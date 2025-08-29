Set kazasıyla kendisi de dalga geçti: Düşerken bile destan yazdı!

Haberin Devamı

Genellikle podyumda yürüyen modellerin başına gelen bu kazayı ünlü oyuncu Anne Hathaway yaşadı.

Devil Wears Prada (Şeytan Marka Giyer) filminin devamının çekimleri şu sıralarda New York'ta sürüyor... Önemli rollerden birini üstlenen Anne Hathaway de önceki gün rol aldığı sahneler için kamera karşısına geçti.

AYAKKABININ TOPUĞU KIRILINCA KENDİNİ YERDE BULDU

Fakat giydiği ayakkabının topuğu kırılınca büyük bir talihsizlik yaşadı ve bir anda merdivenlerden yuvarlandı.

Set ekibi hemen Hathaway'in yardımına koştu... Sonuç olarak bu talihsiz kazayı Anne Hathaway herhangi bir yeri kırılıp incinmeden atlattı.

Oyuncu, kısa bir süre mola aldıktan sonra yeniden kamera karşısına geçti.

Kamera karşısında rol yaparken bir anda dengesini kaybetti.

Ayakkabısının yüksek topuğu kırılınca bir anda kendini merdivenlerden aşağıya düşerken buldu oyuncu.

Hathaway başına gelen bu talihsizliğe kendi de şaşırdı. Yerden de gülerek doğruldu.

Anne Hathaway'in düşmesine ayakkabısının topuğunun kırılması neden oldu. Çok şanslıymış ki ünlü oyuncu bu kazayı hiçbir yara almadan atlattı.

Oyuncu yerden kalktıktan sonra kollarını açarak kameralara poz verdi. Onun düşüşüyle birlikte kamera arkası ekibi de hemen yanına koştu.

'20 YIL SONRA HALA SENİN İÇİN DÜŞÜYORUM'

Hathaway başına gelen bu kazanın ardından gülümseten bir paylaşım yaptı... 2001 tarihli The Princess Diaries (Prenses Günlükleri) adlı filmde düştüğü sahnenin videosunu paylaştı. Yanına da "20 yıl sonra hala senin için düşüyorum" notunu yazdı.

Bu arada hayranları her iki görüntüde de Anne Hathaway'in ne kadar da zarif bir şekilde düştüğüne dair yorumlar yapıp "Bu onun imzası" diye yazdı.





İlki 2006 yılında çekilen Şeytan Marka Giyer'in iki başrol oyuncusu Meryl Streep ile Anne Hathaway bu filmde de bir araya geldi. Filmi ilkinde olduğu gibi yine David Finkel yönetiyor.

Şeytan Marka Giyer'de iki yıldıza Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Justin Theroux, Lucy Liu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro eşlik ediyor.