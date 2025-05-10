Set aşıkları nişanlandıklarını bile kimseye söylememişti... Gelinliğini gizli gizli giyecek!

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Bu ünlü çiftler de kendilerini aşkın kullarına bırakırlar... Bazen o aşklar kısa sürer ama bazen iş, birlikte yuva kurmaya kadar gider.

İşte sinemanın iki genç yıldızı tam da böyle bir hikayenin kahramanı oldu.. Sette başlayan aşkları gerçek hayata taşındı.. Hatta bu yılın başında nişanlandılar bile.

Hayraları da o zamandan bu yana epey heyecanla onların evlenmesini bekliyor. Özellikle de giyimi kuşamıyla kırmızı halının en iyilerinden biri olan güzel oyuncunun gelinliğini görmeyi.

Ama işte bu konuda ünlü çiftten kötü bir haber geldi.

NİŞANLANDIKLARI DA ÖDÜL TÖRENİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bu ünlü set aşıkları Örümcek Adam (Spider Man) filminin yıldızları Zendaya ile Tom Holland.

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Bu yıl ocak ayında yapılan Altın Küre ödül töreninde Zendaya'nın parmağındaki iri taşlı yüzükle, aşıkların evlilik yolunda ilk adımı attığı ortaya çıkmıştı. Her ikisi de ilişkileri konusunda öylesine ağzı sıkı davranıyor ki bu önemli gelişme bile ancak o gece 'şahin bakışlı gözlerin' dikkati sayesinde duyuldu.

O zamandan bu yana da Zendaya ile Tom Holland, yuvalarını kurmak için var güçleriyle hazırlanıyor. Tabii bir yandan da sinema projelerine odaklanmış durumdalar.

Çiftin evlilik tarihi henüz belli değil ama Zendaya ile Tom Holland'ı, hayatlarının bu en mutlu gününde doya doya görmek isteyen hayranlarına kötü haber geldi.

Zendaya, Altın Küre gecesinde yine her zamanki gibi çok şıktı.





Ama onca şıklığı içinde parmağındaki iri taşlı yüzük dikkatlerden kaçmadı.





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DÜĞÜNÜ GİZLİLİK İÇİNDE YAPACAKLAR

İlk anda sanıldığı gibi genç aşıkların ayrılığıyla ilgili değil bu haber. Tom Holland ve Zendaya yine birlikteler ve evlilik için hazırlıkları sürdürüyorlar.

Ama hayranları Zendaya'yı bembeyaz gelinliği içinde, Holland'ı da şık damat kıyafetiyle göremeyecek çok büyük olasılıkla. Bunun nedeni de düğünlerini büyük bir gizlilik içinde yapacak olmaları.

Her ikisi de 28 yaşında olyan Tom Holland ile Zendaya, öyle ünlü dergiler için boy boy düğün pozları vermeyecekler... Belki evlendikleri anların sosyal medyada paylaşılmasını bile engelleyecekler.

Bu konudaki ipuçlarını veren ise Zendaya'nın stilisti ve yakın arkadaşı olan Law Roach.

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ÇOKTAN GELİNLİĞİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ BİLE

Please Explain (Lütfen Açıkla) adlı seriye bir röportaj veren Roach, Zendaya'nın çoktan gelinliğinin peşine düştüğünü söyledi. Gelinliğin çok güzel olacağını ekleyen stiList "Ama dünya büyük olasılıkla o gelinliği Zendaya'nın üzerinde göremeyecek" diye tamamladı sözlerini.

Bunu da şöyle açıkladı Zendaya'nın tasarımcısı Roachp "Zendaya ve Tom ilişkileri konusunda son derece ketum. Aralarındaki ilişkinin olabildiğince kendilerine özel kalmasını istiyorlar. Bu yüzden de ben, düğün pozlarının örneğin Vogue gibi ünlü dergilerde yer alacağını düşünmüyorum.

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Yine onun söylediğine göre Zendaya ile Tom Holland'ın düğünü öyle yakın zamanda olmayacak. Çünkü her ikisi de şu anda yeni projeler üzerinde çalışıyor. nde

İRİ TAŞLI YÜZÜK SIRLARINI ELE VERDİ: Örümcek adam filminin setinde birbirleri için aşka düşen Zendaya ile Tom Holland'ın nişanlandığı bu yılın ocak ayındaki Altın Küre ödül töreninde ortaya çıktı. Zendaya'nın parmağındaki yüzük neden oldu buna da. Sonunda da TMZ adlı internet sitesi haberi verdi: Zendaya ile Tom Holland gerçekten de evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Bu işin ayrıntıları da o sırada ortaya çıktı..





AYLAR ÖNCE BABASINDAN ONAY ALMIŞ

Bunlara göre Tom Holland, sevgilisine evlenme teklif etmeden önce babası Kazembe Ajamu Coleman'dan bunun için onay almıştı.

TMZ adlı sitenin haberine göre Tom Holland, sevgilisi Zendaya'ya evlilik teklifi yapmadan önce Coleman ile buluştu ve ona kızıyla evlenmek istediğini söyledi. Böylece gelenekleri de bozmadı.

Coleman'dan onayı alınca da Zendaya'nın önünde diz çöküp ona evlenme teklif etti.

Zendaya'ya yakın kaynaklara göre güzel yıldızın ailesi, Tom Holland'ı çoktan kendi evlatları gibi bağırlarına bastı... İki gencin ilişkisinden de büyük gurur duyuyorlar.

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Ayrıca Zendaya'nın ailesine göre Holland gerçekten büyük bir aktör.

Bir başka söylentiye göre Tom Holland, Zendaya'ya evlenme teklif etmek için doğru zamanı da bekledi. Sonunda da Noel ile yeni yıl arasında bir zamanda güzel sevgilisine evlenme teklif etti.

ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP YÜZÜĞÜNÜ VERDİ

Yine TMZ'nin haberine göre Holland, Zendaya'nın önünde diz çöktü ve ona o iri taşlı pırlanta yüzüğü vererek teklifini yaptı.

Bütün bunlar da Zendaya'nın ailesinin ABD'de sahip olduğu evlerden birinde gerçekleşti.

Tabii ki bu teklif sırasında Zendaya'nın ailesinden kimse genç çiftin yanında değildi. İkisi baş başa romantik bir ortamda nişanlarını kutladı.

Zendaya ile Tom Holland da sinema dünyasının set aşıkları arasında. İki genç yıldızın kamera karşısında başlayan aşkı daha sonra gerçek hayata taşındı.

Her ikisi de 28 yaşında olan Zendaya ile Holland, Örümcek Adam (Spider Man) filminde birlikte oynarken tanıştılar.

Zamanla birbirlerinden hoşlandılar. 2021 yılından bu yana da dışarıdan bakıldığında gayet sakin ve olgun görünen, meraklı bakışlardan saklamaya çalıştıkları bir aşk yaşıyorlar.

ONUN YANINDA TUHAF BİR RAHATLIK HİSSETMİŞ

Zendaya ya da tam adıyla Zendaya Maree Stoermer Coleman, Variety dergisinin Hollywood 2025 sayısına bir röportaj verdi.

Genç oyuncu o röportajda da sevgilisi Tom Holland'ın kalbine ve hayatına ilk kez nasıl girdiğini de anlattı.

Zendaya, söylediğine göre Tom Holland ile ilk kez birlikte rol aldıkları filmin okumaları sırasında tanıştılar. O sıralarda da Holland'ın yanında kendini tuhaf bir şekilde rahat hissettiğini söyledi güzel oyuncu.

Zendaya sevgilisi hakkında "Sanki benim ikinci doğam gibi...Yanında oynadığın kişiyle inanılmayacak kadar rahat hissediyorsun..." diye konuştu.

Güzel oyuncu, sevgilisi Tom Holland ile çalışmayı sevdiğini de belirtti. Holland'ı da "Yetenekli ve yaptığı işe tutkuyla bağlı biri" diyerek tanımladı.

Aslına bakılırsa Zendaya ile Tom Holland, 2016 yılında Spider Man: Homecoming filmine seçildikleri dönemden beri haklarında dizi dizi aşk söylentileri çıktı.

Ama onların bu söylentileri doğrulaması 2021 yılını buldu.

'ÇOK İYİ ARKADAŞIZ' DEDİLER AMA SEVGİLİ ÇIKTILAR

İlk dönemde de röportajlarda ya da galalarda bu konu açıldığında genç oyuncuların gerilimi dışarıdan bile görülebiliyordu.

Onlar da ısrarla çok iyi arkadaş olduklarını söylüyorlardı. Yine de aralarındaki kimya öyle gözden kaçırılacak türden değildi.

Takvimler 2019 yılını gösterdiğinde Zendaya ve Tom Holland, rol gereği kamera karşısında bir öpüşme sahnesinde rol aldılar. Zaten orada da aralarındaki uyumun altı bir kez daha çizilmiş oldu.

2021 yılında da otomobilin içinde öpüşürken yakalandıklarında artık aralarında rol arkadaşlığının ötesinde bir ilişki olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Şöyle bir özetlemek gerekirse Zendaya ile Tom Holland, ilk kez 2016 yılında birbirlerinin sosyal medya sayfalarında göründüler. 2017 yılında aşk söylentileri alevlendi. 2019'da ilk kamera karşısı öpücüğü geldi. İki yıl sonra da kez bir otomobilde birbirlerine gerçek öpücükler verirken yakalandılar. O andan itibaren de artık genç aşıkların kaçacak yeri kalmamıştı!

GİZLİLİK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

Hem Zendaya hem de Tom Holland ilişkilerini fazla göz önünde yaşamamaya çabalıyorlar. Bu konuyu da kimseden saklamıyorlar zaten.

Tom Holland konuk olduğu Jay Shetty'nin On Purpose adlı sohbet programında bu konudaki görüşünü de açık açık ifade etti zaten.

Genç oyuncu "Bu konu hakkında konuşmuyorum. Mümkün olduğunca özel kalması için çaba harcıyorum. İkimiz de ilişkimizin sağlıklı yürümesi için böyle olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.