fotoğrafını paylaşıp kulübe destek veren Suzan Kardeş, Acun Ilıcalı’nın İngiltere’den satın aldığı Hull City’ye gönderme yaparak paylaşımına şu notları düştü: “Bunlar da benimkiler. Hay Allah çok üzgünüm, yine büyük farkla kazandık. Acun senin takımın varsa benim de var. Sana meydan okuyorum.”