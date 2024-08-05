Set aşkının ilk meyvesi: Ünlü çiftin oğlu annesinin boyunu geçti

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Çekimler bittikten sonra uzun süre birbirlerini görmediler. O dönemde sadece set arkadaşıydı onlar. O sırada aralarında bir uyum olduğunu fark etseler de belki de çok genç oldukları için bunun üzerinde pek durmadılar.

O ÇEKİME DAHA FAZLA DİRENEMEDİLER... ŞİMDİ İKİ ÇOCUKLARI VAR

Zaman aktı gitti.... Onlar kariyerlerinde büyük başarılar elde ettiler. Ödüller ödülleri, aşklar aşkları kovaladı..

Birlikte oynadıkları o ilk filmden yıllar sonra bu kez başka bir film için yeniden bir araya geldiler. İşte o dönemde aslında ne kadar zaman kaybettiklerini, birbirleri için yaratılmış olduklarını hissettiler.

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Tabii hemen aşk gelmedi. Daha doğrusu bunu itiraf etmek için beklediler. Önce aralarında iyi bir arkadaşlık doğdu.

Sonra da duygularını artık daha fazla saklayamaz oldular. Aşk kapıyı çalmıştı. Aslında belki kendilerine bile itiraf edemedikleri bir şeyin farkına vardılar. Birbirlerine doğru çekiliyorlardı.

İlişkilerini uzun süre toplumdan gizlediler. Ama tabii ki gerçekler bir gün ortaya çıktı. Bütün meraklı gözlerden uzakta evlendiler.

Şimdi iki çocuklarını büyütüyorlar. Hatta bu çiftin erkek tarafı bir dergiye verdiği röportajda şu ilginç sözleri de sarf etti: " Eğer günün birinde çocuklarım bana nasıl dünyaya geldiklerini sorarlarsa işte bu film sayesinde diyeceğim."

Bu öykünün kahramanları sinema dünyasının ünlü çifti Penelope Cruz ile Javier Bardem. 2010 yılında hayatlarını resmen birleştiren ünlü İspanyol çiftin bu evlilikten iki tane çocuğu dünyaya geldi.

Önce oğulları Leo dünyaya geldi. Ondan iki yıl sonra da kızları Luna ile dört kişilik bir aile oldular.

ÇOCUKLARINI KAMERALARDAN KÖŞE BUCAK GİZLİYORLAR

Cruz ile Bardem, kendi hayatlarını kameralar karşısında geçirseler de iki çocuklarını ellerinden geldiği kadar meraklı gözlerden uzak tutmaya çalıştılar.

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Yine de her zaman bu konuda başarılı olamıyorlar. Bunun son örneği de önceki gün yaşandı.

Penelope Cruz, yanında oğlu Leo ile birlikte Beverly Hills'te objektiflere takıldı. Anne oğul alışveriş turu için otomobillerinden inerken bir koruma görevlisi de onlara yardım etti.

Şu anda 13 yaşında olan Leo'nun annesinin boyunu geçtiği de dikkatlerden kaçmadı.

Cruz ile Bardem'in ilk çocuğu Leo, zaman zaman annesiyle ya da babasıyla birlikte görüntüleniyor.





FİLM SETİNDE TANIŞTILAR... İKİSİ DE GENÇ YILDIZ ADAYLARIYDI

1992 yılında birlikte kamera karşısına geçtikleri Jamon Jamon adlı filmde tanışan ikili yıllar sonra tekrar yolları kesişince aşktan daha fazla kaçamadılar.

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2010 yılında evlendiler ve gösteri dünyasında eşine az rastlanır türden bir ilişkiyi yürütüyorlar. Hem özel hayatlarını hem de iki çocuklarını meraklı bakışlardan olabildiğince uzak tutuyorlar.

Bugün 54 yaşındaki Javier Bardem ile 49 yaşındaki Penelope Cruz, meslekleri gereği kırmızı halıya çıkıp kamera karşısına geçmek dışında hayatlarını kendilerine özel yaşıyorlar.

Biz de onların aşkının nasıl başladığını ve bugünlere nasıl geldiklerini bir hatırlamak istedik.

'AŞK, TUTKU HER ŞEY VARDI... BU FİLM İLİŞKİMİZİN BELGESELİ GİBİYDİ'

Başta da söylediğimiz gibi Cruz ile Bardem ilk olarak 1992'de çekilen Jamon Jamon filminde birlikte oynadılar. Senaryodaki ateşli sahnelere rağmen o dönemde aralarında bir ilişki başlamadı.

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Durum böyleydi ama anlaşılan Bardem günün birinde sevgili olacaklarını daha o zaman fark etmişti. Çünkü bunu bir röportajında şöyle anlattı: " İkimiz arkasında belirgin bir kimya vardı. Şunu demek istiyorum ki filmde aşk, tutku her şey vardı. Bizim ilişkimizin bir belgeseli gibiydi."

Aynı röportajda da günün birinde çocuklarına şunu söyleyeceğini belirtti ünlü oyuncu "Evet çocuklar, eğer siz bugün buradaysanız işte bu film sayesinde. O çok seksi bir filmdi ki hala öyle. "

Javier Bardem'in söylediğine göre o sırada çok genç olan Penelope Cruz'un annesi ve babası kızlarının o filmde oynamasına izin vererek gerçekten bir cesaret örneği sergilediler.

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'UTANIYOR MUYDUK BİLMİYORUM'

Cruz ve Bardem'in ilk kez yan yana kamera karşısına geçtikleri bu filmden sonra yolları uzun süre kesişmedi. Ta ki 2007 tarihli Vicky Cristina Barcelona filmine kadar.

Woody Allen'ın yönettiği o filmde aşka daha fazla direnemediler. Ama yine Bardem'in anlattığına göre her ikisi de aralarındaki çekime rağmen ilk adımı atmadılar.

Bu durum hakkında şunları anlattı Bardem yine bir röportajında "Utangaç mıydık yoksa profesyonel olmaya mı çalışıyorduk bilmiyorum. Çekimin son gününe kadar bir şey olmadı. Ben de biraz rahatlamamız gerektiğini düşündüm. Çekim sonrası verilen partide bu durum gerçekleşti. Sonra bugünlere kadar geldik. Tanrı'ya şükür."

KİMSENİN GÖRMEDİĞİ YERLERDE ÖPÜŞÜYORLARDI

2007 yılının sonlarında Penelope Cruz ve Javier Bardem ile ilgili aşk söylentileri yayılmaya başladı. Magazin basını Cruz'in yeni bir sevgilisi olduğundan emindi. Bunun javier Bardem olduğu da söylentiler arasındaydı,

Zaten sonra New York Film Festivali'nde sergiledikleri samimi görüntüler aşk söylentilerini iyice alevlendirdi.

Basına konuşan bir kaynağın iddiasına göre kimsenin kendilerini görmediği yerlerde el ele tutuşup öpüşüyorlardı. Javier, Penelope'ye sarılıyordu.

Sonunda çıktıkları Maldivler tatilinde ikili, paparazzi tarafından görüntülendi. Artık aşklarının saklanacak bir yeri yoktu. Ama yine ilişkilerini inkar edip arkadaş olduklarını ileri sürdüler.

Bu durum erteki yıl da devam etti. Defalarca birlikte ve samimi şekilde görüntülenseler de "İyi arkadaşız" dediler.

Hatta o dönemde öpüşürken gizlice çekilen fotoğrafları "İnsan arkadaşıyla bunu yapar mı?" başlıklarıyla manşetlere çıktı.

'İYİ YAPTIK BU İLİŞKİYİ GİZLEDİK'

2009 yılında Penelope Cruz bir Oscar ödülü kazandı... Oradaki teşekkür konuşmasında bile Bardem'in adını anmadı. Bir yıl sonra yine birlikte görüntülenmeyi sürdürdüler. Zaten o yıl da gizlice evlendiler.

Bütün bunlar olup bittikten sonra Penelope Cruz, bir röportajında ilişkilerinin başından beri bunu kamuoyundan gizleme kararı aldıklarını açıkladı. Bu gizlilik kararının da kendileri için gerçekten iyi sonuçlar getirdiğini belirtti.

Sonunda artık aşklarını ve evliliklerini 2010 yılında İspanya'nın Oscar ödülü olarak nitelendirilen Goya Ödülleri sırasında dünyaya ilan ettiler.

'SEN BENİMSİN VE SENİ ÇOK SEVİYORUM'

Aynı yılın Cannes Film Festivali'nde Bardem, Penelope hakkında ilk kez konuştu. Biutiful adlı film ile festivalde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Bardem yaptığı konuşmada " Bu mutluluğu arkadaşım, yoldaşım ve aşkım Penelope ile paylaşıyorum. Sen benimsin ve ben seni çok seviyorum" dedi.

Bu arada hemen hatırlatalım Penelope Cruz ile Javier Bardem, 2010 yılında Bahamalar'da gözlerden uzak bir törenle evlendi. Çift şimdi 12 yaşına gelen oğulları Leo ile 10 yaşındaki kızları Luna'yı büyütüyorlar.

Penelope Cruz, 2004 yılında Vanilla Sky filminde başrol paylaştığı Tom Cruise ile çok konuşulan bir ilişki yaşamıştı.